إعلام أمريكي يتحدث عن تحول هائل في النظام العالمي خلال السنوات الـ3 الماضية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
أهداف زيارة وزير خارجية إيران لبغداد وكردستان
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
مطلقة وصمة عار أو حق عندما تصبح الحياة لا تطاق
09:03 GMT
50 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
ملفات ساخنة
ما مدى قدرة إسرائيل على الدخول في حرب شاملة مع حزب الله؟
10:03 GMT
29 د
كواليس السينما
الإخراج بين العلم والفن
10:33 GMT
27 د
صدى الحياة
رئيس منظمة شباب دارفور يدعو إلى ملاحقة ومحاكمة مرتكبي الجرائم في دارفور
11:31 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
12:03 GMT
35 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: بايدن يريد إسرائيل جديدة في أوروبا وعلى حدود روسيا تحديدا لهزيمتها وتشتيتها
16:03 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
16:34 GMT
29 د
ملفات ساخنة
واشنطن تنتظر تواصل الوسطاء مع حماس لتمرير صفقة التبادل
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
17:34 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
08:18 GMT
14 د
كواليس السينما
النقد الفني وتحليل المضمون السينمائي
08:32 GMT
28 د
قوانين الاقتصاد
خبير: إجراءات المركزي الروسي تجلب مداخيل للبورصة
09:03 GMT
30 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
09:34 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
10:03 GMT
41 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:45 GMT
15 د
ملفات ساخنة
واشنطن تنتظر تواصل الوسطاء مع حماس لتمرير صفقة التبادل
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات جراحة البدانة ونحت الجسم... حلول مجدية أم مؤقتة؟
12:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:24 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
12:34 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: فشل مؤتمر سويسرا كان متوقعا في غياب روسيا وعمق الخلافات
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
فشل قمة سويسرا حول أوكرانيا ودول بريكس ترفض توقيع البيان الختامي
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: ليس مستبعدا أن يصبح الناتو تحالفا نوويا مع وجود ستولتنبرغ وماكرون وشولتز
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240617/إعلام-أمريكي-يتحدث-عن-تحول-هائل-في-النظام-العالمي-خلال-السنوات-الـ3-الماضية-1089943374.html
إعلام أمريكي يتحدث عن تحول هائل في النظام العالمي خلال السنوات الـ3 الماضية
إعلام أمريكي يتحدث عن تحول هائل في النظام العالمي خلال السنوات الـ3 الماضية
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام أمريكية، بأنه خلال السنوات الـ3 الماضية، واجه النظام العالمي تغييرات كان من شأنها "أن تصدم الإمبراطورية الرومانية". 17.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-17T20:49+0000
2024-06-17T20:49+0000
روسيا
مجموعة بريكس
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/0a/1089711077_0:130:3179:1918_1920x0_80_0_0_953425ef6e4c2736a090b90506492728.jpg
وقال الصحفي الأمريكي كلايتون موريس: "أحيانًا أشعر وكأنني أعيش في كابوس. كيف يمكن أن نشهد خلال ثلاث سنوات فقط مثل هذا التحول الهائل في النظام العالمي، الأمر الذي كان من شأنه أن يصدم ويرعب الإمبراطورية الرومانية نفسها؟".وأشار موريس إلى أنه وبينما كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعرض السلام، كان رئيس البيت الأبيض، جو بايدن، يصافح فلاديمير زيلينسكي ويعد بتمويل العمل العسكري بينما تنهار الولايات المتحدة.وقال موريس: "لا مزيد من "سويفت" يا رفاق! عنصر النقد الأجنبي هو شيء واحد، ولكن المهم أيضًا هو أن البنية التحتية للمعاملات لم تعد في أيدي الولايات المتحدة".ووصف موريس انتهاء الاتفاق بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية بشأن صادرات النفط بالدولار بأنه حدث مهم آخر.وفي الأول من يناير/كانون الثاني الماضي، أصبحت روسيا رئيسة مجموعة "بريكس" للعام المقبل.وتشكلت مجموعة "بريكس" من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، لكن في الآونة الأخيرة أعربت 23 دولة عن رغبتها في الانضمام إلى التحالف الاقتصادي.وفي الأول من يناير/ كانون الثاني 2024، انضمت مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا إلى البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، كأعضاء كاملين جدد في "بريكس".وتعد "بريكس" من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، وتمثل المجموعة نحو 30 في المئة من حجم الاقتصاد العالمي.
https://sarabic.ae/20240617/ماليزيا-تعلن-بدء-عملية-الانضمام-إلى-بريكس--1089937849.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/0a/1089711077_126:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_1e7ccc428314f33a54f70e0f2a033b78.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, مجموعة بريكس, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, مجموعة بريكس, العالم, أخبار العالم الآن

إعلام أمريكي يتحدث عن تحول هائل في النظام العالمي خلال السنوات الـ3 الماضية

20:49 GMT 17.06.2024
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصوراجتماع وزراء خارجية دول "بريكس" في نيجني نوفغورود
اجتماع وزراء خارجية دول بريكس في نيجني نوفغورود - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2024
© Sputnik . Grigory Sysoev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام أمريكية، بأنه خلال السنوات الـ3 الماضية، واجه النظام العالمي تغييرات كان من شأنها "أن تصدم الإمبراطورية الرومانية".
وقال الصحفي الأمريكي كلايتون موريس: "أحيانًا أشعر وكأنني أعيش في كابوس. كيف يمكن أن نشهد خلال ثلاث سنوات فقط مثل هذا التحول الهائل في النظام العالمي، الأمر الذي كان من شأنه أن يصدم ويرعب الإمبراطورية الرومانية نفسها؟".

وبحسب الصحفي، فقد وقعت عدة أحداث واسعة النطاق هذا الأسبوع وحده، والتي تجاهلتها وسائل الإعلام العالمية مرة أخرى.

وأشار موريس إلى أنه وبينما كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعرض السلام، كان رئيس البيت الأبيض، جو بايدن، يصافح فلاديمير زيلينسكي ويعد بتمويل العمل العسكري بينما تنهار الولايات المتحدة.
علم ماليزيا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2024
ماليزيا تعلن بدء عملية الانضمام إلى "بريكس"
15:02 GMT
وقال موريس: "لا مزيد من "سويفت" يا رفاق! عنصر النقد الأجنبي هو شيء واحد، ولكن المهم أيضًا هو أن البنية التحتية للمعاملات لم تعد في أيدي الولايات المتحدة".
ووصف موريس انتهاء الاتفاق بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية بشأن صادرات النفط بالدولار بأنه حدث مهم آخر.

وقال: "أبلغتنا المملكة العربية السعودية رسميًا وداعًا. قرر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عدم تجديد الشراكة مع الولايات المتحدة، واختار التجارة في النفط السعودي مع دول أخرى وبعملات أخرى".

وفي الأول من يناير/كانون الثاني الماضي، أصبحت روسيا رئيسة مجموعة "بريكس" للعام المقبل.
وتشكلت مجموعة "بريكس" من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، لكن في الآونة الأخيرة أعربت 23 دولة عن رغبتها في الانضمام إلى التحالف الاقتصادي.
وفي الأول من يناير/ كانون الثاني 2024، انضمت مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا إلى البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، كأعضاء كاملين جدد في "بريكس".
وتعد "بريكس" من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، وتمثل المجموعة نحو 30 في المئة من حجم الاقتصاد العالمي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "الأونروا" تقول إن غزة أخطر مكان في العالم على عمال الإغاثة21:24 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "الأونروا" تقول إن غزة أخطر مكان في العالم على عمال الإغاثة07:38 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала