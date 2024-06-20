https://sarabic.ae/20240620/مسؤول-مصري-وجودنا-في-بريكس-ضرورة-وفكرة-إلغاء-التأشيرة-مهمة-جدا-1090010619.html

مسؤول مصري: وجودنا في "بريكس" ضرورة وفكرة إلغاء التأشيرة مهمة جدا... فيديو

مسؤول مصري: وجودنا في "بريكس" ضرورة وفكرة إلغاء التأشيرة مهمة جدا... فيديو

سبوتنيك عربي

أكد المدير التنفيذي لهيئة تنمية السياحة في مصر، عمرو القاضي، أن انضمام مصر ومشاركتها في اجتماع وزراء السياحة في موسكو أمر في غاية الأهمية. 20.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-20T12:37+0000

2024-06-20T12:37+0000

2024-06-20T12:55+0000

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وقال القاضي خلال لقاء خاص مع "سبوتنيك": "مصر سعيدة بهذا وهي حريصة على المشاركة في التجمعات الدولية التي تهدف إلى مزيد من التعاون بين الدول والشعوب لرفاهية تلك الشعوب والاستقرار والسلام والتعاون الاقتصادي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومجموعة "بريكس" تضم الدول ذات الثقل التاريخي والجغرافي والاقتصادي والسياسي ولها علاقات طويلة مع مصر فكان من الطبيعي أن تكون مصر في هذا التحالف الكبير".وأضاف القاضي: "روسيا هذا العام هي التي تدير اجتماعات البريكس في كافة المجالات، والأسبوع الماضي كان هناك اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، والسيد وزير الخارجية المصري كان مشاركا، وحاليا هناك اجتماعات على مستوى النائب العام في كل دولة في مجموعة البريكس، وأنا موجود في الاجتماعات على المستوى السياحي، فعظيم أن نكون في هذا التواجد الكبير، والبريكس من الناحية السياحية هي من أكبر الدول المصدرة للسياحة في العالم".وأوضح المسؤول المصري أن "أكثر من 150 مليون سائح يخرجون من الصين قبل أزمة كوفيد ولكن التعافي يحدث بشكل سريع كذلك روسيا، والهند أسواق كبيرة مصدرة للسياحة في العالم ولدينا الآن تنوع كبير جداً في الثقافات وفي المنتجات السياحية من الصين، والهند، وروسيا والإمارات، و مصر، والبرازيل، وجنوب أفريقيا ولدينا رسالة كبيرة للعالم في هذا التجمع المهم".عمرو القاضي: من المفيد جداً إلغاء التأشيرة بين دول البريكسوأكد القاضي أن تأشيرة دخول أراضي أي دولة تخضع لقوانين كثيرة وجهات متعددة داخل كل دولة، على سبيل المثال، عندنا في مصر ليست هي من اختصاص وزارة السياحة فقط ولكن هناك وزارة الخارجية، وزارة الداخلية، والأجهزة الأمنية المختلفة، وأعتقد هذا الأمر يطبق في كل دول العالم".وأضاف القاضي: "من المفيد جداً والعظيم جداً أن يكون هناك تسهيلات أكثر للسفر بين دول البركس، مثل التأشيرة الموحدة أو إلغاء للتأشيرة، وهذه أمنيات كبيرة قد تواجه بعض الصعوبات هنا أو هناك ولكن نبدأ بالخطوة الأولى، وطريق الألف ميل يبدأ بخطوة فنتوقع إن شاء الله أن يكون هناك محادثات كثيرة في هذا الشأن ونتمنى ألا تكون هناك تأشيرات بين أي دول على إطلاق".عمرو القاضي: السائح الروسي مهم جدا بالنسبة لمصرونعمل على زيادة جذبهوشدد القاضي على عمق العلاقة مع روسيا قائلا: "علاقتنا جدا قوية مع روسيا في المجال السياحي حتى قبل البريكس، والسائح الروسي هو حالياً في المرتبة الثانية بفارق ضئيل عن المرتبة الأولى من حيث أعداد الواصلين إلى مصر".وعن صعوبة التحويلات البنكية للدول المفروضة عليها عقوبات كروسيا، قال القاضي: "هذه المشكلة كانت موجودة من قبل انضمامنا إلى البريكس. مرة أخرى هناك حوارات كثيرة بين البنوك المركزية في البلدين لمحاولة تسهيل هذه الإجراءات النقدية وكذلك الأمر هو بالنسبة للسائح المصري حينما يأتي إلى روسيا أيضا هو لديه نفس المشكلة ويستخدم الكاش. التحديات كثيرة وحل هذه التحديات يحتاج لوقت طويل خاصة أنها تكون فيها اعتبارات كثيرة اقتصادية وبنكية لكن الطريق يبنى بهذا الاتجاه".