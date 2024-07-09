"تحالف قوى المقاومة الفلسطينية": المجازر الإسرائيلية بإسناد من إدارة بايدن لن تخضع شعبنا

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
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الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
09:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
11:03 GMT
36 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
11:40 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
11:50 GMT
10 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
12:34 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
افتتاح المعرض الصناعي الدولي "إنوبروم" في يكاترينبرج بمشاركة دولية واسعة
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
على وقع مشكلات الأمن والحدود سوريا وتركيا على أعتاب تطبيع العلاقات
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
أصداء كوكبنا المبكر مخبأة في أعماق المحيط الهادئ
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
08:17 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
09:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
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15 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
مساحة حرة
على وقع مشكلات الأمن والحدود سوريا وتركيا على أعتاب تطبيع العلاقات
11:03 GMT
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مرايا العلوم
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"تحالف قوى المقاومة الفلسطينية": المجازر الإسرائيلية بإسناد من إدارة بايدن لن تخضع شعبنا
"تحالف قوى المقاومة الفلسطينية": المجازر الإسرائيلية بإسناد من إدارة بايدن لن تخضع شعبنا
سبوتنيك عربي
أعلن "تحالف قوى المقاومة الفلسطينية" أن المجازر المتصاعدة التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي بدعم وإسناد من إدارة بايدن، لن تنجح في إخضاع الشعب الفلسطيني والنيل من... 09.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-09T12:32+0000
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وأكدت "القيادة المركزية لتحالف قوى المقاومة الفلسطينية" في بيان، وصل إلى "سبوتنيك" نسخة منه، أن "العدو الصهيوني المجرم الذي يمارس هذه الغطرسة ويقدم على أبشع الجرائم والمجازر والانتهاكات ضد المدنيين العزّل، بدعمٍ وإسناد من إدارة بايدن المتواطئة معه، لن يفلح في النيل من صمود شعبنا الصامد أو إخضاعه مهما قام به من خطوات تصعيدية وجرائم تندى لها جبين الإنسانية".وأضاف البيان:وأشار البيان إلى أنه "في الوقت الذي تجري فيه الاتصالات واللقاءات من أجل التوصل لاتفاق لوقف العدوان الصهيوني، وأبدت حركة حماس وفصائل المقاومة المرونة في هذه اللقاءات، أقدم نتنياهو المجرم بأسلوب مراوغ وخادع بوضع المزيد من العراقيل أمام مسار المفاوضات وصعد من عدوانه الإجرامي ضد شعبنا في القطاع الصامد، كما أقدم جيشه الفاشي على إجراءات تصعيدية في محاولات لدفع أهلنا للتهجير قسراً بهدف إفشال كل الجهود الجارية للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار".وختم البيان بتوجيه الدعوة إلى "شعبنا العظيم الصابر والصامد، لأخذ الحيطة والحذر من المخططات الخبيثة لجيش العدو، حتى لا يقع في الأفخاخ والمناورات التي يعدها نتنياهو وحكومته الإجرامية، والتي لن تنطلي على شعبنا العظيم وسيعمل على أفشالها كما أفشل كل المحاولات السابقة".
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل

"تحالف قوى المقاومة الفلسطينية": المجازر الإسرائيلية بإسناد من إدارة بايدن لن تخضع شعبنا

12:32 GMT 09.07.2024
© Sputnik . Ajwad Jradatمخيم النصيرات للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة بعد عملية استعادة الأسرى
مخيم النصيرات للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة بعد عملية استعادة الأسرى - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat
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حصري
أعلن "تحالف قوى المقاومة الفلسطينية" أن المجازر المتصاعدة التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي بدعم وإسناد من إدارة بايدن، لن تنجح في إخضاع الشعب الفلسطيني والنيل من صموده.
وأكدت "القيادة المركزية لتحالف قوى المقاومة الفلسطينية" في بيان، وصل إلى "سبوتنيك" نسخة منه، أن "العدو الصهيوني المجرم الذي يمارس هذه الغطرسة ويقدم على أبشع الجرائم والمجازر والانتهاكات ضد المدنيين العزّل، بدعمٍ وإسناد من إدارة بايدن المتواطئة معه، لن يفلح في النيل من صمود شعبنا الصامد أو إخضاعه مهما قام به من خطوات تصعيدية وجرائم تندى لها جبين الإنسانية".
وأضاف البيان:

على الكيان الصهيوني أن يعرف بأن أبطال المقاومة الباسلة في القطاع الشامخ سيواصلون تصدّيهم البطولي لقوات جيشه الفاشي، حتى إفشال وكسر هذا الاحتلال ووقف العدوان ودحره عن أرضنا المقدسة.

وأشار البيان إلى أنه "في الوقت الذي تجري فيه الاتصالات واللقاءات من أجل التوصل لاتفاق لوقف العدوان الصهيوني، وأبدت حركة حماس وفصائل المقاومة المرونة في هذه اللقاءات، أقدم نتنياهو المجرم بأسلوب مراوغ وخادع بوضع المزيد من العراقيل أمام مسار المفاوضات وصعد من عدوانه الإجرامي ضد شعبنا في القطاع الصامد، كما أقدم جيشه الفاشي على إجراءات تصعيدية في محاولات لدفع أهلنا للتهجير قسراً بهدف إفشال كل الجهود الجارية للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار".
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وطالبت القيادة المركزية للتحالف "الوسطاء بالتدخل السريع لوضع حد لمناورات نتنياهو ووقف جرائمه، كما ندعو ونطالب الهيئات الدولية في المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية والضغط لوقف حرب الإبادة المستمرة التي يقوم بها جيش الاحتلال، ومحاسبة قادة العدو الصهيوني على جرائمهم".

© Sputnik . Ali Hashim"تحالف قوى المقاومة الفلسطينية": المجازر الإسرائيلية بإسناد من إدارة بايدن لن تخضع شعبنا
تحالف قوى المقاومة الفلسطينية: المجازر الإسرائيلية بإسناد من إدارة بايدن لن تخضع شعبنا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2024
"تحالف قوى المقاومة الفلسطينية": المجازر الإسرائيلية بإسناد من إدارة بايدن لن تخضع شعبنا
© Sputnik . Ali Hashim

واعتبر البيان بأن كل "ما أقدم عليه جيش الاحتلال من قصف وتصعيد على أحياء مدينة غزة، والذي استهدف عشرات الآلاف من أهلنا الصامدين وارتكاب المجازر وإجبارهم على النزوح قسرا في ظل هذا القصف الوحشي الذي تعرضوا إليه طال كل شيء، هو استمرار وتصميم نتنياهو وحكومته وجيشه في حرب الإبادة والجرائم المستمرة ضد أهلنا في القطاع الصامد، والتي مرّ عليها أكثر من تسعة أشهر، حيث يتحدى نتنياهو وحكومته المجرمة كافة القوانين والأعراف والمعاهدات الدولية".

وختم البيان بتوجيه الدعوة إلى "شعبنا العظيم الصابر والصامد، لأخذ الحيطة والحذر من المخططات الخبيثة لجيش العدو، حتى لا يقع في الأفخاخ والمناورات التي يعدها نتنياهو وحكومته الإجرامية، والتي لن تنطلي على شعبنا العظيم وسيعمل على أفشالها كما أفشل كل المحاولات السابقة".
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