https://sarabic.ae/20240621/بوتين-منتدى-مدن-بريكس-بلس-يقدم-بداية-لمبادرات-جديدة-1090033682.html
بوتين: منتدى مدن "بريكس بلس" يقدم بداية لمبادرات جديدة
بوتين: منتدى مدن "بريكس بلس" يقدم بداية لمبادرات جديدة
سبوتنيك عربي
أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في تحيته للمشاركين في المنتدى الدولي لمدن دول "بريكس بلس" في قازان، عن ثقته في أن المنتدى سوف يؤدي إلى مبادرات واعدة جديدة. 21.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-21T11:25+0000
2024-06-21T11:25+0000
2024-06-21T11:25+0000
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وجاء في الرسالة المنشورة على موقع الكرملين الإلكتروني: "سيتعين على سلطات هيئات الحكم المحلي، ورؤساء بلديات المدن والبلدات من الولايات الذين هم قريبون من الفلسفة والسياسات العملية لجمعية "بريكس" مناقشة مجموعة واسعة من القضايا المهنية وتبادل الخبرات وإقامة اتصالات جديدة".وأشار بوتين إلى أنه سيتم خلال المنتدى عقد اجتماع تأسيسي لرابطة المدن والبلديات في دول "بريكس بلس".وأكد أن إنشاء هيكل جديد يعمل على مبادئ الاحترام المتبادل والمساواة والتعاون الإبداعي سيكون خطوة مهمة في تعزيز العلاقات بين دول "بريكس" وشركائها.وأعرب الرئيس بوتين عن ثقته في أن التوصيات والمقترحات التي تم تطويرها في المنتدى ستعمل على تعميق العلاقات متعددة الأوجه لصالح شعوبنا، كما تمنى للمشاركين النجاح والتوفيق.وافتتحت مدينة قازان الروسية، اليوم الجمعة 21 يونيو/حزيران 2024، منتدى مدن دول "بريكس" بمشاركة 21 دولة.ويشارك في هذا الحدث 200 بلدية رئيسية من 21 دولة، بما في ذلك الصين والهند وجنوب أفريقيا والبرازيل وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإثيوبيا ومصر وتركيا وبيلاروسيا وكازاخستان وأذربيجان وأوزبكستان والأرجنتين وتشيلي والمغرب، إندونيسيا، المكسيك.وتشكلت مجموعة "بريكس" من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، لكن في الآونة الأخيرة أعربت 23 دولة عن رغبتها في الانضمام إلى التحالف الاقتصادي.وفي الأول من يناير/ كانون الثاني 2024، انضمت مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا إلى البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، كأعضاء كاملين جدد في "بريكس".وتعد "بريكس" من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، وتمثل المجموعة نحو 30 في المئة من حجم الاقتصاد العالمي.صور ساحرة من حفل افتتاح ألعاب "بريكس" في قازانالتعاون بين رجال الأعمال الروس ودول "بريكس"
https://sarabic.ae/20240617/الاستعداد-لافتتاح-منتدى-مدن-دول-بريكس-في-قازان-بمشاركة-21-دولة----1089937162.html
https://sarabic.ae/20240620/مسؤول-مصري-وجودنا-في-بريكس-ضرورة-وفكرة-إلغاء-التأشيرة-مهمة-جدا-1090010619.html
https://sarabic.ae/20240616/دول-بريكس-ترفض-التوقيع-على-الوثيقة-الختامية-لـمؤتمر-السلام-حول-أوكرانيا-1089906904.html
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مجموعة بريكس, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا
مجموعة بريكس, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا
بوتين: منتدى مدن "بريكس بلس" يقدم بداية لمبادرات جديدة
أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في تحيته للمشاركين في المنتدى الدولي لمدن دول "بريكس بلس" في قازان، عن ثقته في أن المنتدى سوف يؤدي إلى مبادرات واعدة جديدة.
وجاء في الرسالة المنشورة على موقع الكرملين الإلكتروني: "سيتعين على سلطات هيئات الحكم المحلي، ورؤساء بلديات المدن والبلدات من الولايات الذين هم قريبون من الفلسفة والسياسات العملية لجمعية "بريكس" مناقشة مجموعة واسعة من القضايا المهنية وتبادل الخبرات وإقامة اتصالات جديدة".
وتابع: "أعتبر هذا التواصل مهمًا ومطلوبًا، لأن التنمية المستقرة والتدريجية للتجمعات الحضرية والبلديات تعتمد إلى حد كبير على عملكم الفعال، مما يعني تحسين نوعية حياة الملايين من الناس، وتعزيز إمكانات بلداننا بشكل شامل".
وأشار بوتين إلى أنه سيتم خلال المنتدى عقد اجتماع تأسيسي لرابطة المدن والبلديات في دول "بريكس بلس".
وأكد أن إنشاء هيكل جديد يعمل على مبادئ الاحترام المتبادل والمساواة والتعاون الإبداعي سيكون خطوة مهمة في تعزيز العلاقات بين دول "بريكس" وشركائها.
وقال إن "تضمين هذا يساعد في حل المشكلات العامة مثل تحسين التشريعات والتدريب وتحديث الإسكان والخدمات المجتمعية والنقل والبنية التحتية الاجتماعية وتنفيذ البرامج الإنسانية والمشاريع في مجال الهندسة المعمارية والمناظر الطبيعية والبيئة والرقمنة والسياحة وبالطبع، إن توسيع حركة المدن الشقيقة له أهمية كبيرة".
وأعرب الرئيس بوتين عن ثقته في أن التوصيات والمقترحات التي تم تطويرها في المنتدى ستعمل على تعميق العلاقات متعددة الأوجه لصالح شعوبنا، كما تمنى للمشاركين النجاح والتوفيق.
وافتتحت مدينة قازان الروسية، اليوم الجمعة 21 يونيو/حزيران 2024، منتدى مدن دول "بريكس" بمشاركة 21 دولة.
ويشارك في هذا الحدث 200 بلدية رئيسية من 21 دولة، بما في ذلك الصين والهند وجنوب أفريقيا والبرازيل وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإثيوبيا ومصر وتركيا وبيلاروسيا وكازاخستان وأذربيجان وأوزبكستان والأرجنتين وتشيلي والمغرب، إندونيسيا، المكسيك.
وتشكلت مجموعة "بريكس"
من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، لكن في الآونة الأخيرة أعربت 23 دولة عن رغبتها في الانضمام إلى التحالف الاقتصادي.
وفي الأول من يناير/ كانون الثاني 2024، انضمت مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا إلى البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، كأعضاء كاملين جدد
في "بريكس".
وتعد "بريكس" من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، وتمثل المجموعة نحو 30 في المئة من حجم الاقتصاد العالمي.