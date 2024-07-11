https://sarabic.ae/20240711/الحضارة-الذكية-افتتاح-منتدى-بريكس-الدولي-للمستقبل-1090706714.html

"الحضارة الذكية"... افتتاح منتدى "بريكس" الدولي للمستقبل

"الحضارة الذكية"... افتتاح منتدى "بريكس" الدولي للمستقبل

سبوتنيك عربي

استضافت الجامعة الروسية الحكومية للعلوم الإنسانية في العاشر من يوليو (تموز) افتتاح منتدى بريكس الدولي للمستقبل، "الحضارة الذكية: الروابط الأفقية بين منظمات... 11.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-11T15:11+0000

2024-07-11T15:11+0000

2024-07-11T15:46+0000

روسيا

مجموعة بريكس

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ويستمر المنتدى لمدة يومين وسيحضره أكثر من 500 شخص من 20 دولة من ممثلي وزارت العلوم والتعليم العالي في روسيا والخبراء والعلماء وممثلي الشركات المبتكرة والجامعات والمنظمات غير الحكومية من روسيا.تحدث في افتتاح المنتدى عدد من الشخصيات، كان أبرزها: لوجينوف أندريه فيكتوروفيتش عميد الجامعة الروسية الحكومية للعلوم الإنسانية، الرئيس المشارك للمنتدى، وسيرغي كونستانتينوفيتش كريكاليف الممثل الخاص لرئيس روسيا للتعاون الدولي في مجال الفضاء، وموغيليفسكي كونستانتين إيليتش نائب وزير العلوم والتعليم العالي في روسيا الاتحادية، وفاديف فاليري ألكسندروفيتش مستشار رئيس روسيا الاتحادية، وفاسيليفا أولغا يوريفنا رئيسة الأكاديمية الروسية للتعليم، بيسكوف دميتري نيكولاييفيتش الممثل الخاص لرئيس روسيا للتنمية الرقمية والتكنولوجية، وتشوباريان ألكسندر أوغانوفيتش الأكاديمي في الأكاديمية الروسية للعلوم والمدير العلمي لمعهد التاريخ العام التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، وباشانكاييف بادما نيكولاييفيتش رئيس لجنة مجلس الدوما الروسي المعنية بحماية الصحة، والأستاذ الروسي كارياكين سيرغي ألكساندروفيتش.وتابع لوغينوف: "تحتاج بريكس إلى بنيتها التحتية الإنسانية الخاصة التي توحد المشاريع الإنسانية لدول المجموعة".ويعتقد فاديف أن النظام العالمي الجديد يجب أن يأخذ في الاعتبار خصوصيات جميع دول وشعوب الكوكب، وقال: "نحن نتحدث عن الحضارات، وعن تنوع العالم، وعن تنوع الثقافات، وعن تفرد الثقافات. إن النظرة السائدة للمستقبل اليوم، وهذه وجهة نظر غربية بشكل أساسي، لا تراعي هذا التنوع. ونحن بحاجة إلى تقديم بديل".وشددت أولغا فاسيليفا (رئيسة الأكاديمية الروسية للتعليم) في تقريرها على الأهمية الاستراتيجية لنظام التعليم للقدرة التنافسية العالمية لدول البريكس: "إن الحضارة الذكية تفترض وجود نظام تعليمي عالي الجودة، والشخصية المركزية فيه ستكون دائمًا المعلم".وأعلن كريكاليف أيضًا عن إنشاء نادي "بريكس" للفضاء، المصمم للارتقاء بالتعاون الإنساني بين الدول الأعضاء في الرابطة في مجال الطيران والفضاء إلى مستوى جديد.وقد قام وو يو هوا، الرئيس التنفيذي للمجلس الصيني لمؤسسات الاستثمار الأجنبي، بتقييم مجموعة البريكس باعتبارها منظمة محتملة لمجموعة العشرين، وأكثر فعالية وجاذبية بكثير من مجموعة العشرين.أعرب رئيس جمعية "ANO" (الجمعية البحرينية الأوراسية للصداقة والأعمال) جورج الزريقات، عن فكرة ضرورة إنشاء مراكز إنسانية لدول بريكس، والتي يمكن أن تصبح منصات للتعاون وتشكيل أجندة يأخذ في الاعتبار مصالح وهوية الدول المشاركة.وكجزء من الجلسة العامة حول موضوعات: "مستقبل دول البريكس في عالم متعدد الأقطاب. الأبعاد الإنسانية والبعيدة المدى"، و"الإنسان والحضارة. دور البنية التحتية الإنسانية والبنية التحتية الاستثمارية طويلة المدى لدول البريكس في مشاريع المستقبل"، قدم أكثر من 20 خبيرا روسيًا وأجنبيًا من دول "بريكس" والشرق الأوسط ودول رابطة الدول المستقلة عروضًا تقديمية مختلفة وغنية.

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روسيا, مجموعة بريكس