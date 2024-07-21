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بايدن يعلن انسحابه من السباق الرئاسي
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https://sarabic.ae/20240721/الخارجية-الإيرانية-بريكس-أكبر-آلية-تجارية-خارج-العالم-الأحادي-القطب-1090998119.html
الخارجية الإيرانية: "بريكس" أكبر آلية تجارية خارج العالم الأحادي القطب
الخارجية الإيرانية: "بريكس" أكبر آلية تجارية خارج العالم الأحادي القطب
سبوتنيك عربي
أعلن القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني، اليوم الأحد، أن مجموعة "بريكس" هي أكبر آلية تجارية خارج النظام العالمي الأحادي القطب، مشيرا إلى أن... 21.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-21T17:35+0000
2024-07-21T17:35+0000
مجموعة بريكس
إيران
روسيا
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال كني خلال اجتماع للحكومة الإيرانية: "تعتبر بريكس أكبر آلية (للتنفيذ) للتجارة خارج إطار النظام الأحادي القطب (النظام العالمي)، واليوم أصبحت إيران، إلى جانب أعضاء "بريكس" الآخرين، شريكًا استراتيجيًا في صنع القرار".وشدد على أن "الولايات المتحدة أظهرت من الناحية العملية أنها لا تستطيع حل مشاكل المجتمع الدولي، وأصبحت مشكلة في حد ذاتها".وتولت روسيا رئاسة مجموعة "بريكس" للعام الحالي، في الأول من يناير/ كانون الثاني الماضي.وتشكلت مجموعة "بريكس" من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا؛ لكن في الآونة الأخيرة، أعربت 23 دولة بالفعل عن رغبتها في الانضمام إلى التحالف الاقتصادي.وفي الأول من يناير/ كانون الثاني 2024، انضمت مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا إلى البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، كأعضاء جدد في "بريكس".وتعد "بريكس" من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، وتمثل المجموعة نحو 30 في المئة من حجم الاقتصاد العالمي.
https://sarabic.ae/20240717/خبير-بريكس-بلس-تضم-45-من-مساحة-الأرض-و46-من-سكانها-1090869886.html
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مجموعة بريكس, إيران, روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
مجموعة بريكس, إيران, روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

الخارجية الإيرانية: "بريكس" أكبر آلية تجارية خارج العالم الأحادي القطب

17:35 GMT 21.07.2024
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصوراجتماع وزراء خارجية دول "بريكس" في نيجني نوفغورود
اجتماع وزراء خارجية دول بريكس في نيجني نوفغورود - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2024
© Sputnik . Grigory Sysoev
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تابعنا عبر
أعلن القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني، اليوم الأحد، أن مجموعة "بريكس" هي أكبر آلية تجارية خارج النظام العالمي الأحادي القطب، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة أدركت أن الأحادية القطبية ليست حلا، بل طريق مسدود.
وقال كني خلال اجتماع للحكومة الإيرانية: "تعتبر بريكس أكبر آلية (للتنفيذ) للتجارة خارج إطار النظام الأحادي القطب (النظام العالمي)، واليوم أصبحت إيران، إلى جانب أعضاء "بريكس" الآخرين، شريكًا استراتيجيًا في صنع القرار".

وأوضح أن "أمريكا نفسها توصلت إلى استنتاج مفاده بأن الأحادية القطبية ليست حلاً، بل إنها طريق مسدود".

وشدد على أن "الولايات المتحدة أظهرت من الناحية العملية أنها لا تستطيع حل مشاكل المجتمع الدولي، وأصبحت مشكلة في حد ذاتها".
بريكس - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2024
خبير: "بريكس بلس" تضم 45% من مساحة الأرض و46% من سكانها
17 يوليو, 09:03 GMT
وتولت روسيا رئاسة مجموعة "بريكس" للعام الحالي، في الأول من يناير/ كانون الثاني الماضي.
وتشكلت مجموعة "بريكس" من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا؛ لكن في الآونة الأخيرة، أعربت 23 دولة بالفعل عن رغبتها في الانضمام إلى التحالف الاقتصادي.
وفي الأول من يناير/ كانون الثاني 2024، انضمت مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا إلى البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، كأعضاء جدد في "بريكس".
وتعد "بريكس" من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، وتمثل المجموعة نحو 30 في المئة من حجم الاقتصاد العالمي.
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