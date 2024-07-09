https://sarabic.ae/20240709/خبير-هندي-يعلق-على-لقاء-مودي-وبوتين--1090628130.html

خبير هندي يعلق على لقاء مودي وبوتين

خبير هندي يعلق على لقاء مودي وبوتين

سبوتنيك عربي

أكد المارشال الجوي ورئيس قوات الدفاع الشعبي الهندي، موثومانيكام ماثيسواران، اليوم الثلاثاء، أهمية زيارة رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، إلى روسيا، ووصفها... 09.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-09T13:28+0000

2024-07-09T13:28+0000

2024-07-09T13:28+0000

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وقال ماثيسواران: "لقد أوصل مودي بالتأكيد رسالة إلى الغرب. في الواقع، لقد أوصل رسالة إلى الغرب وروسيا في الوقت نفسه، وأكد بوتين الرسالة وشكر الهند على جهودها. وتهدف المساعدة التي تقدمها الهند في جهود السلام إلى جعل الأطراف تجتمع من أجل الحوار".وأضاف ماثيسواران: "ليس من الضروري أن يكون ما تريد الهند إيصاله متوافقاً مع الطريقة التي يفسر بها الغرب الرسالة، أو حتى ما تفعله روسيا في هذا الشأن. وفي النهاية، فإن المشكلة بين روسيا وأوكرانيا هي التي يجب أن تحل".وبحسب ماثيسواران، فقد أشار رئيس الوزراء، مودي، بحق إلى أن أي حل للصراع لا يمكن إيجاده في ساحة المعركة.وأكد ماثيسواران أن "التاريخ مليء بأمثلة على الانتصارات في ساحة المعركة التي لم تسفر عن سلام دائم. ولهذا السبب لا يُنظر إلى العمل العسكري الإسرائيلي في غزة باعتباره الحل النهائي. ولدينا نزاع كشمير الذي لا يزال قائما مهما كانت أبعاده، على الرغم من الحروب العديدة التي دارت حوله".وأردف: "وعلى نحو مماثل، يشكل الحوار والدبلوماسية الحل الوحيد لتحقيق السلام في أوكرانيا. ومن المؤسف أن أوكرانيا أصبحت أسيرة للقوى التي أغرتها بتبني موقف مناهض لروسيا، وهو الموقف الذي يشكل جزءًا من لعبة جيوسياسية أكبر. أوكرانيا هي الخاسر الذي يُضرب به المثل في هذا الصراع".يذكر أن المارشال الجوي، موثومانيكام ماثيسواران، هو من قدامى المحاربين في القوات الجوية الهندية، وهو مؤسس ورئيس قوات الدفاع الشعبي، وهو النائب السابق لرئيس أركان الدفاع.وفي وقت سابق، أشار المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إلى أن الغرب يراقب عن كثب زيارة رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، لروسيا، ومن غير المستغرب أن يولي أهمية كبيرة لها.رئيس الوزراء الهندي يصل إلى موسكو في أول زيارة له منذ 5 أعوام... فيديو إعلام: زيارة رئيس الوزراء الهندي إلى روسيا تؤكد أن العلاقات بين نيودلهي وموسكو لا تزال وثيقة

https://sarabic.ae/20240708/خبراء-يعلقون-على-زيارة-رئيس-الوزراء-الهندي-إلى-روسيا-1090587223.html

https://sarabic.ae/20240708/مودي-واثق-من-أن-محادثات-اليوم-مع-الرئيس-بوتين-ستعزز-الصداقة-بين-الهند-وروسيا-1090602879.html

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