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https://sarabic.ae/20240613/صور-ساحرة-من-حفل-افتتاح-ألعاب-بريكس-في-قازان-1089818238.html
صور ساحرة من حفل افتتاح ألعاب "بريكس" في قازان
صور ساحرة من حفل افتتاح ألعاب "بريكس" في قازان
سبوتنيك عربي
نقدم في هذا الألبوم أجمل وأبرز الصور التي وثقت حفل افتتاح ألعاب "بريكس" في مدينة قازان الروسية. 13.06.2024, سبوتنيك عربي
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фото, روسيا, صور
фото, روسيا, صور

صور ساحرة من حفل افتتاح ألعاب "بريكس" في قازان

14:05 GMT 13.06.2024
تابعنا عبر
نقدم في هذا الألبوم أجمل وأبرز الصور التي وثقت حفل افتتاح ألعاب "بريكس" في مدينة قازان الروسية.
© Sputnik . Maksim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصور

حفل افتتاح ألعاب "بريكس" في قازان

حفل افتتاح ألعاب &quot;بريكس&quot; في قازان - سبوتنيك عربي
1/12
© Sputnik . Maksim Bogodvid
/
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حفل افتتاح ألعاب "بريكس" في قازان

© Sputnik . Maksim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصور

لحظات قبل افتتاح ألعاب "بريكس" في قازان.

لحظات قبل افتتاح ألعاب &quot;بريكس&quot; في قازان. - سبوتنيك عربي
2/12
© Sputnik . Maksim Bogodvid
/
الانتقال إلى بنك الصور

لحظات قبل افتتاح ألعاب "بريكس" في قازان.

© Sputnik . Maksim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصور

تحية عبر الفيديو من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمشاركين وضيوف المسابقة في حفل افتتاح ألعاب "بريكس" في قازان.

تحية عبر الفيديو من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمشاركين وضيوف المسابقة في حفل افتتاح ألعاب &quot;بريكس&quot; في قازان. - سبوتنيك عربي
3/12
© Sputnik . Maksim Bogodvid
/
الانتقال إلى بنك الصور

تحية عبر الفيديو من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمشاركين وضيوف المسابقة في حفل افتتاح ألعاب "بريكس" في قازان.

© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور

حامل علم جمهورية الصين الشعبية في حفل افتتاح ألعاب "بريكس" في قازان.

حامل علم جمهورية الصين الشعبية في حفل افتتاح ألعاب &quot;بريكس&quot; في قازان. - سبوتنيك عربي
4/12
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
الانتقال إلى بنك الصور

حامل علم جمهورية الصين الشعبية في حفل افتتاح ألعاب "بريكس" في قازان.

© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور

حفل افتتاح ألعاب "بريكس" في قازان

حفل افتتاح ألعاب &quot;بريكس&quot; في قازان - سبوتنيك عربي
5/12
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
الانتقال إلى بنك الصور

حفل افتتاح ألعاب "بريكس" في قازان

© Sputnik . Maksim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصور

حفل افتتاح ألعاب "بريكس" في قازان

حفل افتتاح ألعاب &quot;بريكس&quot; في قازان - سبوتنيك عربي
6/12
© Sputnik . Maksim Bogodvid
/
الانتقال إلى بنك الصور

حفل افتتاح ألعاب "بريكس" في قازان

© Sputnik . Maksim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصور

حفل افتتاح ألعاب "بريكس" في قازان

حفل افتتاح ألعاب &quot;بريكس&quot; في قازان - سبوتنيك عربي
7/12
© Sputnik . Maksim Bogodvid
/
الانتقال إلى بنك الصور

حفل افتتاح ألعاب "بريكس" في قازان

© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور

حامل علم المنتخب الروسي، أرتيوم كوسوف، في حفل افتتاح ألعاب "بريكس" في قازان.

حامل علم المنتخب الروسي، أرتيوم كوسوف، في حفل افتتاح ألعاب &quot;بريكس&quot; في قازان. - سبوتنيك عربي
8/12
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
الانتقال إلى بنك الصور

حامل علم المنتخب الروسي، أرتيوم كوسوف، في حفل افتتاح ألعاب "بريكس" في قازان.

© Sputnik . Maksim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصور

حفل افتتاح ألعاب "بريكس" في قازان

حفل افتتاح ألعاب &quot;بريكس&quot; في قازان - سبوتنيك عربي
9/12
© Sputnik . Maksim Bogodvid
/
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حفل افتتاح ألعاب "بريكس" في قازان

© Sputnik . Maksim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصور

المنتخب الروسي قبل حفل افتتاح دورة ألعاب "بريكس" في قازان.

المنتخب الروسي قبل حفل افتتاح دورة ألعاب &quot;بريكس&quot; في قازان. - سبوتنيك عربي
10/12
© Sputnik . Maksim Bogodvid
/
الانتقال إلى بنك الصور

المنتخب الروسي قبل حفل افتتاح دورة ألعاب "بريكس" في قازان.

© Sputnik . Maksim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصور

حفل افتتاح ألعاب "بريكس" في قازان

حفل افتتاح ألعاب &quot;بريكس&quot; في قازان - سبوتنيك عربي
11/12
© Sputnik . Maksim Bogodvid
/
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حفل افتتاح ألعاب "بريكس" في قازان

© Sputnik . Maksim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصور

حفل افتتاح ألعاب "بريكس" في قازان

حفل افتتاح ألعاب &quot;بريكس&quot; في قازان - سبوتنيك عربي
12/12
© Sputnik . Maksim Bogodvid
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حفل افتتاح ألعاب "بريكس" في قازان

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