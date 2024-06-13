https://sarabic.ae/20240613/1089830206.html

بوتين: من الضروري دعم التعاون الدولي في مجال العلوم

بوتين: من الضروري دعم التعاون الدولي في مجال العلوم

سبوتنيك عربي

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن ثقته في أن اهتمام الشركاء الأجانب بالعمل العلمي المشترك مع روسيا سوف ينمو. 13.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-13T16:03+0000

2024-06-13T16:03+0000

2024-06-13T16:03+0000

روسيا

العالم

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وأضاف بوتين في اجتماع مع المستفيدين من المنح الضخمة وكبار العلماء: "أما بالنسبة لأقرب جيراننا داخل مجموعة بريكس، وما سنفعله على نطاق أوسع، فسنعمل مع كل من يريد، مع الأخذ في الاعتبار حقيقة أن قدراتنا تتزايد مع إطلاق المنشآت المقابلة في كل مكان في جميع أنحاء البلاد، والعمل معنا سوف ينمو ويستمر، ليس هناك شك في ذلك".وتابع بوتين للمستفيدين من المنح الضخمة وكبار العلماء: "لكن أعتقد أنه يجب حل المشكلة ليس فقط على المستوى الفيدرالي، ولكن أيضًا على المستوى الإقليمي، ومن الضروري خلق ظروف معيشية جيدة لأولئك الأشخاص الذين يأتون ويريدون العمل".وأشار إلى أنه في بعض البلدان، لأسباب مختلفة، لا تتعلق حتى بالوضع الحالي للسياسة الخارجية، يتم إيقاف البحث في مجال العلوم النووية ويتم إغلاق محطات الطاقة النووية.وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم أمس الأربعاء، افتتاح دورة ألعاب "بريكس 2024" في مدينة قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية، مؤكدًا أن العلاقات بين دول المجموعة تتطور وتعد نموذجا على الشراكة الحقيقية.وقال بوتين، في رسالة عبر تقنية الفيديو للمشاركين في حفل افتتاح دورة ألعاب "بريكس" الرياضية: "أعلن افتتاح ألعاب بريكس الرياضية 2024"، مشيرًا إلى أن "المنافسات، التي تستمر لمدة أسبوعين، ستجمع أكثر من 3 آلاف رياضي من نحو مئة دولة حول العالم".وتابع: "أنا واثق من أن هذا المهرجان الرياضي الواسع النطاق سيُظهر بوضوح انتصار القيم العالمية للرياضة وتكافؤ الفرص والنضال العادل"، منوهًا بـ"ألعاب بريكس كجزء مهم من التفاعل السياسي والاقتصادي والإنساني الشامل".

https://sarabic.ae/20240612/بوتين-يفتتح-دورة-ألعاب-بريكس-2024-الرياضية-في-مدينة-قازان-الروسية-1089794731.html

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