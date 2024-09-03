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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
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عرب بوينت بودكاست
أزمة منتصف العمر لدى نجم قريب تضيء مستقبل شمسنا
09:43 GMT
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
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الإنسان والثقافة
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عرب بوينت بودكاست
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مرايا العلوم
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خبير: تركيا مستعدة للإنسحاب العسكري من سوريا
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مساحة حرة
هل ينجح إضراب اتحاد العمال في الضغط على نتانياهو لقبول صفقة الأسرى
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شؤون عسكرية
خبير: اغتيال البيدجا بداية للصراعات وتصفية الحسابات في ليبيا
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https://sarabic.ae/20240903/روسيا-إلى-العالم-افتتاح-المنتدى-الاقتصادي-الشرقي-التاسع-بحفل-موسيقي-ضخم--1092360412.html
"روسيا إلى العالم"... افتتاح المنتدى الاقتصادي الشرقي التاسع بحفل موسيقي ضخم
"روسيا إلى العالم"... افتتاح المنتدى الاقتصادي الشرقي التاسع بحفل موسيقي ضخم
سبوتنيك عربي
أعلنت إدارة المنتدى الاقتصادي الشرقي التاسع أنه سيتم افتتاح المهرجان الثقافي "فلاديفوستوك سيزونز" بحفل موسيقي بعنوان "روسيا إلى العالم"، وذلك في إطار أعمال... 03.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-03T15:44+0000
2024-09-03T15:44+0000
العالم
روسيا
منوعات
المنتدى الاقتصادي الشرقي
فلاديفوستوك
فلاديفوستوك
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وأشارت سفيرة المشروع وراقصة الباليه الشابة في مسرح "ماريانسكي" الروسي، ناديجدا باتويفا، إلى أن "برنامج الحفل سيتضمن عروضا لعازفين منفردين على منصة "بريمورسكي" في مسرح "ماريانسكي"، والمجموعات الوطنية الصينية والكورية، بالإضافة إلى الجوقة المشتركة لأبرشية فلاديفوستوك. وفي نهاية الفعالية سيقوم الأطفال بأداء أغنية "سولنيتشني كروغ" بلغات دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ".خلال مهرجان "فلاديفوستوك سيزونز"، سيتمكن سكان المنطقة وضيوفها من الاستماع إلى معزوفات الموسيقيين ورؤية المجموعات الإبداعية من روسيا ودول منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وزيارة المساحات الثقافية العرقية في الهواء الطلق، والمعارض والحصول على انطباعات جديدة.وتهدف فعاليات المهرجان إلى تطوير العلاقات الإنسانية بين روسيا والدول الأخرى، فضلاً عن عرض الثروة الثقافية للشرق الأقصى والبلاد ككل. وتدعم المؤسسة المنظمة للمنتدى "روس كونغرس"، دائمًا المشاريع، التي تساعد على تعزيز الروابط الثقافية وتطوير الفن في روسيا، ويعد المهرجان الذي يقام في مدينة فلاديفوستوك، فرصة فريدة لإظهار ثراء وتنوع الثقافات الروسية، فضلاً عن تبادل الخبرات مع الشركاء الدوليين.وقالت نائبة الرئيس الأول ومديرة العلاقات الخارجية في المؤسسة المنظمة فيرا بودجوزوفا: "إن دعم حفل "روسيا إلى العالم" بالنسبة لنا ليس مجرد مساهمة في تنظيم حدث مهم، ولكنه أيضًا وسيلة للتأكيد على أهمية الحوار الثقافي والتعاون على المسرح العالمي. مثل هذه المبادرات تساعد في تعزيز الهوية الوطنية و بناء التفاهم المتبادل بين الثقافات المختلفة وخلق مساحة للاحترام، ويسعدنا أن نساهم في تطوير التبادل الثقافي وإظهار الإمكانات الإبداعية الفريدة للروس أمام المجتمع العالمي".ويعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي التاسع، في الفترة من 3 إلى 6 سبتمبر/ أيلول الجاري، في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية في مدينة فلاديفوستوك الروسية، ويشارك فيه أكثر من 6 آلاف شخص من 76 دولة ومنطقة، وينظم المنتدى مؤسسة "روس كونغرس".خبير: "بريكس بلس" تضم 45% من مساحة الأرض و46% من سكانها"غازبروم" تعلن بدء ربط "قوة سيبيريا" مع خط أنابيب الغاز في الشرق الأقصى
https://sarabic.ae/20240903/افتتاح-المنتدى-الاقتصادي-الشرقي-التاسع-1092334880.html
https://sarabic.ae/20240903/بوتين-يتوجه-الأربعاء-إلى-فلاديفوستوك-ويشارك-في-منتدى-الشرق-الاقتصادي-1092333036.html
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العالم, روسيا, منوعات, المنتدى الاقتصادي الشرقي, فلاديفوستوك, فلاديفوستوك
العالم, روسيا, منوعات, المنتدى الاقتصادي الشرقي, فلاديفوستوك, فلاديفوستوك

"روسيا إلى العالم"... افتتاح المنتدى الاقتصادي الشرقي التاسع بحفل موسيقي ضخم

15:44 GMT 03.09.2024
© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصورإنطلاق فعاليات منتدى الشرق الاقتصادي في فلاديفوستوك الروسي
إنطلاق فعاليات منتدى الشرق الاقتصادي في فلاديفوستوك الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2024
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
/
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أعلنت إدارة المنتدى الاقتصادي الشرقي التاسع أنه سيتم افتتاح المهرجان الثقافي "فلاديفوستوك سيزونز" بحفل موسيقي بعنوان "روسيا إلى العالم"، وذلك في إطار أعمال المنتدى، وسيتم عرض مشروع دولي جديد في مجال الثقافة، يوم 4 سبتمبر/ أيلول الجاري، في الساعة 19:00 في ساحة "مقاتلي الثورة" في مدينة فلاديفوستك الروسية.
