https://sarabic.ae/20240614/التعاون-بين-رجال-الأعمال-الروس-ودول-بريكس-1089846127.html
التعاون بين رجال الأعمال الروس ودول "بريكس"
التعاون بين رجال الأعمال الروس ودول "بريكس"
سبوتنيك عربي
التعاون بين رجال الأعمال الروس ودول "بريكس"
2024-06-14T08:29+0000
2024-06-14T08:29+0000
2024-06-14T08:29+0000
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وأضاف بوتين في اجتماع مع المستفيدين من المنح الضخمة وكبار العلماء:كما دعا بوتين إلى تهيئة ظروف معيشية جيدة للمتخصصين والعلماء الأجانب المؤهلين.يوضح الإنفوغراف الآتي أكثر قطاعات الشراكة تطورًا؛ والدول الأقرب إلى الروابط والعملات المتداولة في عمليات التبادل التجاري.اقرأ أيضا - خبير: تركيا والسعودية ترفضان أي حلف يفرض عليهما الشروط و"بريكس" لا تقيد حرية أعضائهاوقد يعجبك أيضا - خبير يكشف لـ"سبوتنيك" نوايا الولايات المتحدة من قرار "مجموعة السبع" الأخير
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
التعاون بين رجال الأعمال الروس ودول "بريكس"
التعاون بين رجال الأعمال الروس ودول "بريكس"
التعاون بين رجال الأعمال الروس ودول "بريكس"
أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن ثقته في أن اهتمام الشركاء الأجانب بالعمل العلمي المشترك مع روسيا سوف ينمو.
وأضاف بوتين في اجتماع مع المستفيدين من المنح الضخمة وكبار العلماء:
"أما بالنسبة لأقرب جيراننا داخل مجموعة بريكس، وما سنفعله على نطاق أوسع، فسنعمل مع كل من يريد، مع الأخذ في الاعتبار حقيقة أن قدراتنا تتزايد مع إطلاق المنشآت المقابلة في كل مكان في جميع أنحاء البلاد، والعمل معنا سوف ينمو ويستمر، ليس هناك شك في ذلك".
يوضح الإنفوغراف الآتي أكثر قطاعات الشراكة تطورًا؛ والدول الأقرب إلى الروابط والعملات المتداولة في عمليات التبادل التجاري.