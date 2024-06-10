https://sarabic.ae/20240610/دبلوماسي-مصري-يوضح-أهداف-زيارة-بلينكن-للقاهرة-وأهم-ملفاتها-1089717257.html

دبلوماسي مصري يوضح أهداف زيارة بلينكن للقاهرة... وأهم ملفاتها

دبلوماسي مصري يوضح أهداف زيارة بلينكن للقاهرة... وأهم ملفاتها

سبوتنيك عربي

وصل وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى القاهرة اليوم الاثنين، للقاء الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قبل أن يتوجه إلى قطر وإسرائيل والأردن، لبحث جملة... 10.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-10T15:07+0000

2024-06-10T15:07+0000

2024-06-10T15:07+0000

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حول أهداف الزيارة والملفات المطروحة، قال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، إن "زيارة وزير الخارجية الأمريكي للقاهرة، هدف لبحث العديد من الموضوعات بما فيها الاشتراط المصري بشأن خروج قوات الاحتلال الإسرائيل من معبر رفحط.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "الحديث عن إمكانية اتفاق واشنطن مع حماس للإفراج عن رهائن أمريكيين، هو تسريب للضغط على إسرائيل، في ظل الضغوط التي يعانيها بايدن في الداخل الأمريكي، والذي يسعى لإرضاء شريحة كبيرة من الشباب والكتلة اليسارية، إلى جانب الأقليات المسلمة والأخرى التي أعلنت أنها لن تصوت له في الانتخابات الرئاسية".ولفت إلى أن "زيارة بلينكن للقاهرة تأتي في إطار المبادرة التي أعلنتها واشنطن من أجل الهدنة، المبنية على الخطة المصرية - القطرية، خاصة أنها لأول مرة تقبل بإجراء تعديلات على القرار المقدم لمجلس الأمن، بعد أن تأكيد روسيا والصين أنه غير ملزم وغير واضح ويمكن استخدام الفيتو، الأمر الذي اضطر واشنطن لإجراء تعديلات أكثر من مرة".وأوضح حسن أن "زيارة بلينكن للقاهرة تهدف للتشاور بشأن حول نتائج التواصل مع قيادات حماس، فيما يتعلق بالخطة المعلنة من طرف واشنطن، وما إن كانت حماس يمكن أن تتنازل عن وقف دائم لإطلاق النار، وخروج كامل لإسرائيل من قطاع غزة، خاصة في ظل عدم وضوح الخطة ورمادية بعض بنودها، التي تصورها نتنياهو أنه ملزم بالمرحلة الأولى فقط، في حين أن حماس رفضت بشكل قاطع عدم وجود ضمانات مؤكدة وخروج كامل لقوات الاحتلال من كامل القطاع".وتابع: "يناقش بلينكن أيضا الأزمة بشأن معبر رفح، وإمكانية الوصول إلى حل وسط بشأن الاشتراط المصري، الذي شدد على ضرورة خروج كافة القوات الإسرائيلية، والعودة للعمل طبقا للآلية المعمول بها قبل أكتوبر ضمن اتفاقية المعابر، والموقف الإسرائيلي الذي يصر على التواجد في محور صلاح الدين".وأشار إلى أن "إسرائيل تواجه إشكالية في الداخل، بعد استقالة 3 وزراء وقائد القوات في غزة، ما يهدد بانهيار الحكومة، خاصة أن واشنطن شريكة في الحرب في قطاع غزة، وهو ما يبحثه بلينكن في زيارته إلى هناك".ووفقا للسفير المصري، فإن "بلينكن يواجه تحديات كبيرة، خاصة أن الجولات السبع السابقة كانت من أجل مصالح إسرائيل، والتأكيد على عدم التدخل لصالح المقاومة الفلسطينية، والتمويه لإعطاء إسرائيل فرصة من الوقت".وشدد على أن "إسرائيل أخلت باتفاقية المعابر، واتفاقية السلام التي أصبحت مهددة، ما يعني أنها غير جديرة بالتعاون، وهو ما يدركه الجانب الأمريكي، خاصة في ظل اللهجة المصرية الشديدة والخطاب الإعلامي الذي ينتقد إسرائيل والجانب الأمريكي بشكل قوي".ومن المرتقب أن يلتقي بلينكن برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، وفقا لبرنامج أعلنت عنه وزارة الخارجية الأمريكية.

https://sarabic.ae/20240610/السيسي-يؤكد-اتفاقه-مع-بلينكن-على-تكثيف-الجهود-للتوصل-إلى-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-وتبادل-الرهائن-1089713189.html

https://sarabic.ae/20240610/لافروف-يبحث-مع-نظيره-المصري-الصراع-الفلسطيني-الإسرائيلي-والمساعدات-الإنسانية-لغزة-1089698014.html

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