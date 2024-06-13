صور ساحرة من حفل افتتاح ألعاب "بريكس" في قازان

حفل افتتاح ألعاب "بريكس" في قازان
لحظات قبل افتتاح ألعاب "بريكس" في قازان.
تحية عبر الفيديو من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمشاركين وضيوف المسابقة في حفل افتتاح ألعاب "بريكس" في قازان.
تحية عبر الفيديو من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمشاركين وضيوف المسابقة في حفل افتتاح ألعاب "بريكس" في قازان.
حامل علم جمهورية الصين الشعبية في حفل افتتاح ألعاب "بريكس" في قازان.
حامل علم جمهورية الصين الشعبية في حفل افتتاح ألعاب "بريكس" في قازان.
حفل افتتاح ألعاب "بريكس" في قازان
حفل افتتاح ألعاب "بريكس" في قازان
حفل افتتاح ألعاب "بريكس" في قازان
حامل علم المنتخب الروسي، أرتيوم كوسوف، في حفل افتتاح ألعاب "بريكس" في قازان.
حامل علم المنتخب الروسي، أرتيوم كوسوف، في حفل افتتاح ألعاب "بريكس" في قازان.
حفل افتتاح ألعاب "بريكس" في قازان
المنتخب الروسي قبل حفل افتتاح دورة ألعاب "بريكس" في قازان.
المنتخب الروسي قبل حفل افتتاح دورة ألعاب "بريكس" في قازان.
حفل افتتاح ألعاب "بريكس" في قازان
حفل افتتاح ألعاب "بريكس" في قازان