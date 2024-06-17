https://sarabic.ae/20240617/ماليزيا-تعلن-بدء-عملية-الانضمام-إلى-بريكس--1089937849.html
ماليزيا تعلن بدء عملية الانضمام إلى "بريكس"
ماليزيا تعلن بدء عملية الانضمام إلى "بريكس"
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، اليوم الاثنين، أن بلاده ستبدأ قريبا بالإجراءات الرسيمة للانضمام إلى مجموعة "بريكس" التي تصنف كأكبر تجمع اقتصادي وبشري... 17.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-17T15:02+0000
2024-06-17T15:02+0000
2024-06-17T15:02+0000
سياسة
العالم
روسيا
مجموعة بريكس
أخبار ماليزيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/15/1084342725_0:247:2766:1803_1920x0_80_0_0_bca9e06d5f6852a7438d02e21cc652f5.jpg
وقال إبراهيم في لقاء مع مؤسس شبكة "جوانشا" الصينية، لي شيمو، "إن ماليزيا ستبدأ قريبا بالإجراءات الرسمية للانضمام إلى مجموعة "بريكس"".وفي إجابته عن سؤال حول موعد انضمام بلاده إلى "بريكس"، قال رئيس الوزراء الماليزي: "لقد وضعنا بالفعل سياستنا واتخذنا قرارا بالفعل. وسنبدأ قريبا في اتباع الإجراءات الرسمية".الجدير بالذكر، أن روسيا أصبحت في الأول من يناير/كانون الثاني الجاري، رئيسة مجموعة "بريكس" للعام المقبل، وتعمل روسيا في رئاستها الحالية للمجموعة تحت شعار تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالمي العادل. وتنظم روسيا، كجزء من رئاستها للمجموعة، أكثر من 200 حدث سياسي واقتصادي واجتماعي في البلاد.وتشكلت مجموعة "بريكس" من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، لكن في الآونة الأخيرة أعربت 23 دولة عن رغبتها في الانضمام إلى التحالف الاقتصادي.وفي الأول من يناير/ كانون الثاني 2024، انضمت مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا إلى البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، كأعضاء كاملين جدد في "بريكس".وتعد "بريكس" من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، وتمثل المجموعة نحو 30 في المئة من حجم الاقتصاد العالمي.خبير يكشف لـ"سبوتنيك" نوايا الولايات المتحدة من قرار "مجموعة السبع" الأخيربوتين: من الضروري دعم التعاون الدولي في مجال العلوم
https://sarabic.ae/20240608/خبير-انضمام-مصر-إلى-دول-مجموعة-بريكس-يعزز-من-دورها-في-المنطقة-1089643147.html
أخبار ماليزيا اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/15/1084342725_18:0:2749:2048_1920x0_80_0_0_80226c13cf041a051539ab3217296035.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سياسة, العالم, روسيا, مجموعة بريكس, أخبار ماليزيا اليوم
سياسة, العالم, روسيا, مجموعة بريكس, أخبار ماليزيا اليوم
ماليزيا تعلن بدء عملية الانضمام إلى "بريكس"
أعلن رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، اليوم الاثنين، أن بلاده ستبدأ قريبا بالإجراءات الرسيمة للانضمام إلى مجموعة "بريكس" التي تصنف كأكبر تجمع اقتصادي وبشري عالمي في الوقت الحالي.
وقال إبراهيم في لقاء مع مؤسس شبكة "جوانشا" الصينية، لي شيمو، "إن ماليزيا ستبدأ قريبا بالإجراءات الرسمية للانضمام إلى مجموعة "بريكس"".
وفي إجابته عن سؤال حول موعد انضمام بلاده إلى "بريكس"، قال رئيس الوزراء الماليزي: "لقد وضعنا بالفعل سياستنا واتخذنا قرارا بالفعل. وسنبدأ قريبا في اتباع الإجراءات الرسمية".
الجدير بالذكر، أن روسيا أصبحت في الأول من يناير/كانون الثاني الجاري، رئيسة مجموعة "بريكس" للعام المقبل،
وتعمل روسيا في رئاستها الحالية للمجموعة تحت شعار تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالمي العادل. وتنظم روسيا، كجزء من رئاستها للمجموعة، أكثر من 200 حدث سياسي واقتصادي واجتماعي في البلاد.
وتشكلت مجموعة "بريكس"
من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، لكن في الآونة الأخيرة أعربت 23 دولة عن رغبتها في الانضمام إلى التحالف الاقتصادي.
وفي الأول من يناير/ كانون الثاني 2024، انضمت مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا إلى البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، كأعضاء كاملين جدد
في "بريكس".
وتعد "بريكس" من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، وتمثل المجموعة نحو 30 في المئة من حجم الاقتصاد العالمي.