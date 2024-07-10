https://sarabic.ae/20240710/خبير-اقتصادي-التعاون-الروسي-الهندي-ضروري-لكلا-البلدين-والروبل-يشكل-تهديدا-جديا-للدولار-الأمريكي-1090661936.html

خبير اقتصادي: التعاون الروسي الهندي ضروري لكلا البلدين والروبل يشكل تهديدا جديا للدولار الأمريكي

خبير اقتصادي: التعاون الروسي الهندي ضروري لكلا البلدين والروبل يشكل تهديدا جديا للدولار الأمريكي

سبوتنيك عربي

رأى الخبير الاقتصادي ورئيس المركز الاقتصادي والاجتماعي للدراسات الاستراتيجية، الدكتور أحمد جابر، أن "علاقات الشراكة بين روسيا و الهند ضرورية جداً وستنعكس... 10.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-10T12:37+0000

2024-07-10T12:37+0000

2024-07-10T12:38+0000

حصري

تقارير سبوتنيك

أخبار الهند اليوم

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/09/1090610814_0:154:3092:1893_1920x0_80_0_0_9cec5b44778982d776f9bf20fcaee71d.jpg

وأوضح في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "تطور العلاقات بين موسكو ونيودلهي، سيسهم في زيادة النمو الاقتصادي، إضافة إلى ازدياد فرص العمل".وشدّد جابر على أن "التعاون الروسي الهندي ضروري لمواجهة العقوبات الأمريكية، والتي انعكست تضخمًا كبيرًا وارتفاعًا كبيرًا في الأسعار العالمية، إلا أن الشراكات الروسية التي بناها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ساهمت في مواجهة حدة هذه الأزمات، إذ أن الروبل الروسي يواجه الدولار الأمريكي".وفي هذا الإطار، اعتبر الخبير الاقتصادي، بالقول: "هناك تهديد كبير على الدولار الأمريكي لأن قوة هذه العملة مرتبطة بهيمنة الولايات المتحدة الأمريكية على العالم، والتي من خلالها تفرض على الدول المصدرة للموارد الطبيعية بيعها بالدولار وإلا ستتعرض لعقوبات قاسية".بوتين يقلد مودي وسام "القديس أندراوس"... فيديوروسيا والهند تؤكدان على الحاجة الملحة للوصول إلى حل سلمي للأزمة الأوكرانية

https://sarabic.ae/20240709/باحث-في-الشأن-الدولي-الهند-ترى-أن-علاقاتها-مع-روسيا-مثمرة-أكثر-من-العلاقة-مع-أمريكا-1090642569.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار الهند اليوم, روسيا