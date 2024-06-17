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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
ملفات ساخنة
ما مدى قدرة إسرائيل على الدخول في حرب شاملة مع حزب الله؟
10:03 GMT
29 د
كواليس السينما
الإخراج بين العلم والفن
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صدى الحياة
رئيس منظمة شباب دارفور يدعو إلى ملاحقة ومحاكمة مرتكبي الجرائم في دارفور
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عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
12:03 GMT
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مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
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29 د
ملفات ساخنة
واشنطن تنتظر تواصل الوسطاء مع حماس لتمرير صفقة التبادل
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
17:34 GMT
29 د
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عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
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كواليس السينما
النقد الفني وتحليل المضمون السينمائي
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قوانين الاقتصاد
خبير: إجراءات المركزي الروسي تجلب مداخيل للبورصة
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خبير: ليس مستبعدا أن يصبح الناتو تحالفا نوويا مع وجود ستولتنبرغ وماكرون وشولتز
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https://sarabic.ae/20240617/ماليزيا-تعلن-بدء-عملية-الانضمام-إلى-بريكس--1089937849.html
ماليزيا تعلن بدء عملية الانضمام إلى "بريكس"
ماليزيا تعلن بدء عملية الانضمام إلى "بريكس"
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، اليوم الاثنين، أن بلاده ستبدأ قريبا بالإجراءات الرسيمة للانضمام إلى مجموعة "بريكس" التي تصنف كأكبر تجمع اقتصادي وبشري... 17.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-17T15:02+0000
2024-06-17T15:02+0000
سياسة
العالم
روسيا
مجموعة بريكس
أخبار ماليزيا اليوم
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وقال إبراهيم في لقاء مع مؤسس شبكة "جوانشا" الصينية، لي شيمو، "إن ماليزيا ستبدأ قريبا بالإجراءات الرسمية للانضمام إلى مجموعة "بريكس"".وفي إجابته عن سؤال حول موعد انضمام بلاده إلى "بريكس"، قال رئيس الوزراء الماليزي: "لقد وضعنا بالفعل سياستنا واتخذنا قرارا بالفعل. وسنبدأ قريبا في اتباع الإجراءات الرسمية".الجدير بالذكر، أن روسيا أصبحت في الأول من يناير/كانون الثاني الجاري، رئيسة مجموعة "بريكس" للعام المقبل، وتعمل روسيا في رئاستها الحالية للمجموعة تحت شعار تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالمي العادل. وتنظم روسيا، كجزء من رئاستها للمجموعة، أكثر من 200 حدث سياسي واقتصادي واجتماعي في البلاد.وتشكلت مجموعة "بريكس" من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، لكن في الآونة الأخيرة أعربت 23 دولة عن رغبتها في الانضمام إلى التحالف الاقتصادي.وفي الأول من يناير/ كانون الثاني 2024، انضمت مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا إلى البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، كأعضاء كاملين جدد في "بريكس".وتعد "بريكس" من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، وتمثل المجموعة نحو 30 في المئة من حجم الاقتصاد العالمي.خبير يكشف لـ"سبوتنيك" نوايا الولايات المتحدة من قرار "مجموعة السبع" الأخيربوتين: من الضروري دعم التعاون الدولي في مجال العلوم
https://sarabic.ae/20240608/خبير-انضمام-مصر-إلى-دول-مجموعة-بريكس-يعزز-من-دورها-في-المنطقة-1089643147.html
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سياسة, العالم, روسيا, مجموعة بريكس, أخبار ماليزيا اليوم
سياسة, العالم, روسيا, مجموعة بريكس, أخبار ماليزيا اليوم

ماليزيا تعلن بدء عملية الانضمام إلى "بريكس"

15:02 GMT 17.06.2024
© AFP 2023 / MANAN VATSYAYANAعلم ماليزيا
علم ماليزيا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2024
© AFP 2023 / MANAN VATSYAYANA
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أعلن رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، اليوم الاثنين، أن بلاده ستبدأ قريبا بالإجراءات الرسيمة للانضمام إلى مجموعة "بريكس" التي تصنف كأكبر تجمع اقتصادي وبشري عالمي في الوقت الحالي.
وقال إبراهيم في لقاء مع مؤسس شبكة "جوانشا" الصينية، لي شيمو، "إن ماليزيا ستبدأ قريبا بالإجراءات الرسمية للانضمام إلى مجموعة "بريكس"".
وفي إجابته عن سؤال حول موعد انضمام بلاده إلى "بريكس"، قال رئيس الوزراء الماليزي: "لقد وضعنا بالفعل سياستنا واتخذنا قرارا بالفعل. وسنبدأ قريبا في اتباع الإجراءات الرسمية".

الجدير بالذكر، أن روسيا أصبحت في الأول من يناير/كانون الثاني الجاري، رئيسة مجموعة "بريكس" للعام المقبل، وتعمل روسيا في رئاستها الحالية للمجموعة تحت شعار تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالمي العادل. وتنظم روسيا، كجزء من رئاستها للمجموعة، أكثر من 200 حدث سياسي واقتصادي واجتماعي في البلاد.
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8 يونيو, 14:36 GMT
وتشكلت مجموعة "بريكس" من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، لكن في الآونة الأخيرة أعربت 23 دولة عن رغبتها في الانضمام إلى التحالف الاقتصادي.
وفي الأول من يناير/ كانون الثاني 2024، انضمت مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا إلى البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، كأعضاء كاملين جدد في "بريكس".
وتعد "بريكس" من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، وتمثل المجموعة نحو 30 في المئة من حجم الاقتصاد العالمي.
خبير يكشف لـ"سبوتنيك" نوايا الولايات المتحدة من قرار "مجموعة السبع" الأخير
بوتين: من الضروري دعم التعاون الدولي في مجال العلوم
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