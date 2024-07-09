روسيا والهند تؤكدان على الحاجة الملحة للوصول إلى حل سلمي للأزمة الأوكرانية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
09:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
11:03 GMT
36 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
11:40 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
11:50 GMT
10 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
12:34 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
افتتاح المعرض الصناعي الدولي "إنوبروم" في يكاترينبرج بمشاركة دولية واسعة
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
على وقع مشكلات الأمن والحدود سوريا وتركيا على أعتاب تطبيع العلاقات
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
أصداء كوكبنا المبكر مخبأة في أعماق المحيط الهادئ
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
08:17 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
09:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
09:31 GMT
15 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
مساحة حرة
على وقع مشكلات الأمن والحدود سوريا وتركيا على أعتاب تطبيع العلاقات
11:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
11:52 GMT
8 د
من الملعب
اكتمال المربع الذهبي لكأس الأمم الأوروبية وكوبا أميركا
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الذكرى ال190 لميلاد العالم الروسي العظيم دميتري إيفانوفيتش مندلييف
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء التحركات العسكرية الأمريكية غرب ليبيا
16:03 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
16:33 GMT
29 د
مساحة حرة
تهديدات أنصار الله للسعودية.. هل تنسف محادثات السلام؟
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الانفجارات الشمسية الغامضة والأوزون وبلوغ الصفر المطلق
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
35 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240709/روسيا-والهند-تؤكدان-على-الحاجة-الملحة-للوصول-إلى-حل-سلمي-للأزمة-الأوكرانية---1090635121.html
روسيا والهند تؤكدان على الحاجة الملحة للوصول إلى حل سلمي للأزمة الأوكرانية
روسيا والهند تؤكدان على الحاجة الملحة للوصول إلى حل سلمي للأزمة الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أكد البيان المشترك حول نتائج القمة السنوية "الروسية الهندية" على ضرورة التوصل إلى حل سلمي للأزمة الأوكرانية من خلال الحوار والدبلوماسية. 09.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-09T15:24+0000
2024-07-09T16:04+0000
روسيا
أخبار الهند اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/09/1090622051_0:0:3384:1904_1920x0_80_0_0_10e01a53e100d2878d0af239c57c0aed.jpg
ونُشر على الموقع الإلكتروني للكرملين بيان مشترك حول نتائج القمة السنوية الروسية الهندية الـ22 تحت عنوان "روسيا الهند: شراكة قوية ومتوسعة"، جاء فيه: "شدد الطرفان على الحاجة الملحة إلى حل سلمي للصراع الدائر حول أوكرانيا من خلال الحوار والدبلوماسية، بما في ذلك مشاركة الجانبين".وأعلن الجانبان تطوير التوجهات الاستراتيجية للتعاون الاقتصادي الروسي الهندي حتى عام 2030، وتطوير نظام للتسويات الثنائية من خلال استخدام العملات الوطنية.وجاء في البيان أيضا: "اتفق الطرفان على مواصلة تطوير أنظمة التسوية الثنائية بشكل مشترك من خلال استخدام العملات الوطنية".وأضاف: "أكد الطرفان على مواصلة المشاورات بشأن التواصل بين أنظمتهما المالية لنقل المراسلات (المالية)، وأشارا إلى أهمية إيجاد حلول مقبولة للطرفين لقضايا التأمين وإعادة التأمين".وجاء في البيان: "من المخطط بناء التعاون الاقتصادي الثنائي بين روسيا الاتحادية وجمهورية الهند، بما في ذلك في المجالات التسعة ذات الأولوية التالية، تطوير التعاون في قطاعات الطاقة الرئيسية، بما في ذلك الطاقة الذرية وتكرير النفط والبتروكيماويات، وتوسيع التعاون والشراكات في مجال البنية التحتية للطاقة والتكنولوجيا والمعدات، وضمان أمن الطاقة الثنائي والدولي، مع الأخذ في الاعتبار آفاق التحول في مجال الطاقة العالمية".وأوضح البيان أن أن الدولتين ستعملان على تعزيز التعاون في قطاع الهندسة الميكانيكية وبناء السفن وصناعة الفضاء.ودعا الطرف الهندي الشركات الروسية إلى إطلاق الإنتاج في المناطق الصناعية الجديدة في الهند.وقال البيان: "تدعو الهند، الشركات الروسية إلى إطلاق الإنتاج في المناطق الصناعية الجديدة في الهند، كجزء من برنامج الممر الصناعي لحكومتها".وأكد البيان أن روسيا والهند تعتزمان تحفيز الاستثمار وتنفيذ مشاريع اقتصادية مشتركة، بما في ذلك الاقتصاد الرقمي.وأشار البيان إلى أن روسيا تؤيد ترشيح الهند للعضوية الدائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعد إصلاحه وتوسيعه.وقال البيان: "دعا الطرفان إلى إصلاح شامل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ليعكس الحقائق العالمية الحديثة ويجعله أكثر تمثيلا وفعالية وكفاءة في معالجة قضايا السلام والأمن الدوليين".وأكد البيان أهمية عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ودعا إلى وضع اتفاقية لمكافحة الجريمة الرقمية.وأشار البيان أيضا إلى أن روسيا والهند اتفقتا على دراسة آفاق تطوير التعاون في تطوير وإنتاج واستخدام محركات الصواريخ.وأوضح البيان أن وجود الهند في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوفر فرصة للتنسيق بين موسكو ونيودلهي بشأن القضايا الأكثر إلحاحًا على جدول أعمال الأمم المتحدة.ووصلت طائرة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، أمس الاثنين، إلى مطار فنوكوفو في العاصمة الروسية موسكو.وأشار مودي إلى أن الشراكة الاستراتيجية الخاصة والمتميزة بين الهند وروسيا تقدمت على مدى السنوات العشر الماضية، بما في ذلك في مجالات الطاقة والأمن والتجارة والاستثمار والصحة والتعليم والثقافة والسياحة والتبادلات الشعبية.
https://sarabic.ae/20240709/بوتين-يجري-محادثات-مع-رئيس-الوزراء-الهندي-ناريندرا-مودي-في-الكرملين-فيديو--1090620369.html
https://sarabic.ae/20240709/بوتين-يقلد-مودي-وسام-القديس-أندراوس-فيديو-1090634620.html
https://sarabic.ae/20240709/مودي-متحدثا-باللغة-الروسية-مرحبا-موسكو-كيف-حالك-فيديو---1090619440.html
https://sarabic.ae/20240708/بوتين-يشيد-بالإنجازات-التي-حققها-مودي-ويصفه-بشخص-نشيط-للغاية-1090601532.html
https://sarabic.ae/20240709/1090631716.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/09/1090622051_486:0:3217:2048_1920x0_80_0_0_b598f0d490ddd482d92e184492e9f101.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار الهند اليوم
روسيا, أخبار الهند اليوم

