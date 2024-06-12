https://sarabic.ae/20240612/بوتين-يفتتح-دورة-ألعاب-بريكس-2024-الرياضية-في-مدينة-قازان-الروسية-1089794731.html
بوتين يفتتح دورة ألعاب "بريكس 2024" الرياضية في مدينة قازان الروسية
بوتين يفتتح دورة ألعاب "بريكس 2024" الرياضية في مدينة قازان الروسية
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، افتتاح دورة ألعاب "بريكس 2024" في مدينة قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية، مؤكدًا أن العلاقات بين دول... 12.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-12T18:01+0000
2024-06-12T18:01+0000
2024-06-12T18:01+0000
روسيا
رياضة
قازان
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وقال بوتين، في رسالة عبر تقنية الفيديو للمشاركين في حفل افتتاح دورة ألعاب "بريكس" الرياضية: "أعلن افتتاح ألعاب بريكس الرياضية 2024"، مشيرًا إلى أن "المنافسات، التي تستمر لمدة أسبوعين، ستجمع أكثر من 3 آلاف رياضي من نحو مئة دولة حول العالم".وأكد بوتين أن "هذا يعكس بشكل كامل روح وشخصية بريكس ذاتها، وهي رابطة من الدول ذات السيادة التي تتطور بشكل ديناميكي، وتحافظ على هويتها وتحل معًا مشاكل واسعة النطاق، وتضرب مثالاً للشراكة الحقيقية والعلاقات المتساوية القائمة على الثقة والصداقة القوية".وسيشارك في المسابقات نحو 5000 شخص، وسيتنافسون على 387 مجموعة من الميداليات في 27 رياضة.
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روسيا, رياضة, قازان
بوتين يفتتح دورة ألعاب "بريكس 2024" الرياضية في مدينة قازان الروسية
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، افتتاح دورة ألعاب "بريكس 2024" في مدينة قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية، مؤكدًا أن العلاقات بين دول المجموعة تتطور وتعد نموذجا على الشراكة الحقيقية.
وقال بوتين، في رسالة عبر تقنية الفيديو للمشاركين في حفل افتتاح دورة ألعاب "بريكس" الرياضية: "أعلن افتتاح ألعاب بريكس الرياضية 2024"، مشيرًا إلى أن "المنافسات، التي تستمر لمدة أسبوعين، ستجمع أكثر من 3 آلاف رياضي من نحو مئة دولة حول العالم".
وتابع: "أنا واثق من أن هذا المهرجان الرياضي الواسع النطاق سيُظهر بوضوح انتصار القيم العالمية للرياضة وتكافؤ الفرص والنضال العادل"، منوهًا بـ"ألعاب بريكس كجزء مهم من التفاعل السياسي والاقتصادي والإنساني الشامل".
وأكد بوتين أن "هذا يعكس بشكل كامل روح وشخصية بريكس ذاتها، وهي رابطة من الدول ذات السيادة التي تتطور بشكل ديناميكي، وتحافظ على هويتها وتحل معًا مشاكل واسعة النطاق، وتضرب مثالاً للشراكة الحقيقية والعلاقات المتساوية القائمة على الثقة والصداقة القوية".
ومن المقرر أن تقام دورة ألعاب "بريكس"، في الفترة من 12 إلى 24 يونيو/ حزيران الجاري، وتم تجهيز 15 منشأة رياضية في قازان لاستضافة منافسات الدورة.
وسيشارك في المسابقات نحو 5000 شخص، وسيتنافسون على 387 مجموعة من الميداليات في 27 رياضة.