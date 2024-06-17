https://sarabic.ae/20240617/إعلام-أمريكي-يتحدث-عن-تحول-هائل-في-النظام-العالمي-خلال-السنوات-الـ3-الماضية-1089943374.html

إعلام أمريكي يتحدث عن تحول هائل في النظام العالمي خلال السنوات الـ3 الماضية

إعلام أمريكي يتحدث عن تحول هائل في النظام العالمي خلال السنوات الـ3 الماضية

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، بأنه خلال السنوات الـ3 الماضية، واجه النظام العالمي تغييرات كان من شأنها "أن تصدم الإمبراطورية الرومانية". 17.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-17T20:49+0000

2024-06-17T20:49+0000

2024-06-17T20:49+0000

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وقال الصحفي الأمريكي كلايتون موريس: "أحيانًا أشعر وكأنني أعيش في كابوس. كيف يمكن أن نشهد خلال ثلاث سنوات فقط مثل هذا التحول الهائل في النظام العالمي، الأمر الذي كان من شأنه أن يصدم ويرعب الإمبراطورية الرومانية نفسها؟".وأشار موريس إلى أنه وبينما كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعرض السلام، كان رئيس البيت الأبيض، جو بايدن، يصافح فلاديمير زيلينسكي ويعد بتمويل العمل العسكري بينما تنهار الولايات المتحدة.وقال موريس: "لا مزيد من "سويفت" يا رفاق! عنصر النقد الأجنبي هو شيء واحد، ولكن المهم أيضًا هو أن البنية التحتية للمعاملات لم تعد في أيدي الولايات المتحدة".ووصف موريس انتهاء الاتفاق بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية بشأن صادرات النفط بالدولار بأنه حدث مهم آخر.وفي الأول من يناير/كانون الثاني الماضي، أصبحت روسيا رئيسة مجموعة "بريكس" للعام المقبل.وتشكلت مجموعة "بريكس" من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، لكن في الآونة الأخيرة أعربت 23 دولة عن رغبتها في الانضمام إلى التحالف الاقتصادي.وفي الأول من يناير/ كانون الثاني 2024، انضمت مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا إلى البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، كأعضاء كاملين جدد في "بريكس".وتعد "بريكس" من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، وتمثل المجموعة نحو 30 في المئة من حجم الاقتصاد العالمي.

https://sarabic.ae/20240617/ماليزيا-تعلن-بدء-عملية-الانضمام-إلى-بريكس--1089937849.html

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