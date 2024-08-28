https://sarabic.ae/20240828/انطلاق-منتدى-بريكس-للدبلوماسيين-الشباب-1092176683.html

انطلاق منتدى "بريكس" للدبلوماسيين الشباب

انطلاق منتدى "بريكس" للدبلوماسيين الشباب

سبوتنيك عربي

انطلق منتدى الدبلوماسيين الشباب في صيغة الـ"بريكس بلس"، اليوم الأربعاء، في مدينة أوفا الروسية، والذي سيستمر حتى 31 أغسطس/ آب الجاري. 28.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-28T15:53+0000

2024-08-28T15:53+0000

2024-08-28T15:53+0000

العالم

روسيا

مجموعة بريكس

أوفا

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وبعد 9 سنوات، تستضيف مدينة أوفا عاصمة جمهورية باشكورستان مرة أخرى نحو 100 مندوب من نحو 30 دولة من جنوب وشرق العالم في منتدى الدبلوماسيين الشباب في صيغة الـ"بريكس بلس".وكانت مبادرة عقد المنتدى قد طرحها مجلس الدبلوماسيين الشباب التابع لوزارة الخارجية الروسية، عام 2015، في إطار تنفيذ مفهوم الدبلوماسية الأفقية. ويُعقد المنتدى هذا العام تحت رعاية رئاسة روسيا لمجموعة الـ"بريكس"، ويهدف إلى المساعدة في تعزيز التعاون الشبابي والصداقة والثقة بين دول جنوب وشرق العالم والشعوب التي تعيش فيها.وأعد المنظمون برنامجًا تجاريًا وثقافيًا ثريًا. وفي اليوم الأول من المنتدى، ناقش المشاركون التعاون الثقافي والإنساني في فضاء الـ"بريكس"، ومكانة الرابطة في الاقتصاد والمال العالميين. وسيجري المندوبون أيضًا مناقشات حول تعزيز التفاعل بين الشباب ودور الـ"بريكس" في الهيكل السياسي والأمني ​​العالمي وتشكيل التعددية القطبية.من جهته قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في رسالته عبر الفيديو إلى المشاركين، أنه "من الجدير بالذكر أنه، في عام 2024، تم اختيار عاصمة باشكورستان مرة أخرى كمكان للقاء. هنا، على "مفترق طرق الحضارات"، عاش ممثلو مختلف الأديان والشعوب في سلام ووئام لعدة قرون. وهذا مثال واضح على الكيفية التي يمكن بها للمشهد العرقي والديني والثقافي المتنوع أن يصبح الأساس للتنمية الطويلة الأجل والتفاهم المتبادل المستدام. إن العلاقات بين دول الـ"بريكس" مبنية على نفس هذه المبادئ".وتابع لافروف: "وإنني على ثقة من أن منتداكم سوف يسهم في تعزيز الشراكة الشاملة وجو الصداقة والثقة بين بلدينا وشعوبنا. إن الابتكار والمرونة في التفكير المتأصل في الدبلوماسيين الشباب سيسهم في البحث عن حلول للمشكلات في مجالات السياسة والأمن والاقتصاد والمالية والتعاون الإنساني".وفي اليوم الأول من برنامج الأعمال، استقبل رئيس جمهورية باشكورستان، راضي خابيروف، المندوبين وضيوف المنتدى، والذي أعرب عن تقديره الكبير لدور الدبلوماسيين الشباب من دول الـ"بريكس" في تشكيل نظام عالمي جديد وعادل.وقال خابيروف: "سيتعين على الجيل الأصغر من الدبلوماسيين أن يتحملوا المزيد والمزيد من المسؤولية عن تنفيذ السياسة الخارجية لدولهم. إن مناقشاتكم وتقييمات الخبراء ومقترحاتكم البناءة ستسهم بلا شك في تعزيز التعاون الدولي والاتصالات المهنية الجديدة والتطوير المشترك للقرارات المهمة".سياسي روسي: النفوذ المتنامي لدول "بريكس" يقوض أسس النموذج الأمريكي لبناء عالم أحادي القطبأذربيجان تقدم طلبا رسميا للانضمام إلى مجموعة "بريكس"

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العالم, روسيا, مجموعة بريكس, أوفا