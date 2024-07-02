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مسؤول إيراني يكشف مميزات تساعد طهران أن تصبح ممرا للتبادل الزراعي بين دول "بريكس"
مسؤول إيراني يكشف مميزات تساعد طهران أن تصبح ممرا للتبادل الزراعي بين دول "بريكس"
سبوتنيك عربي
قال مسؤول إيراني في وزارة الزراعة، اليوم الثلاثاء، إن إيران ستتحول إلى ممر للصادرات الزراعية لدول "بريكس". 02.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-02T15:45+0000
2024-07-02T15:45+0000
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وأوضح نائب وزير الزراعة الإيراني للشؤون الزراعية، علي رضا مهاجر، أن "إيران تقع في منطقة يمكنها بسهولة تصدير العديد من منتجات دول بريكس عبر ممري الشمال - جنوب، والشرق - غرب، مضافا للسكك الحديدية والجو والبر"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.وأدلى مهاجر بهذه التصريحات خلال الاجتماع الـ14 لوزراء الزراعة لمجموعة "بريكس" للاقتصادات الناشئة، الذي عقد الأسبوع الماضي في العاصمة الروسية موسكو.وأكد أن "الدول الأعضاء في "بريكس" تشكل أكثر من 40% من سكان العالم، وتمثّل 30% من اقتصاد العالم، وهو ما يمكّن الدول الأعضاء في مجموعة "بريكس" على خلق ظروف خاصة في إنتاج وتجارة وتصدير المنتجات الغذائية".من ناحية أخرى، أشار المسؤول الإيراني إلى الإمكانية التي تم إنشاؤها، لإزالة حواجز الاستيراد والتصدير. وأضاف نائب وزير الزراعة الإيراني، أنه "يمكن لإيران أيضا أن تلعب دورا في واردات منتجات الذرة وفول الصويا من دول، مثل البرازيل إلى دول "بريكس".وكان رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، أعلن في قمة "بريكس" التي انعقدت في جنوب أفريقيا في أغسطس/ آب 2023، أن أعضاء المجموعة قرروا دعوة الأرجنتين ومصر وإثيوبيا وإيران والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لتصبح أعضاء كاملين في "بريكس".وبدأت المشاركة الكاملة للدول الجديدة البقية في هذه المنظمة في 1 يناير/ كانون الثاني 2024، وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، عقب قمة جوهانسبرغ، إن الدولة التي ترغب في الانضمام إلى "بريكس" يجب ألا تفرض عقوبات على الدول الأعضاء في الجمعية.وتمثل "بريكس" 41% من سكان العالم، و40 في المئة من مساحته و24 في المئة من الاقتصاد العالمي و16 في المئة من التجارة العالمية.
https://sarabic.ae/20240611/إيران-طهران-تسعى-بجدية-لإلغاء-الدولرة-وهو-توجه-لدى-بريكس-أيضا-1089754220.html
https://sarabic.ae/20240103/إيران-مهتمون-بإنشاء-عملة-موحدة-لـبريكس-وإلغاء-استخدام-الدولار-في-المجموعة-1084666298.html
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إيران, أخبار إيران, مجموعة بريكس, العالم, أخبار العالم الآن
إيران, أخبار إيران, مجموعة بريكس, العالم, أخبار العالم الآن

مسؤول إيراني يكشف مميزات تساعد طهران أن تصبح ممرا للتبادل الزراعي بين دول "بريكس"

15:45 GMT 02.07.2024
© Sputnikاستعدادات لانطلاق قمة "بريكس" 2023 فى جوهانسبرغ
استعدادات لانطلاق قمة بريكس 2023 فى جوهانسبرغ - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2024
استعدادات لانطلاق قمة "بريكس" 2023 فى جوهانسبرغ
© Sputnik
تابعنا عبر
قال مسؤول إيراني في وزارة الزراعة، اليوم الثلاثاء، إن إيران ستتحول إلى ممر للصادرات الزراعية لدول "بريكس".
وأوضح نائب وزير الزراعة الإيراني للشؤون الزراعية، علي رضا مهاجر، أن "إيران تقع في منطقة يمكنها بسهولة تصدير العديد من منتجات دول بريكس عبر ممري الشمال - جنوب، والشرق - غرب، مضافا للسكك الحديدية والجو والبر"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.
وأدلى مهاجر بهذه التصريحات خلال الاجتماع الـ14 لوزراء الزراعة لمجموعة "بريكس" للاقتصادات الناشئة، الذي عقد الأسبوع الماضي في العاصمة الروسية موسكو.
وأكد أن "الدول الأعضاء في "بريكس" تشكل أكثر من 40% من سكان العالم، وتمثّل 30% من اقتصاد العالم، وهو ما يمكّن الدول الأعضاء في مجموعة "بريكس" على خلق ظروف خاصة في إنتاج وتجارة وتصدير المنتجات الغذائية".
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من ناحية أخرى، أشار المسؤول الإيراني إلى الإمكانية التي تم إنشاؤها، لإزالة حواجز الاستيراد والتصدير.

وأشار إلى أن "نحو 40% من تجارة الحبوب في العالم، تتم بواسطة الدول الأعضاء في مجموعة بريكس، والتي يمكنها بسهولة تصدير هذه المنتجات إلى العالم عبر الموانئ الجنوبية لإيران".

وأضاف نائب وزير الزراعة الإيراني، أنه "يمكن لإيران أيضا أن تلعب دورا في واردات منتجات الذرة وفول الصويا من دول، مثل البرازيل إلى دول "بريكس".
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وكان رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، أعلن في قمة "بريكس" التي انعقدت في جنوب أفريقيا في أغسطس/ آب 2023، أن أعضاء المجموعة قرروا دعوة الأرجنتين ومصر وإثيوبيا وإيران والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لتصبح أعضاء كاملين في "بريكس".
وبدأت المشاركة الكاملة للدول الجديدة البقية في هذه المنظمة في 1 يناير/ كانون الثاني 2024، وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، عقب قمة جوهانسبرغ، إن الدولة التي ترغب في الانضمام إلى "بريكس" يجب ألا تفرض عقوبات على الدول الأعضاء في الجمعية.
وتمثل "بريكس" 41% من سكان العالم، و40 في المئة من مساحته و24 في المئة من الاقتصاد العالمي و16 في المئة من التجارة العالمية.
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