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الكرملين: توسع "الناتو" في أوكرانيا تهديد غير مقبول لأمن روسيا
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مجلس الفيدرالية الروسي: "بريكس" جوهر النظام الناشئ لعالم متعدد الأقطاب
مجلس الفيدرالية الروسي: "بريكس" جوهر النظام الناشئ لعالم متعدد الأقطاب
سبوتنيك عربي
أكدت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، اليوم الخميس، أن مجموعة "بريكس" أصبحت جوهر النظام الناشئ لعالم متعدد الأقطاب. 11.07.2024, سبوتنيك عربي
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2024-07-11T09:06+0000
مجموعة بريكس
العالم
روسيا
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وقالت ماتفيينكو في الجلسة العامة للمنتدى البرلماني لمجموعة "بريكس": "اليوم، يمكن أن نطلق على مجموعة "بريكس"، بشكل مبالغ فيه، أنها جوهر النظام الجديد الناشئ لعالم متعدد الأقطاب، وتتمتع هذه الرابطة بإمكانيات هائلة وهي راسخة بقوة كأحد أعمدة النظام العالمي الحديث".وأشارت إلى أن مجموعة "بريكس" توسعت وأصبحت أكثر جاذبية للدول التي "تحمل روح العصر".وأردفت ماتفيينكو، بالقول: "نرى أن الوفود البرلمانية للعديد من البلدان، التي لا تريد أن تعيش في نظام تنسيق يفرضه الغرب، وعلى دراية مباشرة بالعادات الاستعمارية الجديدة للدول الكبرى السابقة، قد اتخذت موقفًا متوازنًا من الصراع في أوكرانيا وأزمة الأمن الأوروبي ذات الصلة".ويعقد المنتدى البرلماني لمجموعة "بريكس" في الفترة من 11 إلى 12 يوليو/ تموز الجاري في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية.
https://sarabic.ae/20240708/إيران-الادعاء-بأن-روسيا-عرقلت-عملية-حصولنا-على-عضوية-بريكس-عار-عن-الصحة-1090585465.html
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مجموعة بريكس, العالم, روسيا
مجموعة بريكس, العالم, روسيا

مجلس الفيدرالية الروسي: "بريكس" جوهر النظام الناشئ لعالم متعدد الأقطاب

09:03 GMT 11.07.2024 (تم التحديث: 09:06 GMT 11.07.2024)
© Sputnikاستعدادات لانطلاق قمة "بريكس" 2023 فى جوهانسبرغ
استعدادات لانطلاق قمة بريكس 2023 فى جوهانسبرغ - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2024
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أكدت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، اليوم الخميس، أن مجموعة "بريكس" أصبحت جوهر النظام الناشئ لعالم متعدد الأقطاب.
وقالت ماتفيينكو في الجلسة العامة للمنتدى البرلماني لمجموعة "بريكس": "اليوم، يمكن أن نطلق على مجموعة "بريكس"، بشكل مبالغ فيه، أنها جوهر النظام الجديد الناشئ لعالم متعدد الأقطاب، وتتمتع هذه الرابطة بإمكانيات هائلة وهي راسخة بقوة كأحد أعمدة النظام العالمي الحديث".

وأضافت: "الآلية تتطور ديناميكيًا، إذ يقوم التعاون على مبادئ الاحترام المتبادل والمساواة والانفتاح والتوافق، حيث لا مجال للهيمنة والرغبة في فرض الإرادة".

وأشارت إلى أن مجموعة "بريكس" توسعت وأصبحت أكثر جاذبية للدول التي "تحمل روح العصر".

وأوضحت أن الغرب الجماعي "يواصل اتباع طريق الاستفزازات والعقوبات بل والتهديدات في كثير من الأحيان ضد الدول التي لا تروق له"، وشددت على أن "ممارسة تطبيق العقوبات والقيود ضد أعضاء البرلمانات الوطنية ووضع العراقيل أمام مشاركتهم الكاملة في عمل الجمعيات البرلمانية الدولية أمر يثير القلق الشديد".

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2024
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وأردفت ماتفيينكو، بالقول: "نرى أن الوفود البرلمانية للعديد من البلدان، التي لا تريد أن تعيش في نظام تنسيق يفرضه الغرب، وعلى دراية مباشرة بالعادات الاستعمارية الجديدة للدول الكبرى السابقة، قد اتخذت موقفًا متوازنًا من الصراع في أوكرانيا وأزمة الأمن الأوروبي ذات الصلة".
ويعقد المنتدى البرلماني لمجموعة "بريكس" في الفترة من 11 إلى 12 يوليو/ تموز الجاري في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية.
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