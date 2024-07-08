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https://sarabic.ae/20240708/إعلام-زيارة-رئيس-الوزراء-الهندي-إلى-روسيا-تؤكد-أن-العلاقات-بين-نيودلهي-وموسكو-لا-تزال-وثيقة-1090583980.html
إعلام: زيارة رئيس الوزراء الهندي إلى روسيا تؤكد أن العلاقات بين نيودلهي وموسكو لا تزال وثيقة
إعلام: زيارة رئيس الوزراء الهندي إلى روسيا تؤكد أن العلاقات بين نيودلهي وموسكو لا تزال وثيقة
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الاثنين، أن زيارة رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، إلى روسيا تهدف إلى إظهار أن الجانبين لا يزالان قريبين. 08.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-08T08:00+0000
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وبحسب الصحيفة الغربية، فإن زيارة مودي إلى روسيا تهدف إلى توضيح أن العلاقات بين نيودلهي وموسكو لا تزال وثيقة، وكذلك إرسال إشارة مفادها أن الجانبين ما زالا قريبين".وأضافت صحيفة "بلومبرغ"، نقلا عن مسؤولين هنود كبار، أنه من غير المرجح أن تصدر أي تصريحات رفيعة المستوى من الدول خلال الزيارة.وستتم الزيارة الرسمية التي سيقوم بها رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، إلى روسيا، يومي 8 و9 يوليو/تموز الجاري، وهي أول زيارة له إلى روسيا منذ خمس سنوات.وستُعقد المفاوضات بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، في موسكو، كما أعلن الكرملين. وسيناقش رئيسا الدولتين آفاق مواصلة تطوير العلاقات الروسية الهندية "الودية التقليدية"، فضلاً عن القضايا الراهنة على الصعيدين الدولي والعالمي.وأشار الكرملين إلى أن جدول أعمال الزيارة سيكون "غنيا، إن لم يكن مثقلا". وستجرى المفاوضات بصيغ ضيقة وموسعة. وبحسب المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، فإن الكرملين يأمل أن يتمكن رئيسا الدولتين من التواصل في إطار غير رسمي.ونوه بيسكوف إلى أن الغرب يراقب عن كثب زيارة رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، إلى روسيا، ومن غير المستغرب أن يولي أهمية كبيرة لها.شي جين بينغ يدعو دول منظمة شنغهاي للعمل لبناء عالم متعدد الأقطاببوتين: روسيا لم ترفض أبدا ومستعدة للمفاوضات بشأن أوكرانيا
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العالم, روسيا, أخبار الهند اليوم, سياسة, سياسة
العالم, روسيا, أخبار الهند اليوم, سياسة, سياسة

إعلام: زيارة رئيس الوزراء الهندي إلى روسيا تؤكد أن العلاقات بين نيودلهي وموسكو لا تزال وثيقة

08:00 GMT 08.07.2024
© press office of presidential of the russian federation / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه مع رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه مع رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2024
© press office of presidential of the russian federation
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الاثنين، أن زيارة رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، إلى روسيا تهدف إلى إظهار أن الجانبين لا يزالان قريبين.
وبحسب الصحيفة الغربية، فإن زيارة مودي إلى روسيا تهدف إلى توضيح أن العلاقات بين نيودلهي وموسكو لا تزال وثيقة، وكذلك إرسال إشارة مفادها أن الجانبين ما زالا قريبين".
وأضافت صحيفة "بلومبرغ"، نقلا عن مسؤولين هنود كبار، أنه من غير المرجح أن تصدر أي تصريحات رفيعة المستوى من الدول خلال الزيارة.
وستتم الزيارة الرسمية التي سيقوم بها رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، إلى روسيا، يومي 8 و9 يوليو/تموز الجاري، وهي أول زيارة له إلى روسيا منذ خمس سنوات.
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وستُعقد المفاوضات بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، في موسكو، كما أعلن الكرملين. وسيناقش رئيسا الدولتين آفاق مواصلة تطوير العلاقات الروسية الهندية "الودية التقليدية"، فضلاً عن القضايا الراهنة على الصعيدين الدولي والعالمي.
وأشار الكرملين إلى أن جدول أعمال الزيارة سيكون "غنيا، إن لم يكن مثقلا". وستجرى المفاوضات بصيغ ضيقة وموسعة. وبحسب المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، فإن الكرملين يأمل أن يتمكن رئيسا الدولتين من التواصل في إطار غير رسمي.
ونوه بيسكوف إلى أن الغرب يراقب عن كثب زيارة رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، إلى روسيا، ومن غير المستغرب أن يولي أهمية كبيرة لها.
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