https://sarabic.ae/20240610/تقارير-أمريكا-تدرس-التوصل-إلى-اتفاق-مع-حماس-دون-إسرائيل-لإطلاق-سراح-5-محتجزين-أمريكيين-1089702152.html

تقارير: أمريكا تدرس التوصل إلى اتفاق مع "حماس" دون إسرائيل لإطلاق سراح 5 محتجزين أمريكيين

تقارير: أمريكا تدرس التوصل إلى اتفاق مع "حماس" دون إسرائيل لإطلاق سراح 5 محتجزين أمريكيين

سبوتنيك عربي

أفادت تقارير أمريكية، اليوم الاثنين، أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تدرس الدخول في صفقة مع حركة حماس الفلسطينية، دون أن تكون إسرائيل طرفا فيها. 10.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-10T10:38+0000

2024-06-10T10:38+0000

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ونقلت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن اثنين من كبار المسؤولين الحاليين، واثنين من المسؤولين الأمريكيين السابقين، أن "اتفاق إطلاق سراح المحتجزين الأمريكيين الخمسة سيتم التوصل إليه من خلال الوساطة القطرية، إذا فشلت الجهود الحالية للتوصل إلى اتفاق شامل".وتابع التقرير أن "إسرائيل لن تكون جزءا من المفاوضات"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وقال المسؤولون إنهم يجهلون ما يمكن أن تقدمه أمريكا لـ"حماس" في المقابل، لكنهم قالوا إن "هناك حافزا للحركة الفلسطينية لدق إسفين أعمق بين بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو".كما لفت المسؤولون الأمريكيون إلى احتمالية عقد صفقة بين أمريكا و"حماس" يمكن أن تضغط على نتنياهو "للموافقة على صفقة أوسع".والمواطنون الأمريكيون المحتجزون في قطاع غزة هم، إيدان ألكسندر، وساغي ديكل-تشن، وهيرش غولدبرغ-بولين، وعمر نيوترا، وكيث سيغل.وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الاثنين، عن ارتفاع حصيلة ضحايا العمليات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى 37124 قتيلا و84712 مصابا.تتواصل لليوم الـ 248 الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر 2023، أطلقت خلالها آلاف الصواريخ تجاه إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، وأسر نحو 250 آخرين.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بوقت سابق، أنه لا يمكن تسوية أزمة الشرق الأوسط إلا على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي، وتنص على وجود دولة إسرائيل إلى جانب دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

https://sarabic.ae/20240607/مسؤول-أمريكي-قطر-هددت-قادة-حماس-بالطرد-لإجبارهم-على-قبول-مقترح-بايدن-1089599178.html

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