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لافروف: "الناتو" ينقل بيانات فضائية إلى نظام كييف وخبراؤه ينسقون الضربات على أراضي روسيا
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بوتين: 34 دولة تعرب عن رغبتها في الانضمام إلى "بريكس"
بوتين: 34 دولة تعرب عن رغبتها في الانضمام إلى "بريكس"
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بأن 34 دولة تعرب عن رغبتها في الانضمام إلى منظمة "بريكس". 12.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-12T08:40+0000
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روسيا
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وجاءت تصريحات بوتين خلال مشاركته في اجتماع لكبار ممثلي دول "بريكس" الرفيعي المستوى، المسؤولين عن القضايا الأمنية في قصر كونستانتينوفسكي في مدينة سان بطرسبورغ قال فيها "إلى اليوم، أعربت أكثر من 30 دولة، أو على وجه التحديد 34 دولة، عن رغبتها في الانضمام بشكل أو بآخر إلى أنشطة مجموعتنا بريكس".
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بوتين: 34 دولة تعرب عن رغبتها في الانضمام إلى "بريكس"

08:40 GMT 12.09.2024 (تم التحديث: 08:55 GMT 12.09.2024)
© POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2024
© POOL
/
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صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بأن 34 دولة تعرب عن رغبتها في الانضمام إلى منظمة "بريكس".
وجاءت تصريحات بوتين خلال مشاركته في اجتماع لكبار ممثلي دول "بريكس" الرفيعي المستوى، المسؤولين عن القضايا الأمنية في قصر كونستانتينوفسكي في مدينة سان بطرسبورغ قال فيها "إلى اليوم، أعربت أكثر من 30 دولة، أو على وجه التحديد 34 دولة، عن رغبتها في الانضمام بشكل أو بآخر إلى أنشطة مجموعتنا بريكس".
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