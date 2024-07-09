https://sarabic.ae/20240709/تحالف-قوى-المقاومة-الفلسطينية-المجازر-الإسرائيلية-بإسناد-من-إدارة-بايدن-لن-تخضع-شعبنا-1090626701.html

"تحالف قوى المقاومة الفلسطينية": المجازر الإسرائيلية بإسناد من إدارة بايدن لن تخضع شعبنا

"تحالف قوى المقاومة الفلسطينية": المجازر الإسرائيلية بإسناد من إدارة بايدن لن تخضع شعبنا

سبوتنيك عربي

أعلن "تحالف قوى المقاومة الفلسطينية" أن المجازر المتصاعدة التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي بدعم وإسناد من إدارة بايدن، لن تنجح في إخضاع الشعب الفلسطيني والنيل من... 09.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-09T12:32+0000

2024-07-09T12:32+0000

2024-07-09T12:32+0000

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وأكدت "القيادة المركزية لتحالف قوى المقاومة الفلسطينية" في بيان، وصل إلى "سبوتنيك" نسخة منه، أن "العدو الصهيوني المجرم الذي يمارس هذه الغطرسة ويقدم على أبشع الجرائم والمجازر والانتهاكات ضد المدنيين العزّل، بدعمٍ وإسناد من إدارة بايدن المتواطئة معه، لن يفلح في النيل من صمود شعبنا الصامد أو إخضاعه مهما قام به من خطوات تصعيدية وجرائم تندى لها جبين الإنسانية".وأضاف البيان:وأشار البيان إلى أنه "في الوقت الذي تجري فيه الاتصالات واللقاءات من أجل التوصل لاتفاق لوقف العدوان الصهيوني، وأبدت حركة حماس وفصائل المقاومة المرونة في هذه اللقاءات، أقدم نتنياهو المجرم بأسلوب مراوغ وخادع بوضع المزيد من العراقيل أمام مسار المفاوضات وصعد من عدوانه الإجرامي ضد شعبنا في القطاع الصامد، كما أقدم جيشه الفاشي على إجراءات تصعيدية في محاولات لدفع أهلنا للتهجير قسراً بهدف إفشال كل الجهود الجارية للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار".وختم البيان بتوجيه الدعوة إلى "شعبنا العظيم الصابر والصامد، لأخذ الحيطة والحذر من المخططات الخبيثة لجيش العدو، حتى لا يقع في الأفخاخ والمناورات التي يعدها نتنياهو وحكومته الإجرامية، والتي لن تنطلي على شعبنا العظيم وسيعمل على أفشالها كما أفشل كل المحاولات السابقة".

https://sarabic.ae/20240709/سياسي-سوري-أمريكا-تصل-إلى-الاستعصاء-الاستراتيجي-في-غزة-1090619884.html

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