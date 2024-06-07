https://sarabic.ae/20240607/مسؤول-أمريكي-قطر-هددت-قادة-حماس-بالطرد-لإجبارهم-على-قبول-مقترح-بايدن-1089599178.html

مسؤول أمريكي: قطر هددت قادة "حماس" بالطرد لإجبارهم على قبول مقترح بايدن

مسؤول أمريكي: قطر هددت قادة "حماس" بالطرد لإجبارهم على قبول مقترح بايدن

سبوتنيك عربي

ضغطت الولايات المتحدة الأمريكية على حلفائها في الشرق الأوسط لتوجيه تهديدات محددة لحركة حماس، وذلك لإجبارها على قبول المقترح الإسرائيلي، الذي أعلنه الرئيس جو... 07.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-07T08:16+0000

2024-06-07T08:16+0000

2024-06-07T08:16+0000

طوفان الأقصى

غزة

قطاع غزة

حركة حماس

قطر

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

مصر

العالم

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/06/1089592310_0:81:1775:1079_1920x0_80_0_0_05b4e4dd42b1900e2db607fe6e415b67.jpg

ونقلت شبكة "سي إن إن"، الخميس، عن مسؤول أمريكي، قوله إن "الإدارة الأمريكية تضغط على قطر ومصر وتركيا لزيادة الضغط على "حماس" باستخدام نقاط ضغط متعددة".وأشار المسؤول إلى أن الولايات المتحدة حثت قطر، التي تسمح لـ"حماس" بإدارة مكتب سياسي في عاصمتها، على الإعلان عن أنها ستطردها إذا لم تقبل الصفقة.وفي السياق، يقول المسؤولون الأمريكيون إن مصر تمارس مزيدا من الضغوط على "حماس" أكثر مما كانت عليه في الماضي، وفق "سي إن إن".وكانت تقارير أمريكية قد تحدثت، أمس، عن أن زعيم حركة حماس في غزة يحيى السنوار، أبلغ المفاوضين العرب أنه "لن يقبل اتفاق السلام إلا إذا التزمت إسرائيل بوقف دائم لإطلاق النار".ووفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، قال وسطاء عرب إن "حماس لن تسلم أسلحتها أو توقع على اقتراح يطلب ذلك"، وذلك بحسب ما قاله لهم السنوار، في رسالة قصيرة تلقوها، يوم الخميس.بينما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، عن مصدر مصري رفيع المستوى، قوله إن "مصر تلقت إشارات إيجابية من حركة حماس، تشير إلى تطلعها لوقف إطلاق النار".وأضاف أن "قيادات الحركة أبلغت بأنها تدرس بجدية وإيجابية مقترح الهدنة".كما كشف المصدر المصري أن "حماس ستقدم ردها بشأن مقترح الهدنة، خلال الأيام القادمة".وكانت جولة جديدة من المحادثات قد بدأت عندما التقى مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، وليام بيرنز، بمسؤولين من قطر ومصر في الدوحة، الأربعاء، لمناقشة الاقتراح الإسرائيلي الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأسبوع الماضي.وأوضح الرئيس الأمريكي حينها أن المقترح أو الخطة التي طرحتها إسرائيل، تتكون من 3 مراحل، أولها وقف النار 6 أسابيع، وإطلاق سراح 30 أسيرا، ثم إطلاق الأسرى كافة في مرحلة ثانية مع انسحاب إسرائيلي من غزة وعودة النازحين.لتأتي بعدها المرحلة الثالثة التي تتعلق بإعادة الإعمار وحكم القطاع.

https://sarabic.ae/20240606/تقرير-السنوار-أبلغ-المفاوضين-العرب-شرطه-لقبول-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1089590107.html

https://sarabic.ae/20240605/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-المفاوضات-مع-حماس-لن-تتم-إلا-تحت-النار-فيديو-1089545554.html

غزة

قطاع غزة

قطر

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, حركة حماس, قطر, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, مصر, العالم, العالم العربي, الأخبار