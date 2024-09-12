https://sarabic.ae/20240912/بوتين-34-دولة-تعرب-عن-رغبتها-في-الانضمام-إلى-بريكس-1092631734.html
بوتين: 34 دولة تعرب عن رغبتها في الانضمام إلى "بريكس"
بوتين: 34 دولة تعرب عن رغبتها في الانضمام إلى "بريكس"
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بأن 34 دولة تعرب عن رغبتها في الانضمام إلى منظمة "بريكس". 12.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-12T08:40+0000
2024-09-12T08:40+0000
2024-09-12T08:55+0000
روسيا
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وجاءت تصريحات بوتين خلال مشاركته في اجتماع لكبار ممثلي دول "بريكس" الرفيعي المستوى، المسؤولين عن القضايا الأمنية في قصر كونستانتينوفسكي في مدينة سان بطرسبورغ قال فيها "إلى اليوم، أعربت أكثر من 30 دولة، أو على وجه التحديد 34 دولة، عن رغبتها في الانضمام بشكل أو بآخر إلى أنشطة مجموعتنا بريكس".
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روسيا
بوتين: 34 دولة تعرب عن رغبتها في الانضمام إلى "بريكس"
08:40 GMT 12.09.2024 (تم التحديث: 08:55 GMT 12.09.2024)
يتبع
صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بأن 34 دولة تعرب عن رغبتها في الانضمام إلى منظمة "بريكس".
وجاءت تصريحات بوتين خلال مشاركته في اجتماع لكبار ممثلي دول "بريكس" الرفيعي المستوى، المسؤولين عن القضايا الأمنية في قصر كونستانتينوفسكي في مدينة سان بطرسبورغ قال فيها "إلى اليوم، أعربت أكثر من 30 دولة، أو على وجه التحديد 34 دولة، عن رغبتها في الانضمام بشكل أو بآخر إلى أنشطة مجموعتنا بريكس".