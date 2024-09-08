الجيش الروسي يحرر بلدة نوفوغرودوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
07:53 GMT 08.09.2024 (تم التحديث: 08:41 GMT 08.09.2024)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورالقوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة "غراد" مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov/
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن الجيش الروسي حرر بلدة نوفوغرودوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "نتيجة للعمليات النشطة التي قامت بها قوات مجموعة "المركز" التابعة للقوات الروسية، تم تحرير بلدة نوفوغرودوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأوضح البيان أن "القوات المسلحة الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 560 جنديًا، في منطقة عمليات مجموعة "المركز" الروسية، ودبابة ومركبتين قتاليتين مدرعتين من طراز "ماكس برو" أمريكية الصنع".
وأضافت: "ضرب الطيران العملياتي التكتيكي والمركبات الجوية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، خلال 24 ساعة، نقطة الانتشار المؤقتة لمركز العمليات الخاصة الجنوبي لقوات العمليات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وورش إنتاج وتجميع وتجهيز الطائرات المسيرة، و مجموعات القوى العاملة والمعدات العسكرية للعدو في 127 منطقة".
وأضافت الدفاع في بيانها: "قامت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، بتحسين الوضع التكتيكي واستهدفت القوة البشرية والمعدات العسكرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق كوفشاروفكا، بتروبافلوفكا، كوبيانسك - أوزلوفوي، كروغلياكوفكا، بوروفايا، لوزوفايا في مقاطعة خاركوف، وسيريبريانكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وبحسب البيان، فإن "خسائر العدو بلغت ما يصل إلى 550 عسكريًا، وناقلة جند مدرعة أمريكية الصنع من طراز "إم113"، ومركبة قتالية مدرعة من طراز "كوزاك"، و6 مركبات وعددا من المدافع الميدانية".
وأشار البيان إلى أن "وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، سيطرت على خطوط ومواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوة البشرية والمعدات العسكرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق فيليكايا نوفوسيلكا وزولوتايا نيفا وزولوتايا نيفا و دوبروفولي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم صد هجومين مضادين من قبل مجموعات هجومية أوكرانية، وفقد العدو ما يصل إلى 130 عسكريًا و4 مركبات ومدافع ميدانية".
وتابعت الدفاع في بيانها: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، التقدم في أعماق دفاعات العدو، واستهدفت القوة البشرية والمعدات العسكرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق تشاسوف يار وزاليزنيانسكوي وغريغوروفكا وسيفيرسك وكاتيرينفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأشار إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 625 عسكريا، ومركبة قتالية مدرعة طراز "كوزاك" و8 مركبات، وراجمة صواريخ مضادة للطائرات من طراز "ستريلا-10"، وعددا من المدافع الميدانية ومحطة حرب إلكترونية، وتم أيضًا تدمير 6 مستودعات ذخيرة ميدانية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.