وأشارت سفيرة المشروع وراقصة الباليه الشابة في مسرح "ماريانسكي" الروسي، ناديجدا باتويفا، إلى أن "برنامج الحفل سيتضمن عروضا لعازفين منفردين على منصة "بريمورسكي" في مسرح "ماريانسكي"، والمجموعات الوطنية الصينية والكورية، بالإضافة إلى الجوقة المشتركة لأبرشية فلاديفوستوك. وفي نهاية الفعالية سيقوم الأطفال بأداء أغنية "سولنيتشني كروغ" بلغات دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ".
خلال مهرجان "فلاديفوستوك سيزونز"، سيتمكن سكان المنطقة وضيوفها من الاستماع إلى معزوفات الموسيقيين ورؤية المجموعات الإبداعية من روسيا ودول منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وزيارة المساحات الثقافية العرقية في الهواء الطلق، والمعارض والحصول على انطباعات جديدة.
إنطلاق فعاليات منتدى الشرق الاقتصادي في فلاديفوستوك الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2024
وسائط متعددة
افتتاح "المنتدى الاقتصادي الشرقي" التاسع
09:05 GMT
وتهدف فعاليات المهرجان إلى تطوير العلاقات الإنسانية بين روسيا والدول الأخرى، فضلاً عن عرض الثروة الثقافية للشرق الأقصى والبلاد ككل. وتدعم المؤسسة المنظمة للمنتدى "روس كونغرس"، دائمًا المشاريع، التي تساعد على تعزيز الروابط الثقافية وتطوير الفن في روسيا، ويعد المهرجان الذي يقام في مدينة فلاديفوستوك، فرصة فريدة لإظهار ثراء وتنوع الثقافات الروسية، فضلاً عن تبادل الخبرات مع الشركاء الدوليين.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أثناء مشاركته في المنتدى الاقتصادي الشرقي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2024
بوتين يعتزم التوجه إلى فلاديفوستوك والمشاركة في "المنتدى الاقتصادي الشرقي"
08:08 GMT
وقالت نائبة الرئيس الأول ومديرة العلاقات الخارجية في المؤسسة المنظمة فيرا بودجوزوفا: "إن دعم حفل "روسيا إلى العالم" بالنسبة لنا ليس مجرد مساهمة في تنظيم حدث مهم، ولكنه أيضًا وسيلة للتأكيد على أهمية الحوار الثقافي والتعاون على المسرح العالمي. مثل هذه المبادرات تساعد في تعزيز الهوية الوطنية و بناء التفاهم المتبادل بين الثقافات المختلفة وخلق مساحة للاحترام، ويسعدنا أن نساهم في تطوير التبادل الثقافي وإظهار الإمكانات الإبداعية الفريدة للروس أمام المجتمع العالمي".
ويعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي التاسع، في الفترة من 3 إلى 6 سبتمبر/ أيلول الجاري، في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية في مدينة فلاديفوستوك الروسية، ويشارك فيه أكثر من 6 آلاف شخص من 76 دولة ومنطقة، وينظم المنتدى مؤسسة "روس كونغرس".
خبير: "بريكس بلس" تضم 45% من مساحة الأرض و46% من سكانها
"غازبروم" تعلن بدء ربط "قوة سيبيريا" مع خط أنابيب الغاز في الشرق الأقصى
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