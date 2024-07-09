https://sarabic.ae/20240709/لافروف-العلاقات-بين-روسيا-والهند-تتوافق-بالكامل-مع-مفهوم-الشراكة-المميزة-بشكل-خاص-1090630527.html
لافروف: العلاقات بين روسيا والهند تتوافق بالكامل مع مفهوم "الشراكة المميزة بشكل خاص"
لافروف: العلاقات بين روسيا والهند تتوافق بالكامل مع مفهوم "الشراكة المميزة بشكل خاص"
سبوتنيك عربي
وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، العلاقات بين روسيا والهند، بأنها تتوافق بالكامل مع مفهوم "الشراكة المميزة بشكل خاص" . 09.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-09T14:17+0000
2024-07-09T14:17+0000
2024-07-09T14:17+0000
العالم
روسيا
أخبار الهند اليوم
سياسة خارجية
سياسة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/0b/1089745189_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_672369665ec0cd8ddd154d081f990dca.jpg
وقال لافروف للصحفيين عقب المحادثات الروسية الهندية: "اليوم، بمشاركة الوفود، بحثنا بمزيد من التفصيل، مجموعة كاملة من القضايا التي تدخل في إطار علاقاتنا الثنائية".وأضاف لافروف: "باختصار، تتوافق العلاقة تمامًا مع مصطلح "الشراكة الاستراتيجية المميزة بشكل خاص"، المنصوص عليه في الوثائق الروسية الهندية، ويصف، في رأيي، بدقة شديدة العلاقات بين بلدينا، والتي تعود إلى أعماق التاريخ. وخلال الفترة التي ناضلت فيها الهند من أجل الاستقلال، كان الاتحاد السوفييتي من أوائل الدول التي اعترفت بالدولة الجديدة ذات التاريخ والحضارة العميقة والطويلة التي تمتد لآلاف السنين".وأشار لافروف إلى أنه تم اتخاذ التدابير لمنع إضفاء الطابع الأوكراني على أجندة مجموعة الـ 20.ووصلت طائرة رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، يوم أمس، إلى مطار فنوكوفو في العاصمة الروسية موسكو. وهي أول رحلة له إلى روسيا منذ خمس سنوات، وقال رئيس الوزراء إنه يتطلع للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووصفه بالصديق.وأشار مودي إلى أن الشراكة الاستراتيجية الخاصة والمتميزة بين الهند وروسيا تقدمت على مدى السنوات العشر الماضية، بما في ذلك في مجالات الطاقة والأمن والتجارة والاستثمار والصحة والتعليم والثقافة والسياحة والتبادلات الشعبية.خبير هندي يعلق على لقاء مودي وبوتين مودي متحدثا باللغة الروسية: "مرحبا موسكو كيف حالك"... فيديو
https://sarabic.ae/20240708/بوتين-يشيد-بالإنجازات-التي-حققها-مودي-ويصفه-بشخص-نشيط-للغاية-1090601532.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/0b/1089745189_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cb0ba9124d818f290c1a982951657762.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, روسيا, أخبار الهند اليوم, سياسة خارجية, سياسة
العالم, روسيا, أخبار الهند اليوم, سياسة خارجية, سياسة
لافروف: العلاقات بين روسيا والهند تتوافق بالكامل مع مفهوم "الشراكة المميزة بشكل خاص"
وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، العلاقات بين روسيا والهند، بأنها تتوافق بالكامل مع مفهوم "الشراكة المميزة بشكل خاص" .
وقال لافروف للصحفيين عقب المحادثات الروسية الهندية: "اليوم، بمشاركة الوفود، بحثنا بمزيد من التفصيل، مجموعة كاملة من القضايا التي تدخل في إطار علاقاتنا الثنائية".
وأضاف لافروف: "باختصار، تتوافق العلاقة تمامًا مع مصطلح "الشراكة الاستراتيجية المميزة بشكل خاص"، المنصوص عليه في الوثائق الروسية الهندية، ويصف، في رأيي، بدقة شديدة العلاقات بين بلدينا، والتي تعود إلى أعماق التاريخ. وخلال الفترة التي ناضلت فيها الهند من أجل الاستقلال، كان الاتحاد السوفييتي من أوائل الدول التي اعترفت بالدولة الجديدة ذات التاريخ والحضارة العميقة والطويلة التي تمتد لآلاف السنين".
وأكد لافروف أن الهند وروسيا لديهما خطط كثيرة للتعاون، بالإضافة إلى العديد من الصفقات. وأشار إلى أن بوتين ومودي ناقشا التعاون ضمن مجموعة الـ 20 و"بريكس"، وأضاف أن مودي سيشارك في قمة "بريكس" المقررة في قازان.
وأشار لافروف إلى أنه تم اتخاذ التدابير لمنع إضفاء الطابع الأوكراني على أجندة مجموعة الـ 20.
ووصلت طائرة رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، يوم أمس، إلى مطار فنوكوفو في العاصمة الروسية موسكو. وهي أول رحلة له إلى روسيا منذ خمس سنوات، وقال رئيس الوزراء إنه يتطلع للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووصفه بالصديق.
وأشار مودي إلى أن الشراكة الاستراتيجية الخاصة والمتميزة بين الهند وروسيا
تقدمت على مدى السنوات العشر الماضية، بما في ذلك في مجالات الطاقة والأمن والتجارة والاستثمار والصحة والتعليم والثقافة والسياحة والتبادلات الشعبية.