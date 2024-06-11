خبير: تركيا والسعودية ترفضان أي حلف يفرض عليهما الشروط و"بريكس" لا تقيد حرية أعضائها

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التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
08:18 GMT
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المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:39 GMT
11 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
08:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:26 GMT
6 د
كواليس السينما
الممثل بين الفن والسياسة
09:33 GMT
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مساحة حرة
روسيا وأفريقيا نحو تعميق الشراكة الاستراتيجية
10:03 GMT
29 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
10:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
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صدى الحياة
خبير: القوات الإسرائيلية تقوم بقتل الأطفال كنوع من الإبادة الجماعية للفلسطينيين
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30 د
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البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: فوز اليمين المتطرف في فرنسا عقابا لسياسة ماكرون الضعيفة فرنسيا وأوروبيا
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شؤون عسكرية
خبير: بناء القاعدة الروسية في البحر الأحمر سيعزز نفوذ روسيا
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
ماذا بعد استقالة غانتس وآخرين من حكومة نتانياهو
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
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البرنامج الصباحي - اعادة
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البرنامج المسائي - إعادة
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
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183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
08:17 GMT
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مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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9 د
كواليس السينما
السينما وتوثيق الحروب
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: بناء القاعدة الروسية في البحر الأحمر سيعزز نفوذ روسيا
09:30 GMT
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مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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https://sarabic.ae/20240611/خبير-تركيا-والسعودية-ترفضان-أي-حلف-يفرض-عليهما-الشروط-وبريكس-لا-تقيد-حرية-أعضائها--1089747467.html
خبير: تركيا والسعودية ترفضان أي حلف يفرض عليهما الشروط و"بريكس" لا تقيد حرية أعضائها
خبير: تركيا والسعودية ترفضان أي حلف يفرض عليهما الشروط و"بريكس" لا تقيد حرية أعضائها
سبوتنيك عربي
أكد الخبير بالشأن الروسي، سمير أيوب، أن طلب تركيا والسعودية الانضمام إلى مجموعة "بريكس"، يؤكد رفضهما لأي حلف يفرض عليهما الشروط والإملاءات. 11.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-11T12:43+0000
2024-06-11T12:43+0000
مجموعة بريكس
روسيا
أخبار تركيا اليوم
السعودية
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وأوضح الخبير في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "مجموعة بريكس لا تقيد حرية الدول الأعضاء، وتركيا ترى في هذه المجموعة منفذًا لها للاستمرار في مخططها الاقتصادي، بعيدا عن القيود الأمريكية والأوروبية، كما تعتبر المملكة العربية السعودية أن دول "بريكس" داعمة للقضية الفلسطينية".واعتبر أيوب أن "الحضور الكبير في مدينة نيجني نوفغورود الروسية، في قمة "بريكس" يؤكد ثقة الدول المجتمعة في روسيا على الرغم من كل المحاولات الأمريكية لعزل موسكو، وأن الغرب يفقد السيطرة على العالم".وتابع أيوب: "قمة بريكس تهدف إلى تغيير النظام العالمي الذي لا يمكن أن يقتصر فقط على قطب واحد، لا بل على مجموعة دولية، وهذه القمة وحدها القادرة على الضغط على الولايات المتحدة كي تتقبل الواقع العالمي الجديد".وتشكلت مجموعة "بريكس" من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، لكن في الآونة الأخيرة أعربت 23 دولة عن رغبتها في الانضمام إلى التحالف الاقتصادي.وفي الأول من يناير/ كانون الثاني 2024، انضمت مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة وأثيوبيا إلى البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، كأعضاء كاملين جدد في "بريكس".وتعد "بريكس" من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، وتمثل المجموعة نحو 30 في المئة من حجم الاقتصاد العالمي.
https://sarabic.ae/20240610/الصين-تدعو-لتحويل-بريكس-إلى-نوع-جديد-من-آلية-التعاون-المتعددة-الأطراف-1089716318.html
https://sarabic.ae/20240611/لافروف-سلوك-الغرب-لن-يؤدي-إلى-شيء-سوى-المزيد-من-المواجهة-1089746792.html
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مجموعة بريكس, روسيا, أخبار تركيا اليوم, السعودية
مجموعة بريكس, روسيا, أخبار تركيا اليوم, السعودية

خبير: تركيا والسعودية ترفضان أي حلف يفرض عليهما الشروط و"بريكس" لا تقيد حرية أعضائها

12:43 GMT 11.06.2024
© Photo / CC0 / Unsplashأعلام الدول التي انضمت مؤخرا إلى مجموعة "بريكس"
أعلام الدول التي انضمت مؤخرا إلى مجموعة بريكس - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2024
© Photo / CC0 / Unsplash
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أكد الخبير بالشأن الروسي، سمير أيوب، أن طلب تركيا والسعودية الانضمام إلى مجموعة "بريكس"، يؤكد رفضهما لأي حلف يفرض عليهما الشروط والإملاءات.
وأوضح الخبير في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "مجموعة بريكس لا تقيد حرية الدول الأعضاء، وتركيا ترى في هذه المجموعة منفذًا لها للاستمرار في مخططها الاقتصادي، بعيدا عن القيود الأمريكية والأوروبية، كما تعتبر المملكة العربية السعودية أن دول "بريكس" داعمة للقضية الفلسطينية".
واعتبر أيوب أن "الحضور الكبير في مدينة نيجني نوفغورود الروسية، في قمة "بريكس" يؤكد ثقة الدول المجتمعة في روسيا على الرغم من كل المحاولات الأمريكية لعزل موسكو، وأن الغرب يفقد السيطرة على العالم".
وتابع أيوب: "قمة بريكس تهدف إلى تغيير النظام العالمي الذي لا يمكن أن يقتصر فقط على قطب واحد، لا بل على مجموعة دولية، وهذه القمة وحدها القادرة على الضغط على الولايات المتحدة كي تتقبل الواقع العالمي الجديد".
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وأضاف الخبير في الشأن الروسي أن "هذه المجموعة قد تؤثر على الأمم المتحدة ومجلس الأمن، لا سيما أنها تعارض تدخل الولايات المتحدة بتحركات كل دولة في العالم".

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وتشكلت مجموعة "بريكس" من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، لكن في الآونة الأخيرة أعربت 23 دولة عن رغبتها في الانضمام إلى التحالف الاقتصادي.
وفي الأول من يناير/ كانون الثاني 2024، انضمت مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة وأثيوبيا إلى البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، كأعضاء كاملين جدد في "بريكس".
وتعد "بريكس" من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، وتمثل المجموعة نحو 30 في المئة من حجم الاقتصاد العالمي.
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