https://sarabic.ae/20240709/باحث-في-الشأن-الدولي-الهند-ترى-أن-علاقاتها-مع-روسيا-مثمرة-أكثر-من-العلاقة-مع-أمريكا-1090642569.html

باحث في الشأن الدولي: الهند ترى أن علاقاتها مع روسيا مثمرة أكثر من العلاقة مع أمريكا

باحث في الشأن الدولي: الهند ترى أن علاقاتها مع روسيا مثمرة أكثر من العلاقة مع أمريكا

سبوتنيك عربي

رأى الباحث في الشأن الدولي، الدكتور عمران زهوي، أن زيارة رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، إلى روسيا "مؤشر على نجاح حملة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في... 09.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-09T18:32+0000

2024-07-09T18:32+0000

2024-07-09T18:33+0000

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تقارير سبوتنيك

سبوتنيك

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وأضاف في حديث لإذاعة "سبوتنيك" أن "الهند دولة كبيرة ولديها علاقات اقتصادية مهمة جدًا وترى أن علاقتها مع روسيا مثمرة أكثر من علاقتها مع الولايات المتحدة التي ستحاول فيما بعد فرض إملاءات على سياستها الداخلية على عكس موسكو التي تبني تحالفاتها على أساس الشراكة".وأردف الباحث في الشؤون الدولية أن "الإدارة الأمريكية ترى في تحالفات روسيا خطرًا كبيرًا على مصالحها لا سيما وأنها دائما ما كانت تسعى لتكون الهند بديلًا لها عن الصين".وشدد على أن "هناك تغيرات كبرى في العالم اليوم، إذ أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد القطب الأول المسيطر على العالم بعد فشل محاولاتها مع الاتحاد الأوروبي في إضعاف روسيا وعزلها وخصوصًا في أوكرانيا".وأشار زهوي إلى أن "الأوروبيين خاضعين للولايات المتحدة الأمريكية بشكل كبير مما أثّر سلبًا على الاقتصاد الداخلي وبالتالي قال الشعب كلمته في الانتخابات الأوروبية، لذلك يعمد الغرب إلى تسويق الشائعات الكاذبة حول روسيا، على غرار ما يفعله، فلاديمير زيلينسكي، في كل المحافل الدولية".ولفت زهوي إلى أن "الجميع يعلم كيف تُباع الأسلحة التي تصل الى أوكرانيا في السوق السوداء وما يحصل في كييف تجارة، إذ أن زيلينسكي ذهب ببلاده الى الهاوية كرمى لعيون الولايات المتحدة وحلف الناتو".وكشف زهوي أن "هناك اجتماع في الأيام القليلة المقبلة للحزب الديمقراطي لحسم استمرار ترشيح بايدن وهناك بعض حكام الولايات الأمريكية لديهم فرص كبيرة للترشح" .وبيّن زهوي أنه "في حال وصل ترامب الى سدة الحكم فإنّ سياسات الإدارة الأمريكية في ما يتعلق بالشرق الأوسط ستكون أكثر تطرفًا بينما في ما يتعلق بروسيا فان ترامب أقرب الى الرئيس الروسي بوتين وبالتالي لن يذهب الى تقديم الدعم اللامتناهي لنظام كييف كما فعل بايدن".بوتين يقلد مودي وسام "القديس أندراوس"... فيديوروسيا والهند تؤكدان على الحاجة الملحة للوصول إلى حل سلمي للأزمة الأوكرانية

https://sarabic.ae/20240709/بوتين-يجري-محادثات-مع-رئيس-الوزراء-الهندي-ناريندرا-مودي-في-الكرملين-فيديو--1090620369.html

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