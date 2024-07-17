https://sarabic.ae/20240717/خبير-بريكس-بلس-تضم-45-من-مساحة-الأرض-و46-من-سكانها-1090869886.html

خبير: "بريكس بلس" تضم 45% من مساحة الأرض و46% من سكانها

خبير: "بريكس بلس" تضم 45% من مساحة الأرض و46% من سكانها

سبوتنيك عربي

أكد الباحث في مركز الدراسات الأوراسية المركزية في جامعة مومباي، برامود راي، اليوم الأربعاء، أن التحدي الأكبر الذي تواجهه مجموعة "بريكس" هو عدم التحول إلى... 17.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-17T09:03+0000

2024-07-17T09:03+0000

2024-07-17T09:03+0000

تقارير سبوتنيك

روسيا

أخبار الهند اليوم

مجموعة بريكس

اقتصاد

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101509/23/1015092396_0:185:2983:1863_1920x0_80_0_0_acd2ed8173a72f027778efc9e83494de.jpg

قال راي في منتدى "بريكس الدولي للمستقبل" أن "تجمع بريكس بلس في 2024 ضم 45% من مساحة الأرض، و46% من سكان العالم، أي ما يقارب 46% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وما لا يقل عن 25% من التجارة العالمية، و32% من الناتج العالمي من الغاز الطبيعي، و43% من احتياطات النفط الخام، و38% من واردات النفط العالمية لمجموعة "بريكس" كمنظمة تقوم بعمليات تطورية لبناء نظام عالمي جديد، وهو بالطبع نظام شامل ودون مواجهة".وأضاف راي: "هناك جدل يدور حول ضرورة أن تكون بريكس خطوة ثورية جذرية للإطاحة بالنظام الدولي الحالي الموجه نحو الغرب. من وجهة نظري، على الرغم من ظهور مجموعة بريكس كمنظمة موثوقة، حيث تتزايد الرغبة في عضويتها، خاصة من دول الجنوب العالمي، ولا يزال يتعين عليها أن تفعل الكثير لإثبات قدراتها الكاملة وعقلانيتها".وأكد راي أنه من شأن مستقبل التعاون الأوراسي أن يسهم بشكل كبير في تحديد طبيعة النظام العالمي الجديد المتعدد الأطراف والمتعدد الأقطاب. لقد كانت روسيا دولة لا غنى عنها وقوة مؤثرة في المنطقة، وهو ما يجب أن تكون عليه بالطبع من أجل مصالحها الجيو اقتصادية والجيوسياسية الأكبر. وبما أن الصين قامت بالفعل بتنشيط برامجها وسياساتها التجارية هناك، كان ينبغي للهند أيضا أن تعجل بتحركاتها في المنطقة.وتابع: "ولكن بطبيعة الحال، ينبغي للدول صاحبة المصلحة الرئيسية في المنطقة الأوراسية أن يكون لديها رؤية واضحة حول النظام العالمي القادم. وعلى الرغم من أن أهمية الغرب لا تزال قائمة، إلا أن المستقبل الأوراسي يعتمد بشكل كبير على دول مثل روسيا والهند والصين. ومهما كانت التحركات التي سيتخذونها فمن شأنها أن يكون لها تأثير عميق على المنطقة وعلى النظام الدولي القادم في مرحلة ما بعد الغرب".وأضاف راي، لقد كنت منذ فترة قريبة حاضرًا في منتدى "بريكس الدولي للمستقبل" في الجامعة الروسية الحكومية للعلوم الإنسانية في موسكو، حيث أجريت الكثير من المحادثات المثيرة للاهتمام مع الحضور الإيرانيين. آراؤنا ومخاوفنا هي نفسها، على الرغم من تقديم "ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب" وبدئه بتسهيل وزيادة الاتصال التجاري بين المدن الكبرى ذات المراكز التجارية مثل مومباي، وموسكو، وبندر عباس، وطهران، وأستراخان، وما إلى ذلك. نظرًا لعدم وجود طرق تجارية سهلة ويمكن الوصول إليها كانت عقبة كبيرة أمام دول مثل الهند، وإيران، وجمهوريات آسيا الوسطى.وقال راي: "عندما نرى العلاقات الروسية الهندية توصف بأنها "شراكة استراتيجية خاصة ومتميزة"، فإن الجزء الوحيد المفقود هو غياب التبادلات الاقتصادية النابضة بالحياة بين هؤلاء الشركاء الموثوقين".ومن شأن ممر "تشيناي-فلاديفوستوك البحري" أن يغير قواعد اللعبة من خلال توسيع التجارة الثنائية بين الهند وروسيا على مستوى آخر. حيث يغطي هذا الطريق البحري نحو 5600 ميل بحري (10300 كم). وبما أن واردات الهند من الطاقة من الخليج تأتي بشكل أساسي عبر الطريق البحري، فمن المؤكد أن ممر "تشيناي-فلاديفوستوك البحري" المقترح سيملأ الفجوة التجارية بين روسيا والهند.غرق ناقلة النفط "برستيج فالكون" قبالة سواحل سلطنة عمان

https://sarabic.ae/20240710/خبير-اقتصادي-التعاون-الروسي-الهندي-ضروري-لكلا-البلدين-والروبل-يشكل-تهديدا-جديا-للدولار-الأمريكي-1090661936.html

https://sarabic.ae/20240709/باحث-في-الشأن-الدولي-الهند-ترى-أن-علاقاتها-مع-روسيا-مثمرة-أكثر-من-العلاقة-مع-أمريكا-1090642569.html

https://sarabic.ae/20240709/بوتين-يجري-محادثات-مع-رئيس-الوزراء-الهندي-ناريندرا-مودي-في-الكرملين-فيديو--1090620369.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

تقارير سبوتنيك, روسيا, أخبار الهند اليوم, مجموعة بريكس, اقتصاد, العالم