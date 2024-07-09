لافروف: العلاقات بين روسيا والهند تتوافق بالكامل مع مفهوم "الشراكة المميزة بشكل خاص"

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
09:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
11:03 GMT
36 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
11:40 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
11:50 GMT
10 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
12:34 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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183 د
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افتتاح المعرض الصناعي الدولي "إنوبروم" في يكاترينبرج بمشاركة دولية واسعة
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مساحة حرة
على وقع مشكلات الأمن والحدود سوريا وتركيا على أعتاب تطبيع العلاقات
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
أصداء كوكبنا المبكر مخبأة في أعماق المحيط الهادئ
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29 د
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البرنامج المسائي - إعادة
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05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
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محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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لافروف: العلاقات بين روسيا والهند تتوافق بالكامل مع مفهوم "الشراكة المميزة بشكل خاص"
لافروف: العلاقات بين روسيا والهند تتوافق بالكامل مع مفهوم "الشراكة المميزة بشكل خاص"
سبوتنيك عربي
وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، العلاقات بين روسيا والهند، بأنها تتوافق بالكامل مع مفهوم "الشراكة المميزة بشكل خاص" . 09.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-09T14:17+0000
2024-07-09T14:17+0000
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وقال لافروف للصحفيين عقب المحادثات الروسية الهندية: "اليوم، بمشاركة الوفود، بحثنا بمزيد من التفصيل، مجموعة كاملة من القضايا التي تدخل في إطار علاقاتنا الثنائية".وأضاف لافروف: "باختصار، تتوافق العلاقة تمامًا مع مصطلح "الشراكة الاستراتيجية المميزة بشكل خاص"، المنصوص عليه في الوثائق الروسية الهندية، ويصف، في رأيي، بدقة شديدة العلاقات بين بلدينا، والتي تعود إلى أعماق التاريخ. وخلال الفترة التي ناضلت فيها الهند من أجل الاستقلال، كان الاتحاد السوفييتي من أوائل الدول التي اعترفت بالدولة الجديدة ذات التاريخ والحضارة العميقة والطويلة التي تمتد لآلاف السنين".وأشار لافروف إلى أنه تم اتخاذ التدابير لمنع إضفاء الطابع الأوكراني على أجندة مجموعة الـ 20.ووصلت طائرة رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، يوم أمس، إلى مطار فنوكوفو في العاصمة الروسية موسكو. وهي أول رحلة له إلى روسيا منذ خمس سنوات، وقال رئيس الوزراء إنه يتطلع للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووصفه بالصديق.وأشار مودي إلى أن الشراكة الاستراتيجية الخاصة والمتميزة بين الهند وروسيا تقدمت على مدى السنوات العشر الماضية، بما في ذلك في مجالات الطاقة والأمن والتجارة والاستثمار والصحة والتعليم والثقافة والسياحة والتبادلات الشعبية.خبير هندي يعلق على لقاء مودي وبوتين مودي متحدثا باللغة الروسية: "مرحبا موسكو كيف حالك"... فيديو
https://sarabic.ae/20240708/بوتين-يشيد-بالإنجازات-التي-حققها-مودي-ويصفه-بشخص-نشيط-للغاية-1090601532.html
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العالم, روسيا, أخبار الهند اليوم, سياسة خارجية, سياسة
العالم, روسيا, أخبار الهند اليوم, سياسة خارجية, سياسة

لافروف: العلاقات بين روسيا والهند تتوافق بالكامل مع مفهوم "الشراكة المميزة بشكل خاص"

14:17 GMT 09.07.2024
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء خارجية دول بريكس
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء خارجية دول بريكس - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2024
© Sputnik . Grigory Sysoev
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تابعنا عبر
وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، العلاقات بين روسيا والهند، بأنها تتوافق بالكامل مع مفهوم "الشراكة المميزة بشكل خاص" .
وقال لافروف للصحفيين عقب المحادثات الروسية الهندية: "اليوم، بمشاركة الوفود، بحثنا بمزيد من التفصيل، مجموعة كاملة من القضايا التي تدخل في إطار علاقاتنا الثنائية".
وأضاف لافروف: "باختصار، تتوافق العلاقة تمامًا مع مصطلح "الشراكة الاستراتيجية المميزة بشكل خاص"، المنصوص عليه في الوثائق الروسية الهندية، ويصف، في رأيي، بدقة شديدة العلاقات بين بلدينا، والتي تعود إلى أعماق التاريخ. وخلال الفترة التي ناضلت فيها الهند من أجل الاستقلال، كان الاتحاد السوفييتي من أوائل الدول التي اعترفت بالدولة الجديدة ذات التاريخ والحضارة العميقة والطويلة التي تمتد لآلاف السنين".
وأكد لافروف أن الهند وروسيا لديهما خطط كثيرة للتعاون، بالإضافة إلى العديد من الصفقات. وأشار إلى أن بوتين ومودي ناقشا التعاون ضمن مجموعة الـ 20 و"بريكس"، وأضاف أن مودي سيشارك في قمة "بريكس" المقررة في قازان.
وأشار لافروف إلى أنه تم اتخاذ التدابير لمنع إضفاء الطابع الأوكراني على أجندة مجموعة الـ 20.
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ووصلت طائرة رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، يوم أمس، إلى مطار فنوكوفو في العاصمة الروسية موسكو. وهي أول رحلة له إلى روسيا منذ خمس سنوات، وقال رئيس الوزراء إنه يتطلع للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووصفه بالصديق.
وأشار مودي إلى أن الشراكة الاستراتيجية الخاصة والمتميزة بين الهند وروسيا تقدمت على مدى السنوات العشر الماضية، بما في ذلك في مجالات الطاقة والأمن والتجارة والاستثمار والصحة والتعليم والثقافة والسياحة والتبادلات الشعبية.
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