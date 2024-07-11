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بث مباشر لكلمة بوتين أمام المشاركين في المنتدى البرلماني العاشر لدول "بريكس"... فيديو
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بث مباشر لكلمة بوتين أمام المشاركين في المنتدى البرلماني العاشر لدول "بريكس"... فيديو
بث مباشر لكلمة بوتين أمام المشاركين في المنتدى البرلماني العاشر لدول "بريكس"... فيديو
سبوتنيك عربي
يلقي الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، كلمة أمام المشاركين في المنتدى البرلماني العاشر لدول مجموعة "بريكس" في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية. 11.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-11T11:29+0000
2024-07-11T11:39+0000
روسيا
مجموعة بريكس
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وقال بوتين: "مراعاة مصالح بعضنا بعض والاعتماد على الديمقراطية هي مبادئ التفاعل بين دول "بريكس".وأشار بوتين إلى أن برلمانيي دول "بريكس" سيقدمون مساهمة كبيرة في تنمية دول "بريكس" وسيبذلون قصارى جهدهم لتقليل التوترات في العالم.وأضاف أن عملية تشكيل نظام عالمي يعكس الوضع الحقيقي في العالم هي عملية معقدة ومؤلمة، وروسيا الاتحادية تتفهم ذلك، إن جهود المشاركين من دول "بريكس" والمنظمات الأخرى تواجه مقاومة من دول المليار الذهبي.وأكد بوتين أن الغرب يستخدم القوة والابتزاز للحفاظ على موقعه المهيمن في العالم، مشيرا إلى أن الغرب يكتب قواعد لكل موقف لمصلحة أولئك الذين يعتبرون أنفسهم استثنائيين، في أفضل تقاليد الاستعمار.وأوضح بوتين أن "بريكس" تعكس مصالح دول الجنوب والشرق العالمي، وعدد مؤيدي الرابطة في تزايد مستمر.ولفت إلى أن روسيا تواصل زيادة وتيرة العمل في مجموعة "بريكس".وأكد بوتين أن اجتماعات مثل قمة "بريكس" البرلمانية تعزز سلطة المنظمة ونفوذها في العالم.وأضاف أن الهدف من رئاسة روسيا لمنظومة "بريكس" يتمثل بتهيئة الظروف لتنمية أعضاء الرابطة كافة.
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بوتين يلقي كلمة أمام المشاركين في المنتدى البرلماني العاشر لدول مجموعة "بريكس"
سبوتنيك عربي
يلقي الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، كلمة أمام المشاركين في المنتدى البرلماني العاشر لدول مجموعة "بريكس" في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية
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روسيا, مجموعة بريكس, видео
روسيا, مجموعة بريكس, видео

بث مباشر لكلمة بوتين أمام المشاركين في المنتدى البرلماني العاشر لدول "بريكس"... فيديو

11:29 GMT 11.07.2024 (تم التحديث: 11:39 GMT 11.07.2024)
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يلقي الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، كلمة أمام المشاركين في المنتدى البرلماني العاشر لدول مجموعة "بريكس" في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية.
وقال بوتين: "مراعاة مصالح بعضنا بعض والاعتماد على الديمقراطية هي مبادئ التفاعل بين دول "بريكس".
وأشار بوتين إلى أن برلمانيي دول "بريكس" سيقدمون مساهمة كبيرة في تنمية دول "بريكس" وسيبذلون قصارى جهدهم لتقليل التوترات في العالم.
وأضاف أن عملية تشكيل نظام عالمي يعكس الوضع الحقيقي في العالم هي عملية معقدة ومؤلمة، وروسيا الاتحادية تتفهم ذلك، إن جهود المشاركين من دول "بريكس" والمنظمات الأخرى تواجه مقاومة من دول المليار الذهبي.
وأكد بوتين أن الغرب يستخدم القوة والابتزاز للحفاظ على موقعه المهيمن في العالم، مشيرا إلى أن الغرب يكتب قواعد لكل موقف لمصلحة أولئك الذين يعتبرون أنفسهم استثنائيين، في أفضل تقاليد الاستعمار.
وأوضح بوتين أن "بريكس" تعكس مصالح دول الجنوب والشرق العالمي، وعدد مؤيدي الرابطة في تزايد مستمر.
ولفت إلى أن روسيا تواصل زيادة وتيرة العمل في مجموعة "بريكس".
وأكد بوتين أن اجتماعات مثل قمة "بريكس" البرلمانية تعزز سلطة المنظمة ونفوذها في العالم.
وأضاف أن الهدف من رئاسة روسيا لمنظومة "بريكس" يتمثل بتهيئة الظروف لتنمية أعضاء الرابطة كافة.
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