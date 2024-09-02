https://sarabic.ae/20240902/روسيا-دعوة-36-رئيسا-من-مختلف-الدول-لحضور-قمة-بريكس-في-قازان-1092311212.html
روسيا... دعوة 36 رئيسا من مختلف الدول لحضور قمة "بريكس" في قازان
روسيا... دعوة 36 رئيسا من مختلف الدول لحضور قمة "بريكس" في قازان
سبوتنيك عربي
أعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، اليوم الاثنين، أنه تمت دعوة زعماء دول رابطة الدول المستقلة، وكذلك الدول التي تترأس مختلف جمعيات التكامل والتي تطمح إلى... 02.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-02T13:14+0000
2024-09-02T13:14+0000
2024-09-02T13:14+0000
العالم
روسيا
مجموعة بريكس
اقتصاد
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وقال أوشاكوف في تصريح للصحفيين: "إلى جانب الدول الأعضاء الـ9، قمنا أيضًا بدعوة زعماء دول رابطة الدول المستقلة، وهذا أمر طبيعي، كما قمنا بدعوة زعماء الدول التي تترأس جمعيات التكامل الإقليمي المؤثرة في أفريقيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا".وأضاف: "من الطبيعي أيضًا أن يتقدم قادة العديد من الدول بطلب للحصول على عضوية المنظمة أو شكل أو آخر من أشكال التعاون في "بريكس".وأشار أوشاكوف إلى أنه، في 21 أغسطس/ آب الماضي، عُقد اجتماع للجنة المنظمة، حيث تم تلخيص نتائج رئاسة روسيا لمجموعة "بريكس"، خلال الأشهر الستة الماضية.ومن المقرر أن تعقد قمة "بريكس" بمشاركة رؤساء الدول الأعضاء في مدينة قازان الروسية، في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.يُذكر أنه تم إنشاء مجموعة "بريكس"، في عام 2006، من قبل روسيا والصين والهند والبرازيل. وفي عام 2011، انضمت إليها جنوب أفريقيا، وفي عام 2024، انضمت إليها مصر، وإيران، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وإثيوبيا.وتمثل دول "بريكس" 34% من مساحة الأرض، و45.2% من سكان الكوكب، وبلغ الناتج المحلي الإجمالي عند تعادل القوة الشرائية 36.7% من القيمة العالمية.الجزائر تحصل على تفويض للانضمام إلى بنك "بريكس"منتدى "بريكس" للإدارات المحلية يختار مذيعة "سبوتنيك" للحديث عن الشباب العربي
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العالم, روسيا, مجموعة بريكس, اقتصاد
العالم, روسيا, مجموعة بريكس, اقتصاد
روسيا... دعوة 36 رئيسا من مختلف الدول لحضور قمة "بريكس" في قازان
أعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، اليوم الاثنين، أنه تمت دعوة زعماء دول رابطة الدول المستقلة، وكذلك الدول التي تترأس مختلف جمعيات التكامل والتي تطمح إلى العضوية في مجموعة "بريكس"، لحضور قمة المنظمة في مدينة قازان الروسية.
وقال أوشاكوف في تصريح للصحفيين: "إلى جانب الدول الأعضاء الـ9، قمنا أيضًا بدعوة زعماء دول رابطة الدول المستقلة، وهذا أمر طبيعي، كما قمنا بدعوة زعماء الدول التي تترأس جمعيات التكامل الإقليمي المؤثرة في أفريقيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا".
وأضاف: "من الطبيعي أيضًا أن يتقدم قادة العديد من الدول بطلب للحصول على عضوية المنظمة أو شكل أو آخر من أشكال التعاون في "بريكس".
وأكد أوشاكوف أن معظم الأحداث المخطط لها تم تنفيذها بنجاح، خلال الأشهر الستة، لرئاسة روسيا لمجموعة "بريكس".
وأشار أوشاكوف إلى أنه، في 21 أغسطس/ آب الماضي، عُقد اجتماع للجنة المنظمة، حيث تم تلخيص نتائج رئاسة روسيا لمجموعة "بريكس"، خلال الأشهر الستة الماضية.
وقال أوشاكوف: "لقد قيل أن معظم الأحداث التي تم التخطيط لها تم تنفيذها بنجاح، وتم تنفيذ نحو 140 حدثًا في 13 مدينة في روسيا وخارجها".
وأكد أوشاكوف أن "18 من أصل 36 من قادة الدول المدعوين أكدوا بالفعل مشاركتهم في قمة "بريكس" في مدينة قازان".
ومن المقرر أن تعقد قمة "بريكس" بمشاركة رؤساء الدول الأعضاء في مدينة قازان
الروسية، في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
يُذكر أنه تم إنشاء مجموعة "بريكس"، في عام 2006، من قبل روسيا والصين والهند والبرازيل. وفي عام 2011، انضمت إليها جنوب أفريقيا، وفي عام 2024، انضمت إليها مصر، وإيران، والإمارات العربية المتحدة،
والمملكة العربية السعودية، وإثيوبيا.
وتمثل دول "بريكس" 34% من مساحة الأرض، و45.2% من سكان الكوكب
، وبلغ الناتج المحلي الإجمالي عند تعادل القوة الشرائية 36.7% من القيمة العالمية.