روسيا والهند تؤكدان على الحاجة الملحة للوصول إلى حل سلمي للأزمة الأوكرانية

15:24 GMT 09.07.2024 (تم التحديث: 16:04 GMT 09.07.2024)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي خلال زيارة إلى معرض روسيا في حديقة "الفدينخا"
الرئيس فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي خلال زيارة إلى معرض روسيا في حديقة الفدينخا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2024
© Sputnik . Alexey Maishev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد البيان المشترك حول نتائج القمة السنوية "الروسية الهندية" على ضرورة التوصل إلى حل سلمي للأزمة الأوكرانية من خلال الحوار والدبلوماسية.
ونُشر على الموقع الإلكتروني للكرملين بيان مشترك حول نتائج القمة السنوية الروسية الهندية الـ22 تحت عنوان "روسيا الهند: شراكة قوية ومتوسعة"، جاء فيه: "شدد الطرفان على الحاجة الملحة إلى حل سلمي للصراع الدائر حول أوكرانيا من خلال الحوار والدبلوماسية، بما في ذلك مشاركة الجانبين".

وأضاف البيان أن "(الجانبين) أشارا بارتياح إلى عروض الوساطة و"المساعي الحميدة" ذات الصلة الرامية إلى حل النزاع بالوسائل السلمية وفقا للقانون الدولي وعلى أساس ميثاق الأمم المتحدة".

وأعلن الجانبان تطوير التوجهات الاستراتيجية للتعاون الاقتصادي الروسي الهندي حتى عام 2030، وتطوير نظام للتسويات الثنائية من خلال استخدام العملات الوطنية.
وجاء في البيان أيضا: "اتفق الطرفان على مواصلة تطوير أنظمة التسوية الثنائية بشكل مشترك من خلال استخدام العملات الوطنية".
الرئيس فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي خلال زيارة إلى معرض روسيا في حديقة الفدينخا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2024
بوتين العلاقات بين روسيا والهند تحمل طابع شراكة استراتيجية متميزة... فيديو
10:35 GMT
وأضاف: "أكد الطرفان على مواصلة المشاورات بشأن التواصل بين أنظمتهما المالية لنقل المراسلات (المالية)، وأشارا إلى أهمية إيجاد حلول مقبولة للطرفين لقضايا التأمين وإعادة التأمين".

وأشار البيان إلى أن روسيا والهند تعتبران تطوير التعاون في مجال الطاقة أولوية، بما في ذلك الطاقة النووية وتكرير النفط والبتروكيماويات، فضلاً عن ضمان أمن الطاقة الثنائي والدولي.

