https://sarabic.ae/20240711/انطلاق-فعاليات-المنتدى-البرلماني-الـ10-لمجموعة-بريكس-صور-وفيديو-1090699903.html
انطلاق فعاليات المنتدى البرلماني الـ10 لمجموعة "بريكس"... صور وفيديو
انطلاق فعاليات المنتدى البرلماني الـ10 لمجموعة "بريكس"... صور وفيديو
سبوتنيك عربي
وصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، مدينة سانت بطرسبورغ الروسية، بأنها فخر روسيا وتراث الإنسانية. 11.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-11T12:25+0000
2024-07-11T12:25+0000
2024-07-11T12:25+0000
روسيا
العالم
مجموعة بريكس
سانت بطرسبورغ
فلاديمير بوتين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/06/10/1078170362_0:156:3086:1892_1920x0_80_0_0_81b2062373b5ca2d365f0abe7cfede7e.jpg
وشارك الرئيس فلاديمير بوتين، في افتتاح الجلسة العامة للمنتدى البرلماني الـ10 لمجموعة "بريكس"، وقال بوتين للمشاركين: "بالطبع، أعتقد أنه سيكون لديكم الوقت للإعجاب بسانت بطرسبورغ، فهي فخر روسيا وهي بالتأكيد تراث الإنسانية جمعاء". وسيناقش المشاركون في اجتماعات المنتدى، دور البرلمانات في زيادة كفاءة نظام العلاقات الدولية وضمان ديمقراطيته، وقضايا مواجهة تفتت النظام التجاري المتعدد الأطراف وعواقب الأزمات العالمية.ويعقد المنتدى البرلماني الـ10 لمجموعة "بريكس"، في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية، يومي 11 و12 يوليو/ تموز الجاري.بوتين: "بريكس" منفتحة على تعزيز التفاعل مع جميع الدول المهتمة بأنشطتها... فيديوبوتين يقلد مودي وسام "القديس أندراوس"... فيديو
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم, مجموعة بريكس, سانت بطرسبورغ, فلاديمير بوتين
روسيا, العالم, مجموعة بريكس, سانت بطرسبورغ, فلاديمير بوتين
انطلاق فعاليات المنتدى البرلماني الـ10 لمجموعة "بريكس"... صور وفيديو
وصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، مدينة سانت بطرسبورغ الروسية، بأنها فخر روسيا وتراث الإنسانية.
وشارك الرئيس فلاديمير بوتين، في افتتاح الجلسة العامة للمنتدى البرلماني الـ10 لمجموعة "بريكس"، وقال بوتين للمشاركين: "بالطبع، أعتقد أنه سيكون لديكم الوقت للإعجاب بسانت بطرسبورغ، فهي فخر روسيا وهي بالتأكيد تراث الإنسانية جمعاء".
وسيناقش المشاركون في اجتماعات المنتدى،
دور البرلمانات في زيادة كفاءة نظام العلاقات الدولية وضمان ديمقراطيته، وقضايا مواجهة تفتت النظام التجاري المتعدد الأطراف وعواقب الأزمات العالمية.
ويعقد المنتدى البرلماني الـ10 لمجموعة "بريكس"، في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية، يومي 11 و12 يوليو/ تموز الجاري.