https://sarabic.ae/20240711/الحضارة-الذكية-افتتاح-منتدى-بريكس-الدولي-للمستقبل-1090706714.html
"الحضارة الذكية"... افتتاح منتدى "بريكس" الدولي للمستقبل
"الحضارة الذكية"... افتتاح منتدى "بريكس" الدولي للمستقبل
سبوتنيك عربي
استضافت الجامعة الروسية الحكومية للعلوم الإنسانية في العاشر من يوليو (تموز) افتتاح منتدى بريكس الدولي للمستقبل، "الحضارة الذكية: الروابط الأفقية بين منظمات... 11.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-11T15:11+0000
2024-07-11T15:11+0000
2024-07-11T15:46+0000
روسيا
مجموعة بريكس
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ويستمر المنتدى لمدة يومين وسيحضره أكثر من 500 شخص من 20 دولة من ممثلي وزارت العلوم والتعليم العالي في روسيا والخبراء والعلماء وممثلي الشركات المبتكرة والجامعات والمنظمات غير الحكومية من روسيا.تحدث في افتتاح المنتدى عدد من الشخصيات، كان أبرزها: لوجينوف أندريه فيكتوروفيتش عميد الجامعة الروسية الحكومية للعلوم الإنسانية، الرئيس المشارك للمنتدى، وسيرغي كونستانتينوفيتش كريكاليف الممثل الخاص لرئيس روسيا للتعاون الدولي في مجال الفضاء، وموغيليفسكي كونستانتين إيليتش نائب وزير العلوم والتعليم العالي في روسيا الاتحادية، وفاديف فاليري ألكسندروفيتش مستشار رئيس روسيا الاتحادية، وفاسيليفا أولغا يوريفنا رئيسة الأكاديمية الروسية للتعليم، بيسكوف دميتري نيكولاييفيتش الممثل الخاص لرئيس روسيا للتنمية الرقمية والتكنولوجية، وتشوباريان ألكسندر أوغانوفيتش الأكاديمي في الأكاديمية الروسية للعلوم والمدير العلمي لمعهد التاريخ العام التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، وباشانكاييف بادما نيكولاييفيتش رئيس لجنة مجلس الدوما الروسي المعنية بحماية الصحة، والأستاذ الروسي كارياكين سيرغي ألكساندروفيتش.وتابع لوغينوف: "تحتاج بريكس إلى بنيتها التحتية الإنسانية الخاصة التي توحد المشاريع الإنسانية لدول المجموعة".ويعتقد فاديف أن النظام العالمي الجديد يجب أن يأخذ في الاعتبار خصوصيات جميع دول وشعوب الكوكب، وقال: "نحن نتحدث عن الحضارات، وعن تنوع العالم، وعن تنوع الثقافات، وعن تفرد الثقافات. إن النظرة السائدة للمستقبل اليوم، وهذه وجهة نظر غربية بشكل أساسي، لا تراعي هذا التنوع. ونحن بحاجة إلى تقديم بديل".وشددت أولغا فاسيليفا (رئيسة الأكاديمية الروسية للتعليم) في تقريرها على الأهمية الاستراتيجية لنظام التعليم للقدرة التنافسية العالمية لدول البريكس: "إن الحضارة الذكية تفترض وجود نظام تعليمي عالي الجودة، والشخصية المركزية فيه ستكون دائمًا المعلم".وأعلن كريكاليف أيضًا عن إنشاء نادي "بريكس" للفضاء، المصمم للارتقاء بالتعاون الإنساني بين الدول الأعضاء في الرابطة في مجال الطيران والفضاء إلى مستوى جديد.وقد قام وو يو هوا، الرئيس التنفيذي للمجلس الصيني لمؤسسات الاستثمار الأجنبي، بتقييم مجموعة البريكس باعتبارها منظمة محتملة لمجموعة العشرين، وأكثر فعالية وجاذبية بكثير من مجموعة العشرين.أعرب رئيس جمعية "ANO" (الجمعية البحرينية الأوراسية للصداقة والأعمال) جورج الزريقات، عن فكرة ضرورة إنشاء مراكز إنسانية لدول بريكس، والتي يمكن أن تصبح منصات للتعاون وتشكيل أجندة يأخذ في الاعتبار مصالح وهوية الدول المشاركة.وكجزء من الجلسة العامة حول موضوعات: "مستقبل دول البريكس في عالم متعدد الأقطاب. الأبعاد الإنسانية والبعيدة المدى"، و"الإنسان والحضارة. دور البنية التحتية الإنسانية والبنية التحتية الاستثمارية طويلة المدى لدول البريكس في مشاريع المستقبل"، قدم أكثر من 20 خبيرا روسيًا وأجنبيًا من دول "بريكس" والشرق الأوسط ودول رابطة الدول المستقلة عروضًا تقديمية مختلفة وغنية.
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روسيا, مجموعة بريكس
"الحضارة الذكية"... افتتاح منتدى "بريكس" الدولي للمستقبل
15:11 GMT 11.07.2024 (تم التحديث: 15:46 GMT 11.07.2024)
استضافت الجامعة الروسية الحكومية للعلوم الإنسانية في العاشر من يوليو (تموز) افتتاح منتدى بريكس الدولي للمستقبل، "الحضارة الذكية: الروابط الأفقية بين منظمات المجتمع المدني والجامعات وشركات بريكس المبتكرة-مفتاح تشكيل مستقبل مشترك".
ويستمر المنتدى لمدة يومين وسيحضره أكثر من 500 شخص من 20 دولة من ممثلي وزارت العلوم والتعليم العالي في روسيا والخبراء والعلماء وممثلي الشركات المبتكرة والجامعات والمنظمات غير الحكومية من روسيا.
تحدث في افتتاح المنتدى عدد من الشخصيات، كان أبرزها: لوجينوف أندريه فيكتوروفيتش عميد الجامعة الروسية الحكومية للعلوم الإنسانية، الرئيس المشارك للمنتدى، وسيرغي كونستانتينوفيتش كريكاليف الممثل الخاص لرئيس روسيا للتعاون الدولي في مجال الفضاء، وموغيليفسكي كونستانتين إيليتش نائب وزير العلوم والتعليم العالي في روسيا الاتحادية، وفاديف فاليري ألكسندروفيتش مستشار رئيس روسيا الاتحادية، وفاسيليفا أولغا يوريفنا رئيسة الأكاديمية الروسية للتعليم، بيسكوف دميتري نيكولاييفيتش الممثل الخاص لرئيس روسيا للتنمية الرقمية والتكنولوجية، وتشوباريان ألكسندر أوغانوفيتش الأكاديمي في الأكاديمية الروسية للعلوم والمدير العلمي لمعهد التاريخ العام التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، وباشانكاييف بادما نيكولاييفيتش رئيس لجنة مجلس الدوما الروسي المعنية بحماية الصحة، والأستاذ الروسي كارياكين سيرغي ألكساندروفيتش.
وتحدث أيضا وسانتيشري دوليبودي بانديت عميد جامعة "جواهر لال نهرو" وعضو مجلس التنمية العلمية والصناعية التابع لحكومة الهند، وداود الشيزاوي رئيس صندوق الاستثمار "AIM Global Foundation"، (الإمارات العربية المتحدة)، وحازم زكي من جمهورية مصر العربية في دول البريكس، وبيراني شهرا فيروز مستشارة شؤون المرأة لدى رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، وفو يوهوا الرئيس التنفيذي لتطوير حديقة تشانغجيانغ للتكنولوجيا الفائقة في شنغهاي ومدينة العلوم والتكنولوجيا في دلتا نهر اليانغتسى ورئيس المجلس الصيني لمؤسسات الاستثمار الأجنبي " SYIFA"، وماركوس بونتيس عضو مجلس الشيوخ عن ولاية ساو باولو (البرازيل)، حسين إيفازلو عضو المجلس التنفيذي لصندوق التنمية الوطنية الإيراني، وسانديب مروة رئيس الغرفة الدولية لصناعة الإعلام والترفيه في الهند، ورئيسة أكاديمية السينما والإعلام في الهند، وجورج الزريقات - رئيس الجمعية البحرينية الأوراسية للصداقة والأعمال من البحرين، ورودولف لاتيرزا هو رئيس جمعية الشرطة البرازيلية.
وخلال افتتاح المنتدى، شدد أندريه لوغينوف على أهمية الاتصالات المنهجية بين جامعات دول بريكس وتشكيل معايير لضمان تطوير أنظمة التعليم الوطنية، قائلا: "تنفذ جامعة روسوه مشاريع تعليمية وعلمية مع جميع دول البريكس تقريبا. كما تم التخطيط لمشاريع جديدة، بما في ذلك برنامجان لدرجة الماجستير مع الجامعات الفيدرالية فلومينينسي وريو دي جانيرو وريو غراندي دو سول في البرازيل، وبرامج الدراسات العليا الدولية بالتعاون مع الجامعات في إيران (على سبيل المثال، مع جامعة الإمام الصادق)، وإعداد ونشر موسوعة عن الدين الأرثوذكسي في إثيوبيا مع جامعة أديس أبابا. ومن المقرر مواصلة تطوير قنوات الاتصال الخبيرة والتحليلية مع جامعات دول البريكس لتبادل الأفكار".
