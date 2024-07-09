باحث في الشأن الدولي: الهند ترى أن علاقاتها مع روسيا مثمرة أكثر من العلاقة مع أمريكا

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
09:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
11:03 GMT
36 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
11:40 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
11:50 GMT
10 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
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26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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183 د
بلا قيود
افتتاح المعرض الصناعي الدولي "إنوبروم" في يكاترينبرج بمشاركة دولية واسعة
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
على وقع مشكلات الأمن والحدود سوريا وتركيا على أعتاب تطبيع العلاقات
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
أصداء كوكبنا المبكر مخبأة في أعماق المحيط الهادئ
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
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مدار الليل والنهار
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
08:17 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
09:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
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مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
مساحة حرة
على وقع مشكلات الأمن والحدود سوريا وتركيا على أعتاب تطبيع العلاقات
11:03 GMT
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مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
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الذكرى ال190 لميلاد العالم الروسي العظيم دميتري إيفانوفيتش مندلييف
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الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
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تهديدات أنصار الله للسعودية.. هل تنسف محادثات السلام؟
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https://sarabic.ae/20240709/باحث-في-الشأن-الدولي-الهند-ترى-أن-علاقاتها-مع-روسيا-مثمرة-أكثر-من-العلاقة-مع-أمريكا-1090642569.html
باحث في الشأن الدولي: الهند ترى أن علاقاتها مع روسيا مثمرة أكثر من العلاقة مع أمريكا
باحث في الشأن الدولي: الهند ترى أن علاقاتها مع روسيا مثمرة أكثر من العلاقة مع أمريكا
سبوتنيك عربي
رأى الباحث في الشأن الدولي، الدكتور عمران زهوي، أن زيارة رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، إلى روسيا "مؤشر على نجاح حملة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في... 09.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-09T18:32+0000
2024-07-09T18:33+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
سبوتنيك
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وأضاف في حديث لإذاعة "سبوتنيك" أن "الهند دولة كبيرة ولديها علاقات اقتصادية مهمة جدًا وترى أن علاقتها مع روسيا مثمرة أكثر من علاقتها مع الولايات المتحدة التي ستحاول فيما بعد فرض إملاءات على سياستها الداخلية على عكس موسكو التي تبني تحالفاتها على أساس الشراكة".وأردف الباحث في الشؤون الدولية أن "الإدارة الأمريكية ترى في تحالفات روسيا خطرًا كبيرًا على مصالحها لا سيما وأنها دائما ما كانت تسعى لتكون الهند بديلًا لها عن الصين".وشدد على أن "هناك تغيرات كبرى في العالم اليوم، إذ أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد القطب الأول المسيطر على العالم بعد فشل محاولاتها مع الاتحاد الأوروبي في إضعاف روسيا وعزلها وخصوصًا في أوكرانيا".وأشار زهوي إلى أن "الأوروبيين خاضعين للولايات المتحدة الأمريكية بشكل كبير مما أثّر سلبًا على الاقتصاد الداخلي وبالتالي قال الشعب كلمته في الانتخابات الأوروبية، لذلك يعمد الغرب إلى تسويق الشائعات الكاذبة حول روسيا، على غرار ما يفعله، فلاديمير زيلينسكي، في كل المحافل الدولية".ولفت زهوي إلى أن "الجميع يعلم كيف تُباع الأسلحة التي تصل الى أوكرانيا في السوق السوداء وما يحصل في كييف تجارة، إذ أن زيلينسكي ذهب ببلاده الى الهاوية كرمى لعيون الولايات المتحدة وحلف الناتو".وكشف زهوي أن "هناك اجتماع في الأيام القليلة المقبلة للحزب الديمقراطي لحسم استمرار ترشيح بايدن وهناك بعض حكام الولايات الأمريكية لديهم فرص كبيرة للترشح" .وبيّن زهوي أنه "في حال وصل ترامب الى سدة الحكم فإنّ سياسات الإدارة الأمريكية في ما يتعلق بالشرق الأوسط ستكون أكثر تطرفًا بينما في ما يتعلق بروسيا فان ترامب أقرب الى الرئيس الروسي بوتين وبالتالي لن يذهب الى تقديم الدعم اللامتناهي لنظام كييف كما فعل بايدن".بوتين يقلد مودي وسام "القديس أندراوس"... فيديوروسيا والهند تؤكدان على الحاجة الملحة للوصول إلى حل سلمي للأزمة الأوكرانية
https://sarabic.ae/20240709/بوتين-يجري-محادثات-مع-رئيس-الوزراء-الهندي-ناريندرا-مودي-في-الكرملين-فيديو--1090620369.html
https://sarabic.ae/20240709/روسيا-والهند-تدعوان-إلى-وقف-إطلاق-النار-في-قطاع-غزة-1090639478.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, سبوتنيك
حصري, تقارير سبوتنيك, سبوتنيك

