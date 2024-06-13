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بوتين: من الضروري دعم التعاون الدولي في مجال العلوم
بوتين: من الضروري دعم التعاون الدولي في مجال العلوم
سبوتنيك عربي
أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن ثقته في أن اهتمام الشركاء الأجانب بالعمل العلمي المشترك مع روسيا سوف ينمو. 13.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-13T16:03+0000
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وأضاف بوتين في اجتماع مع المستفيدين من المنح الضخمة وكبار العلماء: "أما بالنسبة لأقرب جيراننا داخل مجموعة بريكس، وما سنفعله على نطاق أوسع، فسنعمل مع كل من يريد، مع الأخذ في الاعتبار حقيقة أن قدراتنا تتزايد مع إطلاق المنشآت المقابلة في كل مكان في جميع أنحاء البلاد، والعمل معنا سوف ينمو ويستمر، ليس هناك شك في ذلك".وتابع بوتين للمستفيدين من المنح الضخمة وكبار العلماء: "لكن أعتقد أنه يجب حل المشكلة ليس فقط على المستوى الفيدرالي، ولكن أيضًا على المستوى الإقليمي، ومن الضروري خلق ظروف معيشية جيدة لأولئك الأشخاص الذين يأتون ويريدون العمل".وأشار إلى أنه في بعض البلدان، لأسباب مختلفة، لا تتعلق حتى بالوضع الحالي للسياسة الخارجية، يتم إيقاف البحث في مجال العلوم النووية ويتم إغلاق محطات الطاقة النووية.وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم أمس الأربعاء، افتتاح دورة ألعاب "بريكس 2024" في مدينة قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية، مؤكدًا أن العلاقات بين دول المجموعة تتطور وتعد نموذجا على الشراكة الحقيقية.وقال بوتين، في رسالة عبر تقنية الفيديو للمشاركين في حفل افتتاح دورة ألعاب "بريكس" الرياضية: "أعلن افتتاح ألعاب بريكس الرياضية 2024"، مشيرًا إلى أن "المنافسات، التي تستمر لمدة أسبوعين، ستجمع أكثر من 3 آلاف رياضي من نحو مئة دولة حول العالم".وتابع: "أنا واثق من أن هذا المهرجان الرياضي الواسع النطاق سيُظهر بوضوح انتصار القيم العالمية للرياضة وتكافؤ الفرص والنضال العادل"، منوهًا بـ"ألعاب بريكس كجزء مهم من التفاعل السياسي والاقتصادي والإنساني الشامل".
https://sarabic.ae/20240612/بوتين-يفتتح-دورة-ألعاب-بريكس-2024-الرياضية-في-مدينة-قازان-الروسية-1089794731.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

بوتين: من الضروري دعم التعاون الدولي في مجال العلوم

16:03 GMT 13.06.2024
© Sputnik . Sergey Guneev / الانتقال إلى بنك الصورالمرشح الرئاسي الروسي والرئيس الروسي الحالي فلاديمير بوتين يتحدث إلى الصحفيين في مقر حملته الانتخابية في موسكو، 18 مارس 2024
المرشح الرئاسي الروسي والرئيس الروسي الحالي فلاديمير بوتين يتحدث إلى الصحفيين في مقر حملته الانتخابية في موسكو، 18 مارس 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2024
© Sputnik . Sergey Guneev
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أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن ثقته في أن اهتمام الشركاء الأجانب بالعمل العلمي المشترك مع روسيا سوف ينمو.
وأضاف بوتين في اجتماع مع المستفيدين من المنح الضخمة وكبار العلماء: "أما بالنسبة لأقرب جيراننا داخل مجموعة بريكس، وما سنفعله على نطاق أوسع، فسنعمل مع كل من يريد، مع الأخذ في الاعتبار حقيقة أن قدراتنا تتزايد مع إطلاق المنشآت المقابلة في كل مكان في جميع أنحاء البلاد، والعمل معنا سوف ينمو ويستمر، ليس هناك شك في ذلك".
ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تهيئة ظروف معيشية جيدة للمتخصصين والعلماء الأجانب المؤهلين.
وتابع بوتين للمستفيدين من المنح الضخمة وكبار العلماء: "لكن أعتقد أنه يجب حل المشكلة ليس فقط على المستوى الفيدرالي، ولكن أيضًا على المستوى الإقليمي، ومن الضروري خلق ظروف معيشية جيدة لأولئك الأشخاص الذين يأتون ويريدون العمل".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورؤساء الدول يتفقدون مناطق البطولة الدولية ألعاب المستقبل في قازان، روسيا 21 فبراير 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2024
بوتين يفتتح دورة ألعاب "بريكس 2024" الرياضية في مدينة قازان الروسية
أمس, 18:01 GMT
وأشار إلى أنه في بعض البلدان، لأسباب مختلفة، لا تتعلق حتى بالوضع الحالي للسياسة الخارجية، يتم إيقاف البحث في مجال العلوم النووية ويتم إغلاق محطات الطاقة النووية.
وأضاف الرئيس: "المتخصصون في هذه المجالات ببساطة ليس لديهم مكان يذهبون إليه، وهم يرغبون في القدوم إلينا، نحن بحاجة فقط إلى تهيئة الظروف لذلك، وسنفعل ذلك بالطبع".
وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم أمس الأربعاء، افتتاح دورة ألعاب "بريكس 2024" في مدينة قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية، مؤكدًا أن العلاقات بين دول المجموعة تتطور وتعد نموذجا على الشراكة الحقيقية.
وقال بوتين، في رسالة عبر تقنية الفيديو للمشاركين في حفل افتتاح دورة ألعاب "بريكس" الرياضية: "أعلن افتتاح ألعاب بريكس الرياضية 2024"، مشيرًا إلى أن "المنافسات، التي تستمر لمدة أسبوعين، ستجمع أكثر من 3 آلاف رياضي من نحو مئة دولة حول العالم".
وتابع: "أنا واثق من أن هذا المهرجان الرياضي الواسع النطاق سيُظهر بوضوح انتصار القيم العالمية للرياضة وتكافؤ الفرص والنضال العادل"، منوهًا بـ"ألعاب بريكس كجزء مهم من التفاعل السياسي والاقتصادي والإنساني الشامل".
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