وتابع القاضي: "الكثير من المصريين العاملين في المجال السياحي والفندقي يتحدثون اللغة الروسية والكثير من المواطنين الروس يعيشون بالفعل ويعملون في مجال السياحة في مصر فهذا يعبر عن اهتمام الدولة المصرية بالسائح الروسي، وهو يعود وعاد بقوة، وتوقفت في فترة شهرين في بداية الحرب ولكن عادت مرة أخرى".وأوضح القاضي أنه "استنادا للدراسات وبالعلاقة مع شركات السياحة الروسية نعلم أن مصر هي واحدة من المقاصد السياحية المفضلة لدى السائح الروسي لأسباب كثيرة جدا ومعروفة جدا طبعا اعتدال المناخ في مصر مقارنة بالمناخ في روسيا والإمكانيات السياحية الفندقية على مستوى عالي جدا بأسعار منافسة جدا، وبالتالي أعرف سائحين روس أتوا إلى مصر 10-11 مرة لأنه أصبح هو المصيف السنوي التقليدي الطبيعي ويجدوا كل الترحيب، فالسائح الروسي محل تقدير واحترام كبير جدا في مصر، وفي قطاع السياحة المصرية نهتم كثيرا جدا بالعمل مع شركائنا من شركات السياحة والطيران الروسية أو المصرية لإزالة أي عوائق أمام التدفقات السياحية الروسية لمصر".عمرو القاضي: نستهدف زيادة الدخل القومي الوطني من السياحة إلى 30 مليار دولار بحلول 2028وكشف القاضي عن أن "مصر حققت العام الماضي 15 مليون من حيث عدد السائحين الواصلين إلى مصر. الخطة الاستراتيجية الوطنية لمصر ستضاعف هذا الرقم إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028 وزيادة الدخل القومي الوطني من السياحة إلى 30 مليار دولار بحلول نفس العام 2028 وبالتالي نعمل جاهدين على زيادة الأعداد".وأشار القاضي إلى أن "مصر تسعى لتنويع الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر وليس فقط بمجموعة من الأسواق، وإنما الانفتاح على عدد أكبر من الأسواق وهنا تأتي أهمية التواجد داخل مجتمع البريكس. ننظر إلى الشرق وإلى الغرب وإلى الشمال وإلى الجنوب ننفتح على كل دول العالم، هناك الكثير من التسهيلات فيما تعلق بتأشيرات الدخول إلى مصر لأكثر من 180 جنسية من مختلف دول العالم، ويستطيعون الحصول على تأشيرة فور الوصول إلى أحد المنافذ في مصر كما أن بعض الجنسيات لها تسهيلات أكثر من ذلك نحن نتحدث عن التأشيرة في بعض المناطق مثل شرم الشيخ على سبيل المثال مجرد خدمة الدخول نعمل جاهدين على تطوير كل الأسواق المصدرة إلى مصر كما قلت تحريك السياحة فعلاً هام جداً كعنصر من عناصر الاقتصاد الوطني وهام لجلب العملات الدولية إلى مصر".عمرو القاضي: نثمن وجود سبوتنيك في القاهرةوعن وجود مكتب إقليمي لـ"سبوتنيك" في القاهرة، قال القاضي: "أتشرف أن أكون أتيت من خلفية إعلامية في الأساس وبالتالي أنا أقدر تماماً أهمية وخطورة دور الإعلام ليس فقط للتواصل ما بين الجهات الرسمية ولكن بشكل أكبر على المستوى الشعبي، فبالتالي كل ما يكون هناك تواصل ما بين وسائل الإعلام الروسية في مصر أو في غيرها من الدول، فهي أولا تنقل نبض الشارع المصري إلى المواطن الروسي وتفتح عيون المواطنين في الدول المختلفة، وتنشر الثقافة ما بين الشعوب المختلفة، لذلك لدى سبوتنيك دور كبير جدا في إثراء هذا الخيط من العلاقات ما بين الشعبين المصري والروسي، أنا أتطلع إلى المزيد".وزير التعليم العالي المصري لـ"سبوتنيك": بدأنا في مصر فروعا لبعض الجامعات الروسية المرموقةدبلوماسي مصري يوضح أهداف زيارة بلينكن للقاهرة... وأهم ملفاتها

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