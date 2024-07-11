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مساحة حرة
تهديدات أنصار الله للسعودية.. هل تنسف محادثات السلام؟
09:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء التحركات العسكرية الأمريكية غرب ليبيا
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مطلقة وصمة عار أو حق عندما تصبح الحياة لا تطاق
11:03 GMT
50 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
7 د
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عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
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لقاء سبوتنيك
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الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
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23 د
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عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
08:41 GMT
19 د
كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
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28 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
التسويات بالعملات الوطنية داخل بريكس للتخلص من هيمنة الدولار
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
11:03 GMT
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صدى الحياة
رحلة الأرواح الشرقية والأنغام العربية تحط في شوارع روسيا
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الإنسان والثقافة
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المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
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الناتو وخلق العداوة مع روسيا والصين
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https://sarabic.ae/20240711/انطلاق-فعاليات-المنتدى-البرلماني-الـ10-لمجموعة-بريكس-صور-وفيديو-1090699903.html
انطلاق فعاليات المنتدى البرلماني الـ10 لمجموعة "بريكس"... صور وفيديو
انطلاق فعاليات المنتدى البرلماني الـ10 لمجموعة "بريكس"... صور وفيديو
سبوتنيك عربي
وصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، مدينة سانت بطرسبورغ الروسية، بأنها فخر روسيا وتراث الإنسانية. 11.07.2024, سبوتنيك عربي
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روسيا
العالم
مجموعة بريكس
سانت بطرسبورغ
فلاديمير بوتين
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وشارك الرئيس فلاديمير بوتين، في افتتاح الجلسة العامة للمنتدى البرلماني الـ10 لمجموعة "بريكس"، وقال بوتين للمشاركين: "بالطبع، أعتقد أنه سيكون لديكم الوقت للإعجاب بسانت بطرسبورغ، فهي فخر روسيا وهي بالتأكيد تراث الإنسانية جمعاء". وسيناقش المشاركون في اجتماعات المنتدى، دور البرلمانات في زيادة كفاءة نظام العلاقات الدولية وضمان ديمقراطيته، وقضايا مواجهة تفتت النظام التجاري المتعدد الأطراف وعواقب الأزمات العالمية.ويعقد المنتدى البرلماني الـ10 لمجموعة "بريكس"، في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية، يومي 11 و12 يوليو/ تموز الجاري.بوتين: "بريكس" منفتحة على تعزيز التفاعل مع جميع الدول المهتمة بأنشطتها... فيديوبوتين يقلد مودي وسام "القديس أندراوس"... فيديو
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روسيا, العالم, مجموعة بريكس, سانت بطرسبورغ, فلاديمير بوتين
روسيا, العالم, مجموعة بريكس, سانت بطرسبورغ, فلاديمير بوتين

انطلاق فعاليات المنتدى البرلماني الـ10 لمجموعة "بريكس"... صور وفيديو

12:25 GMT 11.07.2024
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
الرئيس فلاديمير بوتين في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2024
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
وصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، مدينة سانت بطرسبورغ الروسية، بأنها فخر روسيا وتراث الإنسانية.
وشارك الرئيس فلاديمير بوتين، في افتتاح الجلسة العامة للمنتدى البرلماني الـ10 لمجموعة "بريكس"، وقال بوتين للمشاركين: "بالطبع، أعتقد أنه سيكون لديكم الوقت للإعجاب بسانت بطرسبورغ، فهي فخر روسيا وهي بالتأكيد تراث الإنسانية جمعاء".
وسيناقش المشاركون في اجتماعات المنتدى، دور البرلمانات في زيادة كفاءة نظام العلاقات الدولية وضمان ديمقراطيته، وقضايا مواجهة تفتت النظام التجاري المتعدد الأطراف وعواقب الأزمات العالمية.
ويعقد المنتدى البرلماني الـ10 لمجموعة "بريكس"، في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية، يومي 11 و12 يوليو/ تموز الجاري.
بوتين: "بريكس" منفتحة على تعزيز التفاعل مع جميع الدول المهتمة بأنشطتها... فيديو
بوتين يقلد مودي وسام "القديس أندراوس"... فيديو
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