وتابع لوغينوف: "تحتاج بريكس إلى بنيتها
التحتية الإنسانية الخاصة التي توحد المشاريع الإنسانية لدول المجموعة".
واقترح فاليري فاديف الحاجة إلى إنشاء تصنيفات لتقييم مستوى المجتمع المدني وحالة حقوق الإنسان والديمقراطية.
ويعتقد فاديف أن النظام العالمي الجديد يجب
أن يأخذ في الاعتبار خصوصيات جميع دول وشعوب الكوكب، وقال: "نحن نتحدث عن الحضارات، وعن تنوع العالم، وعن تنوع الثقافات، وعن تفرد الثقافات. إن النظرة السائدة للمستقبل اليوم، وهذه وجهة نظر غربية بشكل أساسي، لا تراعي هذا التنوع. ونحن بحاجة إلى تقديم بديل".
وشددت أولغا فاسيليفا (رئيسة الأكاديمية الروسية للتعليم) في تقريرها على الأهمية الاستراتيجية لنظام التعليم للقدرة التنافسية العالمية لدول البريكس: "إن الحضارة الذكية تفترض وجود نظام تعليمي عالي الجودة، والشخصية المركزية فيه ستكون دائمًا المعلم".
وأشار سيرغي كريكاليف إلى حداثة "بريكس" باعتبارها اتحادًا للدول في تاريخ العالم، وقال: "في السابق، كانت التحالفات إما عسكرية ضد عدو مشترك، أو تحالفات مع زعيم محدد بوضوح يفرض إرادته على الآخرين. بريكس هو اتحاد متساو، وليس موجهًا ضد أي شخص"، وتابع موضحا: "إذا قارنا كوكبنا بسفينة، فلا ينبغي أن تحتوي على كبائن من فئات مختلفة. تتمتع جميع الشعوب بمواهب فريدة ويمكنها أن تقدم إسهاما كبيرا في المستقبل المشترك للبشرية. مهمتنا هي السماح للمواهب في دول البريكس بالانفتاح وتزويدهم بفرص التنمية. ومن أدوات هذا التطور المبادرة الإنسانية الدولية "الحضارة الذكية".
وأعلن كريكاليف أيضًا عن إنشاء نادي "بريكس"
للفضاء، المصمم للارتقاء بالتعاون الإنساني بين الدول الأعضاء في الرابطة في مجال الطيران والفضاء إلى مستوى جديد.
كما أكد المشاركون في المنتدى من الدول الأخرى في كلماتهم على أن التغيير لا رجعة فيه وعدم وجود بديل لنظام عالمي متعدد الأقطاب يقوم على الاحترام المتبادل لهويات ومصالح الدول والشعوب.
ويقول سانتيشري دوليبودي بانديت، مستشار جامعة جواهر لال نهرو: "إن الهيمنة من أي نوع أو شكل لا ينبغي أن تكون موجودة بعد الآن".
وقد قام وو يو هوا، الرئيس التنفيذي للمجلس الصيني لمؤسسات الاستثمار الأجنبي، بتقييم مجموعة البريكس باعتبارها منظمة محتملة لمجموعة العشرين، وأكثر فعالية وجاذبية بكثير من مجموعة العشرين.
وركز حازم زكي، في كلمته، على التحديات التي تواجه دول بريكس والجنوب العالمي، وحدد سبل التغلب عليها من خلال التعاون بين الدول في تطوير تقنيات الطاقة والبيولوجية وغيرها.
أعرب رئيس جمعية "ANO" (الجمعية البحرينية الأوراسية للصداقة والأعمال) جورج الزريقات، عن فكرة ضرورة إنشاء مراكز إنسانية لدول بريكس، والتي يمكن أن تصبح منصات للتعاون وتشكيل أجندة يأخذ في الاعتبار مصالح وهوية الدول المشاركة.
وكجزء من الجلسة العامة حول موضوعات: "مستقبل دول البريكس في عالم متعدد الأقطاب. الأبعاد الإنسانية والبعيدة المدى"، و"الإنسان والحضارة. دور البنية التحتية الإنسانية والبنية التحتية الاستثمارية طويلة المدى لدول البريكس في مشاريع المستقبل"، قدم أكثر من 20 خبيرا روسيًا وأجنبيًا من دول "بريكس" والشرق الأوسط ودول رابطة الدول المستقلة عروضًا تقديمية مختلفة وغنية.