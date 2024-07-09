https://sarabic.ae/20240709/لافروف-العلاقات-بين-روسيا-والهند-تتوافق-بالكامل-مع-مفهوم-الشراكة-المميزة-بشكل-خاص-1090630527.html

لافروف: العلاقات بين روسيا والهند تتوافق بالكامل مع مفهوم "الشراكة المميزة بشكل خاص"

لافروف: العلاقات بين روسيا والهند تتوافق بالكامل مع مفهوم "الشراكة المميزة بشكل خاص"

سبوتنيك عربي

وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، العلاقات بين روسيا والهند، بأنها تتوافق بالكامل مع مفهوم "الشراكة المميزة بشكل خاص" . 09.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-09T14:17+0000

2024-07-09T14:17+0000

2024-07-09T14:17+0000

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وقال لافروف للصحفيين عقب المحادثات الروسية الهندية: "اليوم، بمشاركة الوفود، بحثنا بمزيد من التفصيل، مجموعة كاملة من القضايا التي تدخل في إطار علاقاتنا الثنائية".وأضاف لافروف: "باختصار، تتوافق العلاقة تمامًا مع مصطلح "الشراكة الاستراتيجية المميزة بشكل خاص"، المنصوص عليه في الوثائق الروسية الهندية، ويصف، في رأيي، بدقة شديدة العلاقات بين بلدينا، والتي تعود إلى أعماق التاريخ. وخلال الفترة التي ناضلت فيها الهند من أجل الاستقلال، كان الاتحاد السوفييتي من أوائل الدول التي اعترفت بالدولة الجديدة ذات التاريخ والحضارة العميقة والطويلة التي تمتد لآلاف السنين".وأشار لافروف إلى أنه تم اتخاذ التدابير لمنع إضفاء الطابع الأوكراني على أجندة مجموعة الـ 20.ووصلت طائرة رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، يوم أمس، إلى مطار فنوكوفو في العاصمة الروسية موسكو. وهي أول رحلة له إلى روسيا منذ خمس سنوات، وقال رئيس الوزراء إنه يتطلع للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووصفه بالصديق.وأشار مودي إلى أن الشراكة الاستراتيجية الخاصة والمتميزة بين الهند وروسيا تقدمت على مدى السنوات العشر الماضية، بما في ذلك في مجالات الطاقة والأمن والتجارة والاستثمار والصحة والتعليم والثقافة والسياحة والتبادلات الشعبية.خبير هندي يعلق على لقاء مودي وبوتين مودي متحدثا باللغة الروسية: "مرحبا موسكو كيف حالك"... فيديو

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