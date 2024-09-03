https://sarabic.ae/20240903/روسيا-إلى-العالم-افتتاح-المنتدى-الاقتصادي-الشرقي-التاسع-بحفل-موسيقي-ضخم--1092360412.html

"روسيا إلى العالم"... افتتاح المنتدى الاقتصادي الشرقي التاسع بحفل موسيقي ضخم

"روسيا إلى العالم"... افتتاح المنتدى الاقتصادي الشرقي التاسع بحفل موسيقي ضخم

سبوتنيك عربي

أعلنت إدارة المنتدى الاقتصادي الشرقي التاسع أنه سيتم افتتاح المهرجان الثقافي "فلاديفوستوك سيزونز" بحفل موسيقي بعنوان "روسيا إلى العالم"، وذلك في إطار أعمال... 03.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-03T15:44+0000

2024-09-03T15:44+0000

2024-09-03T15:44+0000

العالم

روسيا

منوعات

المنتدى الاقتصادي الشرقي

فلاديفوستوك

فلاديفوستوك

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/03/1092335242_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5ac472658eb945b5d2d86eadeb2f0924.jpg

وأشارت سفيرة المشروع وراقصة الباليه الشابة في مسرح "ماريانسكي" الروسي، ناديجدا باتويفا، إلى أن "برنامج الحفل سيتضمن عروضا لعازفين منفردين على منصة "بريمورسكي" في مسرح "ماريانسكي"، والمجموعات الوطنية الصينية والكورية، بالإضافة إلى الجوقة المشتركة لأبرشية فلاديفوستوك. وفي نهاية الفعالية سيقوم الأطفال بأداء أغنية "سولنيتشني كروغ" بلغات دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ".خلال مهرجان "فلاديفوستوك سيزونز"، سيتمكن سكان المنطقة وضيوفها من الاستماع إلى معزوفات الموسيقيين ورؤية المجموعات الإبداعية من روسيا ودول منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وزيارة المساحات الثقافية العرقية في الهواء الطلق، والمعارض والحصول على انطباعات جديدة.وتهدف فعاليات المهرجان إلى تطوير العلاقات الإنسانية بين روسيا والدول الأخرى، فضلاً عن عرض الثروة الثقافية للشرق الأقصى والبلاد ككل. وتدعم المؤسسة المنظمة للمنتدى "روس كونغرس"، دائمًا المشاريع، التي تساعد على تعزيز الروابط الثقافية وتطوير الفن في روسيا، ويعد المهرجان الذي يقام في مدينة فلاديفوستوك، فرصة فريدة لإظهار ثراء وتنوع الثقافات الروسية، فضلاً عن تبادل الخبرات مع الشركاء الدوليين.وقالت نائبة الرئيس الأول ومديرة العلاقات الخارجية في المؤسسة المنظمة فيرا بودجوزوفا: "إن دعم حفل "روسيا إلى العالم" بالنسبة لنا ليس مجرد مساهمة في تنظيم حدث مهم، ولكنه أيضًا وسيلة للتأكيد على أهمية الحوار الثقافي والتعاون على المسرح العالمي. مثل هذه المبادرات تساعد في تعزيز الهوية الوطنية و بناء التفاهم المتبادل بين الثقافات المختلفة وخلق مساحة للاحترام، ويسعدنا أن نساهم في تطوير التبادل الثقافي وإظهار الإمكانات الإبداعية الفريدة للروس أمام المجتمع العالمي".ويعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي التاسع، في الفترة من 3 إلى 6 سبتمبر/ أيلول الجاري، في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية في مدينة فلاديفوستوك الروسية، ويشارك فيه أكثر من 6 آلاف شخص من 76 دولة ومنطقة، وينظم المنتدى مؤسسة "روس كونغرس".خبير: "بريكس بلس" تضم 45% من مساحة الأرض و46% من سكانها"غازبروم" تعلن بدء ربط "قوة سيبيريا" مع خط أنابيب الغاز في الشرق الأقصى

https://sarabic.ae/20240903/افتتاح-المنتدى-الاقتصادي-الشرقي-التاسع-1092334880.html

https://sarabic.ae/20240903/بوتين-يتوجه-الأربعاء-إلى-فلاديفوستوك-ويشارك-في-منتدى-الشرق-الاقتصادي-1092333036.html

فلاديفوستوك

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, روسيا, منوعات, المنتدى الاقتصادي الشرقي, فلاديفوستوك, فلاديفوستوك