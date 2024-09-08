https://sarabic.ae/20240908/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-نوفوغرودوفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1092505095.html

الجيش الروسي يحرر بلدة نوفوغرودوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية

الجيش الروسي يحرر بلدة نوفوغرودوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن الجيش الروسي حرر بلدة نوفوغرودوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. 08.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-08T07:53+0000

2024-09-08T07:53+0000

2024-09-08T08:41+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "نتيجة للعمليات النشطة التي قامت بها قوات مجموعة "المركز" التابعة للقوات الروسية، تم تحرير بلدة نوفوغرودوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأوضح البيان أن "القوات المسلحة الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 560 جنديًا، في منطقة عمليات مجموعة "المركز" الروسية، ودبابة ومركبتين قتاليتين مدرعتين من طراز "ماكس برو" أمريكية الصنع".وأضافت الدفاع في بيانها: "قامت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، بتحسين الوضع التكتيكي واستهدفت القوة البشرية والمعدات العسكرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق كوفشاروفكا، بتروبافلوفكا، كوبيانسك - أوزلوفوي، كروغلياكوفكا، بوروفايا، لوزوفايا في مقاطعة خاركوف، وسيريبريانكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وبحسب البيان، فإن "خسائر العدو بلغت ما يصل إلى 550 عسكريًا، وناقلة جند مدرعة أمريكية الصنع من طراز "إم113"، ومركبة قتالية مدرعة من طراز "كوزاك"، و6 مركبات وعددا من المدافع الميدانية".وتابعت الدفاع في بيانها: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، التقدم في أعماق دفاعات العدو، واستهدفت القوة البشرية والمعدات العسكرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق تشاسوف يار وزاليزنيانسكوي وغريغوروفكا وسيفيرسك وكاتيرينفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأشار إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 625 عسكريا، ومركبة قتالية مدرعة طراز "كوزاك" و8 مركبات، وراجمة صواريخ مضادة للطائرات من طراز "ستريلا-10"، وعددا من المدافع الميدانية ومحطة حرب إلكترونية، وتم أيضًا تدمير 6 مستودعات ذخيرة ميدانية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20240907/القوات-الروسية-تستهدف-ورشا-لإنتاج-المسيرات-والأسلحة-ومطارا-عسكريا-أوكرانيا-1092477593.html

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