https://sarabic.ae/20240618/خبير-علاقات-دولية-السعودية-تريد-فك-القيود-الأمريكية-عنها-1089970722.html
خبير علاقات دولية: السعودية تريد فك القيود الأمريكية عنها
خبير علاقات دولية: السعودية تريد فك القيود الأمريكية عنها
سبوتنيك عربي
ذكر الخبير في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي، محمد موسى، أن المملكة العربية السعودية تسعى إلى فك قيود الولايات المتحدة الأمريكية عنها، لافتا إلى أن هناك... 18.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-18T19:16+0000
2024-06-18T19:16+0000
2024-06-18T19:16+0000
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وأشار في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، إلى أنّ "المملكة قامت بتنويع كامل في قواعدها الاقتصادية على اعتبار أنّ علاقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي محمد بن سلمان ممتازة، إضافة إلى توجّه الرياض نحو مجموعة البريكس".وأوضح أنّ "توجه المملكة نحو تنويع تعاملها الاقتصادي يحمل رسائل عديدة للولايات المتحدة مفادها أنّ الرياض مستقلة في قراراتها الاقتصادية والمالية وهي تقوم برسم علاقاتها الدولية بما يتناسب مع مصلحة المواطن السعودي، وتقول بوضوح إنها لا تريد أن تتقيد بالدولار الأمريكي".كما شدّد محمد موسى على أنّ "البيت السعودي الداخلي متماسك بشكل كبير وهو الأمر الذي يحرم الولايات المتحدة من قدرتها على الضغط على المملكة للتراجع عن مواقفها السياسية".ولفت الخبير في العلاقات الدولية إلى "مسمار جديد يضرب في نعش الهيمنة الدولية الأمريكية ألا وهو توجه ماليزيا نحو الانضمام إلى منظمة "البريكس" .
https://sarabic.ae/20231211/أمير-سعودي-يعلق-على-زيارة-بوتين-إلى-الرياض-فيديو-1083989810.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
حصري, مجموعة بريكس, قمة بريكس 2023, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار ماليزيا اليوم, فلاديمير بوتين, روسيا, ولي العهد محمد بن سلمان
حصري, مجموعة بريكس, قمة بريكس 2023, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار ماليزيا اليوم, فلاديمير بوتين, روسيا, ولي العهد محمد بن سلمان
خبير علاقات دولية: السعودية تريد فك القيود الأمريكية عنها
حصري
ذكر الخبير في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي، محمد موسى، أن المملكة العربية السعودية تسعى إلى فك قيود الولايات المتحدة الأمريكية عنها، لافتا إلى أن هناك توجها تاريخيا لوقف اتفاقية البيترودولار.
وأشار في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك
"، اليوم الثلاثاء، إلى أنّ "المملكة قامت بتنويع كامل في قواعدها الاقتصادية على اعتبار أنّ علاقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي
محمد بن سلمان ممتازة، إضافة إلى توجّه الرياض نحو مجموعة البريكس".
11 ديسمبر 2023, 16:18 GMT
وأوضح أنّ "توجه المملكة نحو تنويع تعاملها الاقتصادي يحمل رسائل عديدة للولايات المتحدة مفادها أنّ الرياض مستقلة في قراراتها الاقتصادية والمالية وهي تقوم برسم علاقاتها الدولية بما يتناسب مع مصلحة المواطن السعودي، وتقول بوضوح إنها لا تريد أن تتقيد بالدولار الأمريكي"
.
كما شدّد محمد موسى على أنّ "البيت السعودي الداخلي متماسك بشكل كبير وهو الأمر الذي يحرم الولايات المتحدة من قدرتها على الضغط على المملكة للتراجع عن مواقفها السياسية".
ولفت الخبير في العلاقات الدولية إلى "مسمار جديد يضرب في نعش الهيمنة الدولية الأمريكية
ألا وهو توجه ماليزيا نحو الانضمام إلى منظمة "البريكس" .