باحث في الشأن الدولي: الهند ترى أن علاقاتها مع روسيا مثمرة أكثر من العلاقة مع أمريكا

18:32 GMT 09.07.2024 (تم التحديث: 18:33 GMT 09.07.2024)
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время прогулки в резиденции Ново-Огарево
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время прогулки в резиденции Ново-Огарево - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2024
© Sputnik . Sergey Bobylev
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رأى الباحث في الشأن الدولي، الدكتور عمران زهوي، أن زيارة رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، إلى روسيا "مؤشر على نجاح حملة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في مكافحة كل المحاولات الغربية بتضييق الخناق على روسيا".
وأضاف في حديث لإذاعة "سبوتنيك" أن "الهند دولة كبيرة ولديها علاقات اقتصادية مهمة جدًا وترى أن علاقتها مع روسيا مثمرة أكثر من علاقتها مع الولايات المتحدة التي ستحاول فيما بعد فرض إملاءات على سياستها الداخلية على عكس موسكو التي تبني تحالفاتها على أساس الشراكة".
وأردف الباحث في الشؤون الدولية أن "الإدارة الأمريكية ترى في تحالفات روسيا خطرًا كبيرًا على مصالحها لا سيما وأنها دائما ما كانت تسعى لتكون الهند بديلًا لها عن الصين".
الرئيس فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي خلال زيارة إلى معرض روسيا في حديقة الفدينخا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2024
بوتين العلاقات بين روسيا والهند تحمل طابع شراكة استراتيجية متميزة... فيديو
10:35 GMT
وشدد على أن "هناك تغيرات كبرى في العالم اليوم، إذ أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد القطب الأول المسيطر على العالم بعد فشل محاولاتها مع الاتحاد الأوروبي في إضعاف روسيا وعزلها وخصوصًا في أوكرانيا".

وأوضح زهوي أن "بوتين غيّر المشهد الروسي حيث باتت بلاده تشكل قطبًا كبيرًا في العالم على الرغم من السعي الغربي الحثيث باستخدام أوكرانيا وتقديمهم الدعم المادي والإمداد العسكري اللامحدود"، لافتًا إلى أن "البنك المركزي الروسي نجح بوضع استراتيجية لمواجهة العقوبات الأمريكية".

وأشار زهوي إلى أن "الأوروبيين خاضعين للولايات المتحدة الأمريكية بشكل كبير مما أثّر سلبًا على الاقتصاد الداخلي وبالتالي قال الشعب كلمته في الانتخابات الأوروبية، لذلك يعمد الغرب إلى تسويق الشائعات الكاذبة حول روسيا، على غرار ما يفعله، فلاديمير زيلينسكي، في كل المحافل الدولية".
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время прогулки в резиденции Ново-Огарево - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2024
روسيا والهند تدعوان إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة
17:06 GMT
ولفت زهوي إلى أن "الجميع يعلم كيف تُباع الأسلحة التي تصل الى أوكرانيا في السوق السوداء وما يحصل في كييف تجارة، إذ أن زيلينسكي ذهب ببلاده الى الهاوية كرمى لعيون الولايات المتحدة وحلف الناتو".

وفي ما يتعلق بالانتخابات الأمريكية أشار زهوي إلى أنه "إذا نجح المرشح الديمقراطي، جو بايدن، في البقاء في السباق الرئاسي على الرغم من الإخفاقات الداخلية فإن فرص المرشح الجمهوري، دونالد ترامب، بالوصول الى البيت الأبيض أكبر بكثير".

وكشف زهوي أن "هناك اجتماع في الأيام القليلة المقبلة للحزب الديمقراطي لحسم استمرار ترشيح بايدن وهناك بعض حكام الولايات الأمريكية لديهم فرص كبيرة للترشح" .
وبيّن زهوي أنه "في حال وصل ترامب الى سدة الحكم فإنّ سياسات الإدارة الأمريكية في ما يتعلق بالشرق الأوسط ستكون أكثر تطرفًا بينما في ما يتعلق بروسيا فان ترامب أقرب الى الرئيس الروسي بوتين وبالتالي لن يذهب الى تقديم الدعم اللامتناهي لنظام كييف كما فعل بايدن".
بوتين يقلد مودي وسام "القديس أندراوس"... فيديو
روسيا والهند تؤكدان على الحاجة الملحة للوصول إلى حل سلمي للأزمة الأوكرانية
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