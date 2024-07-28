https://sarabic.ae/20240728/خبير-بريكس-تشهد-ولادة-جديدة-1091202032.html
خبير: "بريكس" تشهد ولادة جديدة
خبير: "بريكس" تشهد ولادة جديدة
سبوتنيك عربي
صرّح المدير التنفيذي للجنة أبحاث "بريكس"، غورغي تولورايا، أنه بعد انضمام أعضاء جدد إلى مجموعة "بريكس"، يشهد التحالف ولادة جديدة ويتحول إلى منصة تفاوض للأغلبية... 28.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-28T16:37+0000
2024-07-28T16:37+0000
2024-07-28T16:37+0000
مجموعة بريكس
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وقال تولورايا، لـ"سبوتنيك": "مجموعة "بريكس" القديمة لم تعد موجودة بعد قرار قبول إيران وإثيوبيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في المجموعة".وتابع: "تشهد مجموعة "بريكس" ولادة جديدة وتحولاً، وتتحول أمام أعيننا إلى شيء آخر، إلى منصة تفاوض للعالم غير الغربي، الأغلبية العالمية كما يقولون الآن".وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلن رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، أن ماليزيا بعثت برسالة إلى روسيا تتضمن طلبا للانضمام إلى مجموعة "بريكس".وأصبحت روسيا، في الأول من يناير/ كانون الثاني الماضي، رئيسة مجموعة "بريكس"، وتعمل في رئاستها الحالية للمجموعة تحت شعار "تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالمي العادل"، وتنظم روسيا كجزء من رئاستها للمجموعة، أكثر من 200 حدث سياسي واقتصادي واجتماعي في البلاد.وتشكلت مجموعة "بريكس" من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، لكن في الآونة الأخيرة أعربت 23 دولة عن رغبتها في الانضمام إلى التحالف الاقتصادي.وفي الأول من يناير 2024، انضمت مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا إلى البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، أعضاء جددا كاملي العضوية في "بريكس".وتعد "بريكس" من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، وتمثل المجموعة نحو 30 في المئة من حجم الاقتصاد العالمي.
https://sarabic.ae/20240728/ماليزيا-ترسل-خطابا-إلى-روسيا-يتضمن-طلبا-للانضمام-إلى-مجموعة-بريكس-1091200626.html
https://sarabic.ae/20240717/خبير-بريكس-بلس-تضم-45-من-مساحة-الأرض-و46-من-سكانها-1090869886.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
مجموعة بريكس, أخبار العالم الآن
مجموعة بريكس, أخبار العالم الآن
خبير: "بريكس" تشهد ولادة جديدة
صرّح المدير التنفيذي للجنة أبحاث "بريكس"، غورغي تولورايا، أنه بعد انضمام أعضاء جدد إلى مجموعة "بريكس"، يشهد التحالف ولادة جديدة ويتحول إلى منصة تفاوض للأغلبية العالمية.
وقال تولورايا، لـ"سبوتنيك": "مجموعة "بريكس" القديمة لم تعد موجودة بعد قرار قبول إيران وإثيوبيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في المجموعة".
وتابع: "تشهد مجموعة "بريكس" ولادة جديدة وتحولاً، وتتحول أمام أعيننا إلى شيء آخر، إلى منصة تفاوض للعالم غير الغربي، الأغلبية العالمية كما يقولون الآن".
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلن رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، أن ماليزيا بعثت برسالة إلى روسيا تتضمن طلبا للانضمام إلى مجموعة "بريكس".
وأصبحت روسيا، في الأول من يناير/ كانون الثاني الماضي، رئيسة مجموعة "بريكس"
، وتعمل في رئاستها الحالية للمجموعة تحت شعار "تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالمي العادل"، وتنظم روسيا كجزء من رئاستها للمجموعة، أكثر من 200 حدث سياسي واقتصادي واجتماعي في البلاد.
وتشكلت مجموعة "بريكس"
من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، لكن في الآونة الأخيرة أعربت 23 دولة عن رغبتها في الانضمام إلى التحالف الاقتصادي.
وفي الأول من يناير 2024، انضمت مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا إلى البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، أعضاء جددا
كاملي العضوية في "بريكس".
وتعد "بريكس" من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، وتمثل المجموعة نحو 30 في المئة من حجم الاقتصاد العالمي.