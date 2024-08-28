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https://sarabic.ae/20240828/انطلاق-منتدى-بريكس-للدبلوماسيين-الشباب-1092176683.html
انطلاق منتدى "بريكس" للدبلوماسيين الشباب
انطلاق منتدى "بريكس" للدبلوماسيين الشباب
سبوتنيك عربي
انطلق منتدى الدبلوماسيين الشباب في صيغة الـ"بريكس بلس"، اليوم الأربعاء، في مدينة أوفا الروسية، والذي سيستمر حتى 31 أغسطس/ آب الجاري. 28.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-28T15:53+0000
2024-08-28T15:53+0000
العالم
روسيا
مجموعة بريكس
أوفا
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وبعد 9 سنوات، تستضيف مدينة أوفا عاصمة جمهورية باشكورستان مرة أخرى نحو 100 مندوب من نحو 30 دولة من جنوب وشرق العالم في منتدى الدبلوماسيين الشباب في صيغة الـ"بريكس بلس".وكانت مبادرة عقد المنتدى قد طرحها مجلس الدبلوماسيين الشباب التابع لوزارة الخارجية الروسية، عام 2015، في إطار تنفيذ مفهوم الدبلوماسية الأفقية. ويُعقد المنتدى هذا العام تحت رعاية رئاسة روسيا لمجموعة الـ"بريكس"، ويهدف إلى المساعدة في تعزيز التعاون الشبابي والصداقة والثقة بين دول جنوب وشرق العالم والشعوب التي تعيش فيها.وأعد المنظمون برنامجًا تجاريًا وثقافيًا ثريًا. وفي اليوم الأول من المنتدى، ناقش المشاركون التعاون الثقافي والإنساني في فضاء الـ"بريكس"، ومكانة الرابطة في الاقتصاد والمال العالميين. وسيجري المندوبون أيضًا مناقشات حول تعزيز التفاعل بين الشباب ودور الـ"بريكس" في الهيكل السياسي والأمني ​​العالمي وتشكيل التعددية القطبية.من جهته قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في رسالته عبر الفيديو إلى المشاركين، أنه "من الجدير بالذكر أنه، في عام 2024، تم اختيار عاصمة باشكورستان مرة أخرى كمكان للقاء. هنا، على "مفترق طرق الحضارات"، عاش ممثلو مختلف الأديان والشعوب في سلام ووئام لعدة قرون. وهذا مثال واضح على الكيفية التي يمكن بها للمشهد العرقي والديني والثقافي المتنوع أن يصبح الأساس للتنمية الطويلة الأجل والتفاهم المتبادل المستدام. إن العلاقات بين دول الـ"بريكس" مبنية على نفس هذه المبادئ".وتابع لافروف: "وإنني على ثقة من أن منتداكم سوف يسهم في تعزيز الشراكة الشاملة وجو الصداقة والثقة بين بلدينا وشعوبنا. إن الابتكار والمرونة في التفكير المتأصل في الدبلوماسيين الشباب سيسهم في البحث عن حلول للمشكلات في مجالات السياسة والأمن والاقتصاد والمالية والتعاون الإنساني".وفي اليوم الأول من برنامج الأعمال، استقبل رئيس جمهورية باشكورستان، راضي خابيروف، المندوبين وضيوف المنتدى، والذي أعرب عن تقديره الكبير لدور الدبلوماسيين الشباب من دول الـ"بريكس" في تشكيل نظام عالمي جديد وعادل.وقال خابيروف: "سيتعين على الجيل الأصغر من الدبلوماسيين أن يتحملوا المزيد والمزيد من المسؤولية عن تنفيذ السياسة الخارجية لدولهم. إن مناقشاتكم وتقييمات الخبراء ومقترحاتكم البناءة ستسهم بلا شك في تعزيز التعاون الدولي والاتصالات المهنية الجديدة والتطوير المشترك للقرارات المهمة".سياسي روسي: النفوذ المتنامي لدول "بريكس" يقوض أسس النموذج الأمريكي لبناء عالم أحادي القطبأذربيجان تقدم طلبا رسميا للانضمام إلى مجموعة "بريكس"
https://sarabic.ae/20240820/سياسي-روسي-النفوذ-المتنامي-لدول-بريكس-يقوض-أسس-النموذج-الأمريكي-لبناء-عالم-أحادي-القطب-1091939695.html
https://sarabic.ae/20240728/خبير-بريكس-تشهد-ولادة-جديدة-1091202032.html
https://sarabic.ae/20240702/مسؤول-إيراني-يكشف-مميزات-تساعد-طهران-أن-تصبح-ممرا-للتبادل-الزراعي-بين-دول-بريكس-1090394558.html
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العالم, روسيا, مجموعة بريكس, أوفا
العالم, روسيا, مجموعة بريكس, أوفا

