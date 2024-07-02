https://sarabic.ae/20240702/مسؤول-إيراني-يكشف-مميزات-تساعد-طهران-أن-تصبح-ممرا-للتبادل-الزراعي-بين-دول-بريكس-1090394558.html

مسؤول إيراني يكشف مميزات تساعد طهران أن تصبح ممرا للتبادل الزراعي بين دول "بريكس"

مسؤول إيراني يكشف مميزات تساعد طهران أن تصبح ممرا للتبادل الزراعي بين دول "بريكس"

سبوتنيك عربي

قال مسؤول إيراني في وزارة الزراعة، اليوم الثلاثاء، إن إيران ستتحول إلى ممر للصادرات الزراعية لدول "بريكس". 02.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-02T15:45+0000

2024-07-02T15:45+0000

2024-07-02T15:45+0000

إيران

أخبار إيران

مجموعة بريكس

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/08/16/1080313107_0:514:2728:2048_1920x0_80_0_0_debfbf11e54b4a1b63398dd2b9b06a3e.jpg

وأوضح نائب وزير الزراعة الإيراني للشؤون الزراعية، علي رضا مهاجر، أن "إيران تقع في منطقة يمكنها بسهولة تصدير العديد من منتجات دول بريكس عبر ممري الشمال - جنوب، والشرق - غرب، مضافا للسكك الحديدية والجو والبر"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.وأدلى مهاجر بهذه التصريحات خلال الاجتماع الـ14 لوزراء الزراعة لمجموعة "بريكس" للاقتصادات الناشئة، الذي عقد الأسبوع الماضي في العاصمة الروسية موسكو.وأكد أن "الدول الأعضاء في "بريكس" تشكل أكثر من 40% من سكان العالم، وتمثّل 30% من اقتصاد العالم، وهو ما يمكّن الدول الأعضاء في مجموعة "بريكس" على خلق ظروف خاصة في إنتاج وتجارة وتصدير المنتجات الغذائية".من ناحية أخرى، أشار المسؤول الإيراني إلى الإمكانية التي تم إنشاؤها، لإزالة حواجز الاستيراد والتصدير. وأضاف نائب وزير الزراعة الإيراني، أنه "يمكن لإيران أيضا أن تلعب دورا في واردات منتجات الذرة وفول الصويا من دول، مثل البرازيل إلى دول "بريكس".وكان رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، أعلن في قمة "بريكس" التي انعقدت في جنوب أفريقيا في أغسطس/ آب 2023، أن أعضاء المجموعة قرروا دعوة الأرجنتين ومصر وإثيوبيا وإيران والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لتصبح أعضاء كاملين في "بريكس".وبدأت المشاركة الكاملة للدول الجديدة البقية في هذه المنظمة في 1 يناير/ كانون الثاني 2024، وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، عقب قمة جوهانسبرغ، إن الدولة التي ترغب في الانضمام إلى "بريكس" يجب ألا تفرض عقوبات على الدول الأعضاء في الجمعية.وتمثل "بريكس" 41% من سكان العالم، و40 في المئة من مساحته و24 في المئة من الاقتصاد العالمي و16 في المئة من التجارة العالمية.

https://sarabic.ae/20240611/إيران-طهران-تسعى-بجدية-لإلغاء-الدولرة-وهو-توجه-لدى-بريكس-أيضا-1089754220.html

https://sarabic.ae/20240103/إيران-مهتمون-بإنشاء-عملة-موحدة-لـبريكس-وإلغاء-استخدام-الدولار-في-المجموعة-1084666298.html

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, مجموعة بريكس, العالم, أخبار العالم الآن