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مسؤول أمريكي: قطر هددت قادة "حماس" بالطرد لإجبارهم على قبول مقترح بايدن
مسؤول أمريكي: قطر هددت قادة "حماس" بالطرد لإجبارهم على قبول مقترح بايدن
سبوتنيك عربي
ضغطت الولايات المتحدة الأمريكية على حلفائها في الشرق الأوسط لتوجيه تهديدات محددة لحركة حماس، وذلك لإجبارها على قبول المقترح الإسرائيلي، الذي أعلنه الرئيس جو... 07.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-07T08:16+0000
2024-06-07T08:16+0000
طوفان الأقصى
غزة
قطاع غزة
حركة حماس
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العالم العربي
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ونقلت شبكة "سي إن إن"، الخميس، عن مسؤول أمريكي، قوله إن "الإدارة الأمريكية تضغط على قطر ومصر وتركيا لزيادة الضغط على "حماس" باستخدام نقاط ضغط متعددة".وأشار المسؤول إلى أن الولايات المتحدة حثت قطر، التي تسمح لـ"حماس" بإدارة مكتب سياسي في عاصمتها، على الإعلان عن أنها ستطردها إذا لم تقبل الصفقة.وفي السياق، يقول المسؤولون الأمريكيون إن مصر تمارس مزيدا من الضغوط على "حماس" أكثر مما كانت عليه في الماضي، وفق "سي إن إن".وكانت تقارير أمريكية قد تحدثت، أمس، عن أن زعيم حركة حماس في غزة يحيى السنوار، أبلغ المفاوضين العرب أنه "لن يقبل اتفاق السلام إلا إذا التزمت إسرائيل بوقف دائم لإطلاق النار".ووفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، قال وسطاء عرب إن "حماس لن تسلم أسلحتها أو توقع على اقتراح يطلب ذلك"، وذلك بحسب ما قاله لهم السنوار، في رسالة قصيرة تلقوها، يوم الخميس.بينما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، عن مصدر مصري رفيع المستوى، قوله إن "مصر تلقت إشارات إيجابية من حركة حماس، تشير إلى تطلعها لوقف إطلاق النار".وأضاف أن "قيادات الحركة أبلغت بأنها تدرس بجدية وإيجابية مقترح الهدنة".كما كشف المصدر المصري أن "حماس ستقدم ردها بشأن مقترح الهدنة، خلال الأيام القادمة".وكانت جولة جديدة من المحادثات قد بدأت عندما التقى مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، وليام بيرنز، بمسؤولين من قطر ومصر في الدوحة، الأربعاء، لمناقشة الاقتراح الإسرائيلي الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأسبوع الماضي.وأوضح الرئيس الأمريكي حينها أن المقترح أو الخطة التي طرحتها إسرائيل، تتكون من 3 مراحل، أولها وقف النار 6 أسابيع، وإطلاق سراح 30 أسيرا، ثم إطلاق الأسرى كافة في مرحلة ثانية مع انسحاب إسرائيلي من غزة وعودة النازحين.لتأتي بعدها المرحلة الثالثة التي تتعلق بإعادة الإعمار وحكم القطاع.
https://sarabic.ae/20240606/تقرير-السنوار-أبلغ-المفاوضين-العرب-شرطه-لقبول-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1089590107.html
https://sarabic.ae/20240605/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-المفاوضات-مع-حماس-لن-تتم-إلا-تحت-النار-فيديو-1089545554.html
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طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, حركة حماس, قطر, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, مصر, العالم, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, حركة حماس, قطر, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, مصر, العالم, العالم العربي, الأخبار

مسؤول أمريكي: قطر هددت قادة "حماس" بالطرد لإجبارهم على قبول مقترح بايدن

08:16 GMT 07.06.2024
© AP Photo / Kamran Jebreiliالدوحة، قطر
الدوحة، قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2024
© AP Photo / Kamran Jebreili
تابعنا عبر
ضغطت الولايات المتحدة الأمريكية على حلفائها في الشرق الأوسط لتوجيه تهديدات محددة لحركة حماس، وذلك لإجبارها على قبول المقترح الإسرائيلي، الذي أعلنه الرئيس جو بايدن، لإنهاء الحرب المستمرة منذ 8 أشهر.
ونقلت شبكة "سي إن إن"، الخميس، عن مسؤول أمريكي، قوله إن "الإدارة الأمريكية تضغط على قطر ومصر وتركيا لزيادة الضغط على "حماس" باستخدام نقاط ضغط متعددة".

وأوضح أن "واشنطن طلبت من دول عدة التهديد بتجميد الحسابات المصرفية لأعضاء حماس وتضييق الخناق على قدرتهم على السفر بحرية في المنطقة".

وأشار المسؤول إلى أن الولايات المتحدة حثت قطر، التي تسمح لـ"حماس" بإدارة مكتب سياسي في عاصمتها، على الإعلان عن أنها ستطردها إذا لم تقبل الصفقة.
ووفقا للمسؤول الأمريكي، فإن قطر وجهت هذا التهديد بالفعل.
يحيى السنوار رئيس حركة حماس - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2024
تقرير: السنوار أبلغ المفاوضين العرب شرطه لقبول وقف إطلاق النار في غزة
أمس, 18:34 GMT
وفي السياق، يقول المسؤولون الأمريكيون إن مصر تمارس مزيدا من الضغوط على "حماس" أكثر مما كانت عليه في الماضي، وفق "سي إن إن".
وأضافوا أن الولايات المتحدة تريد من القاهرة التهديد بقطع نقاط الوصول من مصر إلى غزة، وهي شريان الحياة الرئيسي للقطاع.
وكانت تقارير أمريكية قد تحدثت، أمس، عن أن زعيم حركة حماس في غزة يحيى السنوار، أبلغ المفاوضين العرب أنه "لن يقبل اتفاق السلام إلا إذا التزمت إسرائيل بوقف دائم لإطلاق النار".
ووفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، قال وسطاء عرب إن "حماس لن تسلم أسلحتها أو توقع على اقتراح يطلب ذلك"، وذلك بحسب ما قاله لهم السنوار، في رسالة قصيرة تلقوها، يوم الخميس.
وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2024
وزير الدفاع الإسرائيلي: المفاوضات مع حماس لن تتم إلا تحت النار... فيديو
5 يونيو, 16:23 GMT
بينما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، عن مصدر مصري رفيع المستوى، قوله إن "مصر تلقت إشارات إيجابية من حركة حماس، تشير إلى تطلعها لوقف إطلاق النار".
وأضاف أن "قيادات الحركة أبلغت بأنها تدرس بجدية وإيجابية مقترح الهدنة".
كما كشف المصدر المصري أن "حماس ستقدم ردها بشأن مقترح الهدنة، خلال الأيام القادمة".
وكانت جولة جديدة من المحادثات قد بدأت عندما التقى مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، وليام بيرنز، بمسؤولين من قطر ومصر في الدوحة، الأربعاء، لمناقشة الاقتراح الإسرائيلي الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأسبوع الماضي.
وأوضح الرئيس الأمريكي حينها أن المقترح أو الخطة التي طرحتها إسرائيل، تتكون من 3 مراحل، أولها وقف النار 6 أسابيع، وإطلاق سراح 30 أسيرا، ثم إطلاق الأسرى كافة في مرحلة ثانية مع انسحاب إسرائيلي من غزة وعودة النازحين.
لتأتي بعدها المرحلة الثالثة التي تتعلق بإعادة الإعمار وحكم القطاع.
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