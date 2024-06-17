https://sarabic.ae/20240617/ماليزيا-تعلن-بدء-عملية-الانضمام-إلى-بريكس--1089937849.html

ماليزيا تعلن بدء عملية الانضمام إلى "بريكس"

ماليزيا تعلن بدء عملية الانضمام إلى "بريكس"

سبوتنيك عربي

أعلن رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، اليوم الاثنين، أن بلاده ستبدأ قريبا بالإجراءات الرسيمة للانضمام إلى مجموعة "بريكس" التي تصنف كأكبر تجمع اقتصادي وبشري... 17.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-17T15:02+0000

2024-06-17T15:02+0000

2024-06-17T15:02+0000

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وقال إبراهيم في لقاء مع مؤسس شبكة "جوانشا" الصينية، لي شيمو، "إن ماليزيا ستبدأ قريبا بالإجراءات الرسمية للانضمام إلى مجموعة "بريكس"".وفي إجابته عن سؤال حول موعد انضمام بلاده إلى "بريكس"، قال رئيس الوزراء الماليزي: "لقد وضعنا بالفعل سياستنا واتخذنا قرارا بالفعل. وسنبدأ قريبا في اتباع الإجراءات الرسمية".الجدير بالذكر، أن روسيا أصبحت في الأول من يناير/كانون الثاني الجاري، رئيسة مجموعة "بريكس" للعام المقبل، وتعمل روسيا في رئاستها الحالية للمجموعة تحت شعار تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالمي العادل. وتنظم روسيا، كجزء من رئاستها للمجموعة، أكثر من 200 حدث سياسي واقتصادي واجتماعي في البلاد.وتشكلت مجموعة "بريكس" من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، لكن في الآونة الأخيرة أعربت 23 دولة عن رغبتها في الانضمام إلى التحالف الاقتصادي.وفي الأول من يناير/ كانون الثاني 2024، انضمت مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا إلى البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، كأعضاء كاملين جدد في "بريكس".وتعد "بريكس" من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، وتمثل المجموعة نحو 30 في المئة من حجم الاقتصاد العالمي.خبير يكشف لـ"سبوتنيك" نوايا الولايات المتحدة من قرار "مجموعة السبع" الأخيربوتين: من الضروري دعم التعاون الدولي في مجال العلوم

https://sarabic.ae/20240608/خبير-انضمام-مصر-إلى-دول-مجموعة-بريكس-يعزز-من-دورها-في-المنطقة-1089643147.html

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