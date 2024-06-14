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من الملعب
كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم تنطلق في ألمانيا
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صدى الحياة
وسائل الإعلام بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
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29 د
شؤون عسكرية
خبير: بناء القاعدة الروسية في البحر الأحمر سيعزز نفوذ روسيا
10:30 GMT
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عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
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39 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:42 GMT
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عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
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عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
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خبير: نتنياهو قد يذهب إلى حماقة في لبنان
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غزة... حماس تطلب ضمانات مكتوبة بشأن وقف إطلاق النار.. ما موقف واشنطن؟
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سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
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العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
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الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
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تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
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التعاون بين رجال الأعمال الروس ودول "بريكس"
التعاون بين رجال الأعمال الروس ودول "بريكس"
سبوتنيك عربي
التعاون بين رجال الأعمال الروس ودول "بريكس"
2024-06-14T08:29+0000
2024-06-14T08:29+0000
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وأضاف بوتين في اجتماع مع المستفيدين من المنح الضخمة وكبار العلماء:كما دعا بوتين إلى تهيئة ظروف معيشية جيدة للمتخصصين والعلماء الأجانب المؤهلين.يوضح الإنفوغراف الآتي أكثر قطاعات الشراكة تطورًا؛ والدول الأقرب إلى الروابط والعملات المتداولة في عمليات التبادل التجاري.اقرأ أيضا - خبير: تركيا والسعودية ترفضان أي حلف يفرض عليهما الشروط و"بريكس" لا تقيد حرية أعضائهاوقد يعجبك أيضا - خبير يكشف لـ"سبوتنيك" نوايا الولايات المتحدة من قرار "مجموعة السبع" الأخير
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التعاون بين رجال الأعمال الروس ودول "بريكس"
التعاون بين رجال الأعمال الروس ودول "بريكس"

التعاون بين رجال الأعمال الروس ودول "بريكس"

08:29 GMT 14.06.2024
تابعنا عبر
أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن ثقته في أن اهتمام الشركاء الأجانب بالعمل العلمي المشترك مع روسيا سوف ينمو.
وأضاف بوتين في اجتماع مع المستفيدين من المنح الضخمة وكبار العلماء:
"أما بالنسبة لأقرب جيراننا داخل مجموعة بريكس، وما سنفعله على نطاق أوسع، فسنعمل مع كل من يريد، مع الأخذ في الاعتبار حقيقة أن قدراتنا تتزايد مع إطلاق المنشآت المقابلة في كل مكان في جميع أنحاء البلاد، والعمل معنا سوف ينمو ويستمر، ليس هناك شك في ذلك".
كما دعا بوتين إلى تهيئة ظروف معيشية جيدة للمتخصصين والعلماء الأجانب المؤهلين.
يوضح الإنفوغراف الآتي أكثر قطاعات الشراكة تطورًا؛ والدول الأقرب إلى الروابط والعملات المتداولة في عمليات التبادل التجاري.
التعاون بين رجال الأعمال الروس ودول بريكس - سبوتنيك عربي
التعاون بين رجال الأعمال الروس ودول بريكس - سبوتنيك عربي
اقرأ أيضا - خبير: تركيا والسعودية ترفضان أي حلف يفرض عليهما الشروط و"بريكس" لا تقيد حرية أعضائها
وقد يعجبك أيضا - خبير يكشف لـ"سبوتنيك" نوايا الولايات المتحدة من قرار "مجموعة السبع" الأخير
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