تقارير: أمريكا تدرس التوصل إلى اتفاق مع "حماس" دون إسرائيل لإطلاق سراح 5 محتجزين أمريكيين

عربي
الجيش الروسي يحرر بلدة ستارومايورسكويه في جمهورية دونيتسك الشعبية
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
08:19 GMT
23 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
08:41 GMT
19 د
صدى الحياة
خبير: القوات الإسرائيلية تقوم بقتل الأطفال كنوع من الإبادة الجماعية للفلسطينيين
09:30 GMT
30 د
كواليس السينما
الممثل بين الفن والسياسة
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
10:31 GMT
29 د
من الملعب
ريال مدريد يتوّج بدوري أبطال أوروبا ويعزز رقمه القياسي
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
روسيا وأفريقيا نحو تعميق الشراكة الاستراتيجية
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
12:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد إدراج الجيش الإسرائيلي على "القائمة السوداء" لمنتهكي حقوق الأطفال؟
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ 225 لميلاد شاعرها العظيم ألكسندر بوشكين
16:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: ليس مستبعدا أن تدخل إيران بشكل مباشر في أي حروب قد تنشأ في المنطقة
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
الولايات المتحدة متهمة بالمشاركة في مجزرة النصيرات، الرئيس الفلسطيني يطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
08:18 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:39 GMT
11 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
08:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:26 GMT
6 د
كواليس السينما
الممثل بين الفن والسياسة
09:33 GMT
27 د
مساحة حرة
روسيا وأفريقيا نحو تعميق الشراكة الاستراتيجية
10:03 GMT
29 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
10:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: القوات الإسرائيلية تقوم بقتل الأطفال كنوع من الإبادة الجماعية للفلسطينيين
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240610/تقارير-أمريكا-تدرس-التوصل-إلى-اتفاق-مع-حماس-دون-إسرائيل-لإطلاق-سراح-5-محتجزين-أمريكيين-1089702152.html
تقارير: أمريكا تدرس التوصل إلى اتفاق مع "حماس" دون إسرائيل لإطلاق سراح 5 محتجزين أمريكيين
تقارير: أمريكا تدرس التوصل إلى اتفاق مع "حماس" دون إسرائيل لإطلاق سراح 5 محتجزين أمريكيين
سبوتنيك عربي
أفادت تقارير أمريكية، اليوم الاثنين، أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تدرس الدخول في صفقة مع حركة حماس الفلسطينية، دون أن تكون إسرائيل طرفا فيها. 10.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-10T10:38+0000
2024-06-10T10:38+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
حركة حماس
أخبار فلسطين اليوم
العالم
العالم العربي
غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/1f/1085626667_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a6acd3e83e6389fed97e629bc5b26403.jpg
ونقلت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن اثنين من كبار المسؤولين الحاليين، واثنين من المسؤولين الأمريكيين السابقين، أن "اتفاق إطلاق سراح المحتجزين الأمريكيين الخمسة سيتم التوصل إليه من خلال الوساطة القطرية، إذا فشلت الجهود الحالية للتوصل إلى اتفاق شامل".وتابع التقرير أن "إسرائيل لن تكون جزءا من المفاوضات"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وقال المسؤولون إنهم يجهلون ما يمكن أن تقدمه أمريكا لـ"حماس" في المقابل، لكنهم قالوا إن "هناك حافزا للحركة الفلسطينية لدق إسفين أعمق بين بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو".كما لفت المسؤولون الأمريكيون إلى احتمالية عقد صفقة بين أمريكا و"حماس" يمكن أن تضغط على نتنياهو "للموافقة على صفقة أوسع".والمواطنون الأمريكيون المحتجزون في قطاع غزة هم، إيدان ألكسندر، وساغي ديكل-تشن، وهيرش غولدبرغ-بولين، وعمر نيوترا، وكيث سيغل.وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الاثنين، عن ارتفاع حصيلة ضحايا العمليات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى 37124 قتيلا و84712 مصابا.تتواصل لليوم الـ 248 الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر 2023، أطلقت خلالها آلاف الصواريخ تجاه إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، وأسر نحو 250 آخرين.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بوقت سابق، أنه لا يمكن تسوية أزمة الشرق الأوسط إلا على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي، وتنص على وجود دولة إسرائيل إلى جانب دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
https://sarabic.ae/20240607/مسؤول-أمريكي-قطر-هددت-قادة-حماس-بالطرد-لإجبارهم-على-قبول-مقترح-بايدن-1089599178.html
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/1f/1085626667_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_ced6db1da122f556d5a5febba43ade03.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, أخبار العالم الآن

تقارير: أمريكا تدرس التوصل إلى اتفاق مع "حماس" دون إسرائيل لإطلاق سراح 5 محتجزين أمريكيين

10:38 GMT 10.06.2024
© AFP 2023 / SAUL LOEBالبيت الأبيض
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2024
البيت الأبيض
© AFP 2023 / SAUL LOEB
تابعنا عبر
أفادت تقارير أمريكية، اليوم الاثنين، أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تدرس الدخول في صفقة مع حركة حماس الفلسطينية، دون أن تكون إسرائيل طرفا فيها.
ونقلت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن اثنين من كبار المسؤولين الحاليين، واثنين من المسؤولين الأمريكيين السابقين، أن "اتفاق إطلاق سراح المحتجزين الأمريكيين الخمسة سيتم التوصل إليه من خلال الوساطة القطرية، إذا فشلت الجهود الحالية للتوصل إلى اتفاق شامل".
وتابع التقرير أن "إسرائيل لن تكون جزءا من المفاوضات"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وقال المسؤولون إنهم يجهلون ما يمكن أن تقدمه أمريكا لـ"حماس" في المقابل، لكنهم قالوا إن "هناك حافزا للحركة الفلسطينية لدق إسفين أعمق بين بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو".
كما لفت المسؤولون الأمريكيون إلى احتمالية عقد صفقة بين أمريكا و"حماس" يمكن أن تضغط على نتنياهو "للموافقة على صفقة أوسع".
والمواطنون الأمريكيون المحتجزون في قطاع غزة هم، إيدان ألكسندر، وساغي ديكل-تشن، وهيرش غولدبرغ-بولين، وعمر نيوترا، وكيث سيغل.
الدوحة، قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2024
مسؤول أمريكي: قطر هددت قادة "حماس" بالطرد لإجبارهم على قبول مقترح بايدن
7 يونيو, 08:16 GMT
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الاثنين، عن ارتفاع حصيلة ضحايا العمليات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى 37124 قتيلا و84712 مصابا.
تتواصل لليوم الـ 248 الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر 2023، أطلقت خلالها آلاف الصواريخ تجاه إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، وأسر نحو 250 آخرين.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بوقت سابق، أنه لا يمكن تسوية أزمة الشرق الأوسط إلا على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي، وتنص على وجود دولة إسرائيل إلى جانب دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. بلينكن يبدأ من إسرائيل جولته الإقليمية لبحث وقف إطلاق النار06:10 GMTРеактивная система залпового огня БМ-21 Град Центрального военного округа ведет огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:51 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала