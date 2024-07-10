https://sarabic.ae/20240710/خبير-اقتصادي-التعاون-الروسي-الهندي-ضروري-لكلا-البلدين-والروبل-يشكل-تهديدا-جديا-للدولار-الأمريكي-1090661936.html
خبير اقتصادي: التعاون الروسي الهندي ضروري لكلا البلدين والروبل يشكل تهديدا جديا للدولار الأمريكي
خبير اقتصادي: التعاون الروسي الهندي ضروري لكلا البلدين والروبل يشكل تهديدا جديا للدولار الأمريكي
سبوتنيك عربي
رأى الخبير الاقتصادي ورئيس المركز الاقتصادي والاجتماعي للدراسات الاستراتيجية، الدكتور أحمد جابر، أن "علاقات الشراكة بين روسيا و الهند ضرورية جداً وستنعكس... 10.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-10T12:37+0000
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وأوضح في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "تطور العلاقات بين موسكو ونيودلهي، سيسهم في زيادة النمو الاقتصادي، إضافة إلى ازدياد فرص العمل".وشدّد جابر على أن "التعاون الروسي الهندي ضروري لمواجهة العقوبات الأمريكية، والتي انعكست تضخمًا كبيرًا وارتفاعًا كبيرًا في الأسعار العالمية، إلا أن الشراكات الروسية التي بناها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ساهمت في مواجهة حدة هذه الأزمات، إذ أن الروبل الروسي يواجه الدولار الأمريكي".وفي هذا الإطار، اعتبر الخبير الاقتصادي، بالقول: "هناك تهديد كبير على الدولار الأمريكي لأن قوة هذه العملة مرتبطة بهيمنة الولايات المتحدة الأمريكية على العالم، والتي من خلالها تفرض على الدول المصدرة للموارد الطبيعية بيعها بالدولار وإلا ستتعرض لعقوبات قاسية".بوتين يقلد مودي وسام "القديس أندراوس"... فيديوروسيا والهند تؤكدان على الحاجة الملحة للوصول إلى حل سلمي للأزمة الأوكرانية
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار الهند اليوم, روسيا
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار الهند اليوم, روسيا
خبير اقتصادي: التعاون الروسي الهندي ضروري لكلا البلدين والروبل يشكل تهديدا جديا للدولار الأمريكي
12:37 GMT 10.07.2024 (تم التحديث: 12:38 GMT 10.07.2024)
حصري
رأى الخبير الاقتصادي ورئيس المركز الاقتصادي والاجتماعي للدراسات الاستراتيجية، الدكتور أحمد جابر، أن "علاقات الشراكة بين روسيا و الهند ضرورية جداً وستنعكس إيجابًا على كلا البلدين، لا سيما على الصعيد الاقتصادي".
وأوضح في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "تطور العلاقات بين موسكو ونيودلهي، سيسهم في زيادة النمو الاقتصادي، إضافة إلى ازدياد فرص العمل".
وشدّد جابر على أن "التعاون الروسي الهندي ضروري لمواجهة العقوبات الأمريكية، والتي انعكست تضخمًا كبيرًا وارتفاعًا كبيرًا في الأسعار العالمية، إلا أن الشراكات الروسية التي بناها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ساهمت في مواجهة حدة هذه الأزمات، إذ أن الروبل الروسي يواجه الدولار الأمريكي".
وفي هذا الإطار، اعتبر الخبير الاقتصادي، بالقول: "هناك تهديد كبير على الدولار الأمريكي لأن قوة هذه العملة مرتبطة بهيمنة الولايات المتحدة الأمريكية على العالم، والتي من خلالها تفرض على الدول المصدرة للموارد الطبيعية بيعها بالدولار وإلا ستتعرض لعقوبات قاسية".