خبير هندي يعلق على لقاء مودي وبوتين

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ع الموجة مع ايلي
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الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
09:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
11:03 GMT
36 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
11:40 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
11:50 GMT
10 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
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البرنامج المسائي
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بلا قيود
افتتاح المعرض الصناعي الدولي "إنوبروم" في يكاترينبرج بمشاركة دولية واسعة
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مساحة حرة
على وقع مشكلات الأمن والحدود سوريا وتركيا على أعتاب تطبيع العلاقات
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
أصداء كوكبنا المبكر مخبأة في أعماق المحيط الهادئ
17:33 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
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35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
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عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
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مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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مساحة حرة
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خبير هندي يعلق على لقاء مودي وبوتين
خبير هندي يعلق على لقاء مودي وبوتين
سبوتنيك عربي
أكد المارشال الجوي ورئيس قوات الدفاع الشعبي الهندي، موثومانيكام ماثيسواران، اليوم الثلاثاء، أهمية زيارة رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، إلى روسيا، ووصفها... 09.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-09T13:28+0000
2024-07-09T13:28+0000
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وقال ماثيسواران: "لقد أوصل مودي بالتأكيد رسالة إلى الغرب. في الواقع، لقد أوصل رسالة إلى الغرب وروسيا في الوقت نفسه، وأكد بوتين الرسالة وشكر الهند على جهودها. وتهدف المساعدة التي تقدمها الهند في جهود السلام إلى جعل الأطراف تجتمع من أجل الحوار".وأضاف ماثيسواران: "ليس من الضروري أن يكون ما تريد الهند إيصاله متوافقاً مع الطريقة التي يفسر بها الغرب الرسالة، أو حتى ما تفعله روسيا في هذا الشأن. وفي النهاية، فإن المشكلة بين روسيا وأوكرانيا هي التي يجب أن تحل".وبحسب ماثيسواران، فقد أشار رئيس الوزراء، مودي، بحق إلى أن أي حل للصراع لا يمكن إيجاده في ساحة المعركة.وأكد ماثيسواران أن "التاريخ مليء بأمثلة على الانتصارات في ساحة المعركة التي لم تسفر عن سلام دائم. ولهذا السبب لا يُنظر إلى العمل العسكري الإسرائيلي في غزة باعتباره الحل النهائي. ولدينا نزاع كشمير الذي لا يزال قائما مهما كانت أبعاده، على الرغم من الحروب العديدة التي دارت حوله".وأردف: "وعلى نحو مماثل، يشكل الحوار والدبلوماسية الحل الوحيد لتحقيق السلام في أوكرانيا. ومن المؤسف أن أوكرانيا أصبحت أسيرة للقوى التي أغرتها بتبني موقف مناهض لروسيا، وهو الموقف الذي يشكل جزءًا من لعبة جيوسياسية أكبر. أوكرانيا هي الخاسر الذي يُضرب به المثل في هذا الصراع".يذكر أن المارشال الجوي، موثومانيكام ماثيسواران، هو من قدامى المحاربين في القوات الجوية الهندية، وهو مؤسس ورئيس قوات الدفاع الشعبي، وهو النائب السابق لرئيس أركان الدفاع.وفي وقت سابق، أشار المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إلى أن الغرب يراقب عن كثب زيارة رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، لروسيا، ومن غير المستغرب أن يولي أهمية كبيرة لها.رئيس الوزراء الهندي يصل إلى موسكو في أول زيارة له منذ 5 أعوام... فيديو إعلام: زيارة رئيس الوزراء الهندي إلى روسيا تؤكد أن العلاقات بين نيودلهي وموسكو لا تزال وثيقة
https://sarabic.ae/20240708/خبراء-يعلقون-على-زيارة-رئيس-الوزراء-الهندي-إلى-روسيا-1090587223.html
https://sarabic.ae/20240708/مودي-واثق-من-أن-محادثات-اليوم-مع-الرئيس-بوتين-ستعزز-الصداقة-بين-الهند-وروسيا-1090602879.html
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أخبار الهند اليوم, روسيا, العالم, سياسة, سياسة خارجية
أخبار الهند اليوم, روسيا, العالم, سياسة, سياسة خارجية

خبير هندي يعلق على لقاء مودي وبوتين

13:28 GMT 09.07.2024
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي
الرئيس فلاديمير بوتين مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2024
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
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تابعنا عبر
أكد المارشال الجوي ورئيس قوات الدفاع الشعبي الهندي، موثومانيكام ماثيسواران، اليوم الثلاثاء، أهمية زيارة رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، إلى روسيا، ووصفها بأنها أوصلت رسالة قوية إلى الغرب.
وقال ماثيسواران: "لقد أوصل مودي بالتأكيد رسالة إلى الغرب. في الواقع، لقد أوصل رسالة إلى الغرب وروسيا في الوقت نفسه، وأكد بوتين الرسالة وشكر الهند على جهودها. وتهدف المساعدة التي تقدمها الهند في جهود السلام إلى جعل الأطراف تجتمع من أجل الحوار".
وأضاف ماثيسواران: "ليس من الضروري أن يكون ما تريد الهند إيصاله متوافقاً مع الطريقة التي يفسر بها الغرب الرسالة، أو حتى ما تفعله روسيا في هذا الشأن. وفي النهاية، فإن المشكلة بين روسيا وأوكرانيا هي التي يجب أن تحل".
وبحسب ماثيسواران، فقد أشار رئيس الوزراء، مودي، بحق إلى أن أي حل للصراع لا يمكن إيجاده في ساحة المعركة.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اللقاء مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في سوتشي، 21 مايو/ أيار 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2024
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أمس, 10:42 GMT
وأكد ماثيسواران أن "التاريخ مليء بأمثلة على الانتصارات في ساحة المعركة التي لم تسفر عن سلام دائم. ولهذا السبب لا يُنظر إلى العمل العسكري الإسرائيلي في غزة باعتباره الحل النهائي. ولدينا نزاع كشمير الذي لا يزال قائما مهما كانت أبعاده، على الرغم من الحروب العديدة التي دارت حوله".
وأردف: "وعلى نحو مماثل، يشكل الحوار والدبلوماسية الحل الوحيد لتحقيق السلام في أوكرانيا. ومن المؤسف أن أوكرانيا أصبحت أسيرة للقوى التي أغرتها بتبني موقف مناهض لروسيا، وهو الموقف الذي يشكل جزءًا من لعبة جيوسياسية أكبر. أوكرانيا هي الخاسر الذي يُضرب به المثل في هذا الصراع".
زيارة بوتين الرسمية إلى الهند ولقائه رئيس الوزراء ناريدا مودي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2024
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أمس, 18:14 GMT

وتابع ماثيسواران قائلا: "لقد عرض بوتين طريق الحوار في عدة مناسبات. إلا أن أوكرانيا كانت متشددة في موقفها، وسقطت في الفخ الغربي المتمثل في "شيطنة" روسيا".

يذكر أن المارشال الجوي، موثومانيكام ماثيسواران، هو من قدامى المحاربين في القوات الجوية الهندية، وهو مؤسس ورئيس قوات الدفاع الشعبي، وهو النائب السابق لرئيس أركان الدفاع.
وفي وقت سابق، أشار المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إلى أن الغرب يراقب عن كثب زيارة رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، لروسيا، ومن غير المستغرب أن يولي أهمية كبيرة لها.
رئيس الوزراء الهندي يصل إلى موسكو في أول زيارة له منذ 5 أعوام... فيديو
إعلام: زيارة رئيس الوزراء الهندي إلى روسيا تؤكد أن العلاقات بين نيودلهي وموسكو لا تزال وثيقة
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