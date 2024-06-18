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بوتين يصل إلى كوريا الديمقراطية الشعبية في زيارة دولة وكيم جونغ أون يستقبله في المطار... فيديو
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خبير علاقات دولية: السعودية تريد فك القيود الأمريكية عنها
خبير علاقات دولية: السعودية تريد فك القيود الأمريكية عنها
سبوتنيك عربي
ذكر الخبير في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي، محمد موسى، أن المملكة العربية السعودية تسعى إلى فك قيود الولايات المتحدة الأمريكية عنها، لافتا إلى أن هناك... 18.06.2024, سبوتنيك عربي
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وأشار في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، إلى أنّ "المملكة قامت بتنويع كامل في قواعدها الاقتصادية على اعتبار أنّ علاقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي محمد بن سلمان ممتازة، إضافة إلى توجّه الرياض نحو مجموعة البريكس".وأوضح أنّ "توجه المملكة نحو تنويع تعاملها الاقتصادي يحمل رسائل عديدة للولايات المتحدة مفادها أنّ الرياض مستقلة في قراراتها الاقتصادية والمالية وهي تقوم برسم علاقاتها الدولية بما يتناسب مع مصلحة المواطن السعودي، وتقول بوضوح إنها لا تريد أن تتقيد بالدولار الأمريكي".كما شدّد محمد موسى على أنّ "البيت السعودي الداخلي متماسك بشكل كبير وهو الأمر الذي يحرم الولايات المتحدة من قدرتها على الضغط على المملكة للتراجع عن مواقفها السياسية".ولفت الخبير في العلاقات الدولية إلى "مسمار جديد يضرب في نعش الهيمنة الدولية الأمريكية ألا وهو توجه ماليزيا نحو الانضمام إلى منظمة "البريكس" .
https://sarabic.ae/20231211/أمير-سعودي-يعلق-على-زيارة-بوتين-إلى-الرياض-فيديو-1083989810.html
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حصري, مجموعة بريكس, قمة بريكس 2023, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار ماليزيا اليوم, فلاديمير بوتين, روسيا, ولي العهد محمد بن سلمان
حصري, مجموعة بريكس, قمة بريكس 2023, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار ماليزيا اليوم, فلاديمير بوتين, روسيا, ولي العهد محمد بن سلمان

خبير علاقات دولية: السعودية تريد فك القيود الأمريكية عنها

19:16 GMT 18.06.2024
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINEعلم السعودية
علم السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2024
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINE
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ذكر الخبير في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي، محمد موسى، أن المملكة العربية السعودية تسعى إلى فك قيود الولايات المتحدة الأمريكية عنها، لافتا إلى أن هناك توجها تاريخيا لوقف اتفاقية البيترودولار.
وأشار في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، إلى أنّ "المملكة قامت بتنويع كامل في قواعدها الاقتصادية على اعتبار أنّ علاقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي محمد بن سلمان ممتازة، إضافة إلى توجّه الرياض نحو مجموعة البريكس".
زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى السعودية، ولقائه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، 6 ديسمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2023
أمير سعودي يعلق على زيارة بوتين إلى الرياض... فيديو
11 ديسمبر 2023, 16:18 GMT
وأوضح أنّ "توجه المملكة نحو تنويع تعاملها الاقتصادي يحمل رسائل عديدة للولايات المتحدة مفادها أنّ الرياض مستقلة في قراراتها الاقتصادية والمالية وهي تقوم برسم علاقاتها الدولية بما يتناسب مع مصلحة المواطن السعودي، وتقول بوضوح إنها لا تريد أن تتقيد بالدولار الأمريكي".
كما شدّد محمد موسى على أنّ "البيت السعودي الداخلي متماسك بشكل كبير وهو الأمر الذي يحرم الولايات المتحدة من قدرتها على الضغط على المملكة للتراجع عن مواقفها السياسية".
ولفت الخبير في العلاقات الدولية إلى "مسمار جديد يضرب في نعش الهيمنة الدولية الأمريكية ألا وهو توجه ماليزيا نحو الانضمام إلى منظمة "البريكس" .
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