وجاء في البيان: "من المخطط بناء التعاون الاقتصادي الثنائي بين روسيا الاتحادية وجمهورية الهند، بما في ذلك في المجالات التسعة ذات الأولوية التالية، تطوير التعاون في قطاعات الطاقة الرئيسية، بما في ذلك الطاقة الذرية وتكرير النفط والبتروكيماويات، وتوسيع التعاون والشراكات في مجال البنية التحتية للطاقة والتكنولوجيا والمعدات، وضمان أمن الطاقة الثنائي والدولي، مع الأخذ في الاعتبار آفاق التحول في مجال الطاقة العالمية".
الرئيس فلاديمير بوتين يجري محادثات مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2024
مجتمع
بوتين يقلد مودي وسام "القديس أندراوس"... فيديو
15:30 GMT
وأوضح البيان أن أن الدولتين ستعملان على تعزيز التعاون في قطاع الهندسة الميكانيكية وبناء السفن وصناعة الفضاء.

وأضاف: "تعزيز التعاون في مجال تطوير الهياكل الأساسية، وهندسة النقل، وبناء السيارات والسفن، والفضاء، وغير ذلك من قطاعات الصناعة. ضمان دخول الشركات الروسية والهندية إلى أسواق البلدين، بما في ذلك من خلال إنشاء فروع وتجمعات صناعية. تقارب النُهج في مجال التوحيد القياسي والقياس وتقييم المطابقة".

ودعا الطرف الهندي الشركات الروسية إلى إطلاق الإنتاج في المناطق الصناعية الجديدة في الهند.
وقال البيان: "تدعو الهند، الشركات الروسية إلى إطلاق الإنتاج في المناطق الصناعية الجديدة في الهند، كجزء من برنامج الممر الصناعي لحكومتها".
16 سبتمبر 2022. رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2024
مودي متحدثا باللغة الروسية: "مرحبا موسكو كيف حالك"... فيديو
10:23 GMT
وأكد البيان أن روسيا والهند تعتزمان تحفيز الاستثمار وتنفيذ مشاريع اقتصادية مشتركة، بما في ذلك الاقتصاد الرقمي.

وجاء في البيان: "تحفيز جذب الاستثمار وتحقيق المشاريع المشتركة في مختلف مجالات التفاعل الاقتصادي، بما في ذلك الاقتصاد الرقمي، والعلوم والبحوث، والتبادل التعليمي، وتدريب موظفي شركات التكنولوجيا المتقدمة. تشجيع إنشاء شركات مشتركة (فرعية) جديدة، وضمان نظام ضريبي مناسب".

وأشار البيان إلى أن روسيا تؤيد ترشيح الهند للعضوية الدائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعد إصلاحه وتوسيعه.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اللقاء مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في سوتشي، 21 مايو/ أيار 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2024
بوتين يشيد بالإنجازات التي حققها مودي ويصفه بشخص "نشيط للغاية"
أمس, 17:18 GMT
وقال البيان: "دعا الطرفان إلى إصلاح شامل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ليعكس الحقائق العالمية الحديثة ويجعله أكثر تمثيلا وفعالية وكفاءة في معالجة قضايا السلام والأمن الدوليين".

وذكر البيان أن روسيا أكدت مجددا دعمها المستمر لترشيح الهند للعضوية الدائمة في مجلس الأمن الدولي بعد إصلاحه وتوسيعه.

وأكد البيان أهمية عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ودعا إلى وضع اتفاقية لمكافحة الجريمة الرقمية.
وأشار البيان أيضا إلى أن روسيا والهند اتفقتا على دراسة آفاق تطوير التعاون في تطوير وإنتاج واستخدام محركات الصواريخ.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время совместного посещения конюшни в резиденции Ново-Огарево - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2024
وسائط متعددة
صور تجمع بوتين ومودي داخل مقر إقامة الرئيس الروسي
07:22 GMT
وأوضح البيان أن وجود الهند في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوفر فرصة للتنسيق بين موسكو ونيودلهي بشأن القضايا الأكثر إلحاحًا على جدول أعمال الأمم المتحدة.

وجاء في البيان: "أكد الطرفان على أن وجود الهند في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوفر فرصة قيمة لمزيد من التنسيق بشأن القضايا الأكثر إلحاحا على جدول أعمال الأمم المتحدة".

ووصلت طائرة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، أمس الاثنين، إلى مطار فنوكوفو في العاصمة الروسية موسكو.
وستستمر زيارة مودي حتى 9 يوليو/ تموز، وهي أول رحلة له إلى روسيا منذ خمس سنوات، وقال رئيس الوزراء إنه يتطلع للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووصفه بالصديق.
وأشار مودي إلى أن الشراكة الاستراتيجية الخاصة والمتميزة بين الهند وروسيا تقدمت على مدى السنوات العشر الماضية، بما في ذلك في مجالات الطاقة والأمن والتجارة والاستثمار والصحة والتعليم والثقافة والسياحة والتبادلات الشعبية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:58 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. مكتب الإعلام الحكومي في غزة يحذر من دعوات إسرائيل للنزوح من القطاع14:28 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إخلاء مستشفى المعمداني في غزة وخروجه عن الخدمة جراء القصف الإسرائيليأمس, 16:33 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала