صور جميلة من الحفل الختامي لألعاب "بريكس"

الحفل الختامي لألعاب "بريكس" في قرية ميرني، مقاطعة بريفولجسكي في قازان.
الحفل الختامي لألعاب "بريكس" في قرية ميرني، مقاطعة بريفولجسكي في قازان.
الحفل الختامي لألعاب "بريكس" في قرية ميرني، مقاطعة بريفولجسكي في قازان.
الحفل الختامي لألعاب "بريكس" في قرية ميرني، مقاطعة بريفولجسكي في قازان.
الحفل الختامي لألعاب "بريكس" في قرية ميرني، مقاطعة بريفولجسكي في قازان.
الحفل الختامي لألعاب "بريكس" في قرية ميرني، مقاطعة بريفولجسكي في قازان.
متفرجون في الحفل الختامي لألعاب "بريكس" في قرية ميرني، مقاطعة بريفولجسكي في قازان.
متفرجون في الحفل الختامي لألعاب "بريكس" في قرية ميرني، مقاطعة بريفولجسكي في قازان.
مشاركون من فنزويلا في الحفل الختامي لألعاب "بريكس" في قرية ميرني، مقاطعة بريفولجسكي في قازان.
مشاركون من فنزويلا في الحفل الختامي لألعاب "بريكس" في قرية ميرني، مقاطعة بريفولجسكي في قازان.
الحفل الختامي لألعاب "بريكس" في قرية ميرني، مقاطعة بريفولجسكي في قازان.
الحفل الختامي لألعاب "بريكس" في قرية ميرني، مقاطعة بريفولجسكي في قازان.
الحفل الختامي لألعاب "بريكس" في قرية ميرني، مقاطعة بريفولجسكي في قازان.
الحفل الختامي لألعاب "بريكس" في قرية ميرني، مقاطعة بريفولجسكي في قازان.
الحفل الختامي لألعاب "بريكس" في قرية ميرني، مقاطعة بريفولجسكي في قازان.
الحفل الختامي لألعاب "بريكس" في قرية ميرني، مقاطعة بريفولجسكي في قازان.
الحفل الختامي لألعاب "بريكس" في قرية ميرني، مقاطعة بريفولجسكي في قازان.
الحفل الختامي لألعاب "بريكس" في قرية ميرني، مقاطعة بريفولجسكي في قازان.
الحفل الختامي لألعاب "بريكس" في قرية ميرني، مقاطعة بريفولجسكي في قازان.
الحفل الختامي لألعاب "بريكس" في قرية ميرني، مقاطعة بريفولجسكي في قازان.
المتزلجة الفنية ألينا زاجيتوفا، واللاعب السابق لفريق الهوكي "أك بارز" دانيس زاريبوف (من اليسار إلى اليمين) ووزير الرياضة الروسي السابق أوليغ ماتيتسين (في الخلفية) في الحفل الختامي لألعاب "بريكس" في قرية ميرني، مقاطعة بريفولجسكي في قازان.
المتزلجة الفنية ألينا زاجيتوفا، واللاعب السابق لفريق الهوكي "أك بارز" دانيس زاريبوف (من اليسار إلى اليمين) ووزير الرياضة الروسي السابق أوليغ ماتيتسين (في الخلفية) في الحفل الختامي لألعاب "بريكس" في قرية ميرني، مقاطعة بريفولجسكي في قازان.
الحفل الختامي لألعاب "بريكس"في قرية ميرني، مقاطعة بريفولجسكي في قازان. على الشاشة: رئيس جمهورية تتارستان رستم مينيخانوف.
الحفل الختامي لألعاب "بريكس"في قرية ميرني، مقاطعة بريفولجسكي في قازان. على الشاشة: رئيس جمهورية تتارستان رستم مينيخانوف.
الحفل الختامي لألعاب "بريكس" في قرية ميرني، مقاطعة بريفولجسكي في قازان.
الحفل الختامي لألعاب "بريكس" في قرية ميرني، مقاطعة بريفولجسكي في قازان.
الحفل الختامي لألعاب "بريكس" في قرية ميرني، مقاطعة بريفولجسكي في قازان.
الحفل الختامي لألعاب "بريكس" في قرية ميرني، مقاطعة بريفولجسكي في قازان.
الحفل الختامي لألعاب "بريكس" في قرية ميرني، مقاطعة بريفولجسكي في قازان.
الحفل الختامي لألعاب "بريكس" في قرية ميرني، مقاطعة بريفولجسكي في قازان.