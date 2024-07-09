https://sarabic.ae/20240709/روسيا-والهند-تدعوان-إلى-وقف-إطلاق-النار-في-قطاع-غزة-1090639478.html
روسيا والهند تدعوان إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة
روسيا والهند تدعوان إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة
سبوتنيك عربي
دعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، إلى تنفيذ قرار الأمم المتحدة بشأن وقف إطلاق النار والإفراج الفوري عن المحتجزين في قطاع... 09.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-09T17:06+0000
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ونُشر على الموقع الإلكتروني للكرملين بيان مشترك حول نتائج القمة السنوية الروسية الهندية الثانية والعشرين تحت عنوان "روسيا الهند: شراكة قوية ومتوسعة"، جاء فيه: "أعرب الطرفان عن قلقهما العميق إزاء الوضع في الشرق الأوسط، مع إيلاء اهتمام خاص للوضع في قطاع غزة".وأضاف البيان: "دعا الطرفان أيضا إلى التنفيذ الفعال لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2728 بشأن وقف إطلاق النار المستدام طويل الأمد، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين، فضلاً عن توفير إمكانية وصول المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الطبية وغيرها من الاحتياجات الإنسانية".وناقش بوتين ومودي الوضع في أفغانستان ودعوا إلى بنائها كدولة مستقلة.وجاء في البيان المشترك أن "الطرفين ناقشا التنسيق الوثيق بين روسيا والهند بشأن أفغانستان، وبحث الطرفان الوضع في أفغانستان، ودعوا إلى تنمية أفغانستان كدولة مستقلة وموحدة وسلمية وخالية من الإرهاب والحرب والمخدرات، لتعيش في سلام مع جيرانها، وتضمن احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك للفئات الأقل حماية من السكان الأفغان".وأشار البيان إلى أن روسيا ستعمل على زيادة حجم حركة البضائع مع الهند عبر إطلاق مسارات جديدة لممر النقل الدولي "شمال جنوب".وأضاف البيان أن روسيا والهند ستعملان على تحسين الإجراءات الجمركية باستخدام الأنظمة الرقمية الذكية لحركة البضائع من دون عوائق.وأعلن الجانبان حول تطوير التوجهات الاستراتيجية للتعاون الاقتصادي الروسي الهندي حتى عام 2030، أن البلدين يسعيان إلى إزالة الحواجز التجارية غير الجمركية في التجارة الثنائية.ووصلت طائرة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، أمس الاثنين، إلى مطار فنوكوفو في العاصمة الروسية موسكو.وأشار مودي إلى أن الشراكة الاستراتيجية الخاصة والمتميزة بين الهند وروسيا تقدمت على مدى السنوات العشر الماضية، بما في ذلك في مجالات الطاقة والأمن والتجارة والاستثمار والصحة والتعليم والثقافة والسياحة والتبادلات الشعبية.
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روسيا, أخبار الهند اليوم, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل
روسيا, أخبار الهند اليوم, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل
روسيا والهند تدعوان إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة
دعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، إلى تنفيذ قرار الأمم المتحدة بشأن وقف إطلاق النار والإفراج الفوري عن المحتجزين في قطاع غزة.
ونُشر على الموقع الإلكتروني للكرملين بيان مشترك حول نتائج القمة السنوية الروسية الهندية الثانية والعشرين تحت عنوان "روسيا الهند: شراكة قوية ومتوسعة"، جاء فيه: "أعرب الطرفان عن قلقهما العميق إزاء الوضع في الشرق الأوسط، مع إيلاء اهتمام خاص للوضع في قطاع غزة".
وتابع: "في هذا الصدد، دعا بوتين ومودي إلى التنفيذ الفعال لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2720، والإيصال الفوري والآمن ودون عوائق للمساعدات الإنسانية بالحجم المطلوب ومباشرة إلى السكان المدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء قطاع غزة".
وأضاف البيان: "دعا الطرفان أيضا إلى التنفيذ الفعال لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2728 بشأن وقف إطلاق النار المستدام طويل الأمد
، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين، فضلاً عن توفير إمكانية وصول المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الطبية وغيرها من الاحتياجات الإنسانية".
وأكد الطرفان مجددًا دعمهما لعضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة و"الالتزام الثابت بمبدأ حل الدولتين للتسوية على أساس معترف به دوليا".
وناقش بوتين ومودي الوضع في أفغانستان ودعوا إلى بنائها كدولة مستقلة.
وجاء في البيان المشترك أن "الطرفين ناقشا التنسيق الوثيق بين روسيا والهند بشأن أفغانستان، وبحث الطرفان الوضع في أفغانستان، ودعوا إلى تنمية أفغانستان كدولة مستقلة وموحدة وسلمية وخالية من الإرهاب والحرب والمخدرات، لتعيش في سلام مع جيرانها، وتضمن احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك للفئات الأقل حماية من السكان الأفغان".
وأشار البيان إلى أن روسيا ستعمل على زيادة حجم حركة البضائع مع الهند
عبر إطلاق مسارات جديدة لممر النقل الدولي "شمال جنوب".
وجاء في البيان: "من المخطط بناء التعاون الاقتصادي الثنائي بين روسيا الاتحادية وجمهورية الهند، بما في ذلك في الأولويات التالية، زيادة حجم حركة البضائع مع الهند عبر إطلاق مسارات جديدة لممر النقل الدولي "شمال جنوب"، الطريق البحري الشمالي وخط فلاديفوستوك-تشيناي".
وأضاف البيان أن روسيا والهند ستعملان على تحسين الإجراءات الجمركية باستخدام الأنظمة الرقمية الذكية لحركة البضائع من دون عوائق.
وأعلن الجانبان حول تطوير التوجهات الاستراتيجية للتعاون الاقتصادي الروسي الهندي حتى عام 2030، أن البلدين يسعيان إلى إزالة الحواجز التجارية غير الجمركية في التجارة الثنائية.
ووصلت طائرة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي
، أمس الاثنين، إلى مطار فنوكوفو في العاصمة الروسية موسكو.
وستستمر زيارة مودي حتى 9 يوليو/ تموز، وهي أول رحلة له إلى روسيا منذ خمس سنوات، وقال رئيس الوزراء إنه يتطلع للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووصفه بالصديق.
وأشار مودي إلى أن الشراكة الاستراتيجية الخاصة والمتميزة بين الهند وروسيا
تقدمت على مدى السنوات العشر الماضية، بما في ذلك في مجالات الطاقة والأمن والتجارة والاستثمار والصحة والتعليم والثقافة والسياحة والتبادلات الشعبية.