انطلاق منتدى "بريكس" للدبلوماسيين الشباب

15:53 GMT 28.08.2024
© Sputnikمندى بريكس للدبلوماسيين الشباب
مندى بريكس للدبلوماسيين الشباب - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2024
© Sputnik
تابعنا عبر
انطلق منتدى الدبلوماسيين الشباب في صيغة الـ"بريكس بلس"، اليوم الأربعاء، في مدينة أوفا الروسية، والذي سيستمر حتى 31 أغسطس/ آب الجاري.
وبعد 9 سنوات، تستضيف مدينة أوفا عاصمة جمهورية باشكورستان مرة أخرى نحو 100 مندوب من نحو 30 دولة من جنوب وشرق العالم في منتدى الدبلوماسيين الشباب في صيغة الـ"بريكس بلس".
وكانت مبادرة عقد المنتدى قد طرحها مجلس الدبلوماسيين الشباب التابع لوزارة الخارجية الروسية، عام 2015، في إطار تنفيذ مفهوم الدبلوماسية الأفقية. ويُعقد المنتدى هذا العام تحت رعاية رئاسة روسيا لمجموعة الـ"بريكس"، ويهدف إلى المساعدة في تعزيز التعاون الشبابي والصداقة والثقة بين دول جنوب وشرق العالم والشعوب التي تعيش فيها.
© Sputnikمندى بريكس للدبلوماسيين الشباب
مندى بريكس للدبلوماسيين الشباب - سبوتنيك عربي
1/4
© Sputnik
مندى بريكس للدبلوماسيين الشباب
© Sputnikمندى بريكس للدبلوماسيين الشباب
مندى بريكس للدبلوماسيين الشباب - سبوتنيك عربي
2/4
© Sputnik
مندى بريكس للدبلوماسيين الشباب
© Sputnikمندى بريكس للدبلوماسيين الشباب
مندى بريكس للدبلوماسيين الشباب - سبوتنيك عربي
3/4
© Sputnik
مندى بريكس للدبلوماسيين الشباب
© Sputnikمندى بريكس للدبلوماسيين الشباب
مندى بريكس للدبلوماسيين الشباب - سبوتنيك عربي
4/4
© Sputnik
مندى بريكس للدبلوماسيين الشباب
1/4
© Sputnik
مندى بريكس للدبلوماسيين الشباب
2/4
© Sputnik
مندى بريكس للدبلوماسيين الشباب
3/4
© Sputnik
مندى بريكس للدبلوماسيين الشباب
4/4
© Sputnik
مندى بريكس للدبلوماسيين الشباب
يشار إلى أن موضوع المنتدى هو "دور دبلوماسية الشباب في تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين".
وأعد المنظمون برنامجًا تجاريًا وثقافيًا ثريًا. وفي اليوم الأول من المنتدى، ناقش المشاركون التعاون الثقافي والإنساني في فضاء الـ"بريكس"، ومكانة الرابطة في الاقتصاد والمال العالميين. وسيجري المندوبون أيضًا مناقشات حول تعزيز التفاعل بين الشباب ودور الـ"بريكس" في الهيكل السياسي والأمني ​​العالمي وتشكيل التعددية القطبية.
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من جهته قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في رسالته عبر الفيديو إلى المشاركين، أنه "من الجدير بالذكر أنه، في عام 2024، تم اختيار عاصمة باشكورستان مرة أخرى كمكان للقاء. هنا، على "مفترق طرق الحضارات"، عاش ممثلو مختلف الأديان والشعوب في سلام ووئام لعدة قرون. وهذا مثال واضح على الكيفية التي يمكن بها للمشهد العرقي والديني والثقافي المتنوع أن يصبح الأساس للتنمية الطويلة الأجل والتفاهم المتبادل المستدام. إن العلاقات بين دول الـ"بريكس" مبنية على نفس هذه المبادئ".

وأضاف لافروف: "إن الاهتمام المتزايد بالتوحيد يظهر بوضوح أن تطلعاتنا الرامية إلى خلق بنية أكثر عدالة للتفاعل الدولي تتماشى مع التحولات الجيوسياسية الموضوعية العميقة. وهذا يجد استجابة إيجابية من دول الأغلبية العالمية، مما يدل على أهمية جهودنا المشتركة".

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وتابع لافروف: "وإنني على ثقة من أن منتداكم سوف يسهم في تعزيز الشراكة الشاملة وجو الصداقة والثقة بين بلدينا وشعوبنا. إن الابتكار والمرونة في التفكير المتأصل في الدبلوماسيين الشباب سيسهم في البحث عن حلول للمشكلات في مجالات السياسة والأمن والاقتصاد والمالية والتعاون الإنساني".
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وفي اليوم الأول من برنامج الأعمال، استقبل رئيس جمهورية باشكورستان، راضي خابيروف، المندوبين وضيوف المنتدى، والذي أعرب عن تقديره الكبير لدور الدبلوماسيين الشباب من دول الـ"بريكس" في تشكيل نظام عالمي جديد وعادل.
وقال خابيروف: "سيتعين على الجيل الأصغر من الدبلوماسيين أن يتحملوا المزيد والمزيد من المسؤولية عن تنفيذ السياسة الخارجية لدولهم. إن مناقشاتكم وتقييمات الخبراء ومقترحاتكم البناءة ستسهم بلا شك في تعزيز التعاون الدولي والاتصالات المهنية الجديدة والتطوير المشترك للقرارات المهمة".
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