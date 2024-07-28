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https://sarabic.ae/20240728/ماليزيا-ترسل-خطابا-إلى-روسيا-يتضمن-طلبا-للانضمام-إلى-مجموعة-بريكس-1091200626.html
ماليزيا ترسل خطابا إلى روسيا يتضمن طلبا للانضمام إلى مجموعة "بريكس"
ماليزيا ترسل خطابا إلى روسيا يتضمن طلبا للانضمام إلى مجموعة "بريكس"
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، أن ماليزيا بعثت برسالة إلى روسيا تتضمن طلبا للانضمام إلى مجموعة "بريكس". 28.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-28T15:17+0000
2024-07-28T15:17+0000
مجموعة بريكس
روسيا
أخبار ماليزيا اليوم
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وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء: "ماليزيا بعثت برسالة إلى روسيا، بصفتها رئيسة مجموعة "بريكس"، تتضمن طلبا للانضمام إلى المجموعة، وأعربت أيضا عن انفتاحها على المشاركة كدولة عضو أو شريك استراتيجي".وأوضح إبراهيم أن رغبة ماليزيا في الانضمام إلى "بريكس" كانت الموضوع الرئيسي لمحادثته مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الذي وصل إلى كوالالمبور، أمس السبت.وفي يونيو/حزيران الماضي، أكد إبراهيم للرئيس البرازيلي لويس لولا دا سيلفا، عزم ماليزيا الانضمام إلى "بريكس".وأصبحت روسيا، في الأول من يناير/ كانون الثاني الماضي، رئيسة مجموعة "بريكس"، وتعمل في رئاستها الحالية للمجموعة تحت شعار "تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالمي العادل"، وتنظم روسيا كجزء من رئاستها للمجموعة، أكثر من 200 حدث سياسي واقتصادي واجتماعي في البلاد.وتشكلت مجموعة "بريكس" من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، لكن في الآونة الأخيرة أعربت 23 دولة عن رغبتها في الانضمام إلى التحالف الاقتصادي.وفي الأول من يناير 2024، انضمت مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا إلى البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، أعضاء جددا كاملي العضوية في "بريكس".وتعد "بريكس" من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، وتمثل المجموعة نحو 30 في المئة من حجم الاقتصاد العالمي.خبير يكشف لـ"سبوتنيك" نوايا الولايات المتحدة من قرار "مجموعة السبع" الأخيربوتين: من الضروري دعم التعاون الدولي في مجال العلوم
https://sarabic.ae/20240617/ماليزيا-تعلن-بدء-عملية-الانضمام-إلى-بريكس--1089937849.html
https://sarabic.ae/20240721/الخارجية-الإيرانية-بريكس-أكبر-آلية-تجارية-خارج-العالم-الأحادي-القطب-1090998119.html
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مجموعة بريكس, روسيا, أخبار ماليزيا اليوم
مجموعة بريكس, روسيا, أخبار ماليزيا اليوم

ماليزيا ترسل خطابا إلى روسيا يتضمن طلبا للانضمام إلى مجموعة "بريكس"

15:17 GMT 28.07.2024
© Sputnik . Alexey Kudenko / الانتقال إلى بنك الصوربريكس
بريكس - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2024
© Sputnik . Alexey Kudenko
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أعلن رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، أن ماليزيا بعثت برسالة إلى روسيا تتضمن طلبا للانضمام إلى مجموعة "بريكس".
وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء: "ماليزيا بعثت برسالة إلى روسيا، بصفتها رئيسة مجموعة "بريكس"، تتضمن طلبا للانضمام إلى المجموعة، وأعربت أيضا عن انفتاحها على المشاركة كدولة عضو أو شريك استراتيجي".
وأوضح إبراهيم أن رغبة ماليزيا في الانضمام إلى "بريكس" كانت الموضوع الرئيسي لمحادثته مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الذي وصل إلى كوالالمبور، أمس السبت.
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وفي يونيو/حزيران الماضي، أكد إبراهيم للرئيس البرازيلي لويس لولا دا سيلفا، عزم ماليزيا الانضمام إلى "بريكس".
وأصبحت روسيا، في الأول من يناير/ كانون الثاني الماضي، رئيسة مجموعة "بريكس"، وتعمل في رئاستها الحالية للمجموعة تحت شعار "تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالمي العادل"، وتنظم روسيا كجزء من رئاستها للمجموعة، أكثر من 200 حدث سياسي واقتصادي واجتماعي في البلاد.
وتشكلت مجموعة "بريكس" من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، لكن في الآونة الأخيرة أعربت 23 دولة عن رغبتها في الانضمام إلى التحالف الاقتصادي.
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وفي الأول من يناير 2024، انضمت مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا إلى البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، أعضاء جددا كاملي العضوية في "بريكس".
وتعد "بريكس" من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، وتمثل المجموعة نحو 30 في المئة من حجم الاقتصاد العالمي.
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