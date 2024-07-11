https://sarabic.ae/20240711/الرئاسة-الروسية-لـبريكس-6-أشهر-من-العمل-الدؤوب-والمثمر-1090704605.html

الرئاسة الروسية لـ"بريكس"... 6 أشهر من العمل الدؤوب والمثمر

الرئاسة الروسية لـ"بريكس"... 6 أشهر من العمل الدؤوب والمثمر

سبوتنيك عربي

خلال الأشهر الستة الأولى من رئاسة روسيا لمجموعة "بريكس" في عام 2024، تم تنظيم 48 حدثًا، أدارتها مؤسسة "روسكونغرس"، وتعمل رئاسة روسيا للـبريكس تحت شعار "تعزيز... 11.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-11T14:43+0000

2024-07-11T14:43+0000

2024-07-11T14:43+0000

مجموعة بريكس

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ويتم العمل التنظيمي المتعدد الأطراف والأوجه في إطار تنفيذ خطة عمل الرئاسة وأولوياتها تحت قيادة مساعد الرئيس الروسي للسياسة الخارجية، يوري أوشاكوف.تتضمن خطة رئاسة روسيا لـ"بريكس" في عام 2024 أكثر من 250 حدثًا في 11 منطقة في روسيا، ينظمها ممثلون عن السلطات التنفيذية الفيدرالية والإقليمية والمنظمات العامة ومجتمعات الأعمال، وسيكون الحدث الرئيسي هو قمة "بريكس" الرابعة عشرة، التي ستعقد في قازان، في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر/تشرين الأول.وصرح مستشار الرئيس الروسي والأمين التنفيذي للجنة المنظمة للتحضير والدعم لرئاسة روسيا لمجموعة "بريكس"، أنطون كوبياكوف: "لقد أصبحت رئاسة روسيا لمجموعة "بريكس" خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون المتعدد الأطراف وتشكيل نظام عالمي أكثر عدلا واستدامة على أساس الاحترام المتبادل والقانون السيادي لتشكيل عالم متعدد الأقطاب".وأكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف: "بريكس" هي صيغة مبتكرة للتفاعل بين الدول التي توحد الثقافات والحضارات المختلفة، والبلدان ذات الأنظمة الاقتصادية والسياسية المختلفة، وغالباً ما تكون وجهات النظر المختلفة حول بعض القضايا المدرجة على جدول الأعمال العالمي".وتابع: "هدفنا المشترك هو الالتزام الثابت باتباع سياسة داخلية وخارجية مستقلة، والدفاع عن سيادتنا ومصالحنا الوطنية، وعلى مدى سنوات التعاون في دول "بريكس"، تشكلت ثقافة خاصة للحوار، وتطورت علاقات مفتوحة وثقة على أساس مبادئ المساواة في السيادة، واحترام اختيار طريق التنمية ومراعاة مصالح بعضنا بعضا".وتشمل أولويات الرئاسة الروسية لمجموعة "بريكس" تطوير الشراكة الاقتصادية والتعاون في مجال العلوم والابتكار والأمن ومكافحة الإرهاب والثقافة والرياضة والتبادلات الشبابية، بالإضافة إلى ذلك، يتم التركيز بشكل خاص على زيادة وتعزيز دور دول "بريكس" في النظام النقدي والمالي الدولي، وتطوير التعاون بين البنوك مع التركيز على زيادة التسويات بالعملات الوطنية.ولقد جرت بالفعل العديد من الأحداث في إطار خطة الرئاسة، وعلى وجه الخصوص، عُقدت اجتماعات بين وزراء التعليم والرياضة والصحة ورؤساء أجهزة النيابة العامة ورؤساء المحاكم العليا في دول "بريكس"، وأسفر عدد من هذه الاجتماعات عن اعتماد وثائق رسمية.كان اجتماع وزراء الخارجية دول البريكس من الأحداث المهمة في النصف الأول من رئاسة روسيا لـ"بريكس"، بما في ذلك جلسة موسعة بمشاركة دول جنوب وشرق العالم في نيجني نوفغورود .وناقش المشاركون في اجتماع وزراء التعليم في دول "بريكس" مجالات التعاون ذات الأولوية، بما في ذلك في مجال العلوم الإنسانية والرقمنة، والاعتراف المتبادل بالمؤهلات، وضمان التقييم العادل للجامعات في دول "بريكس".ناقش رؤساء المؤسسات الرياضية في دول الاتحاد قضايا تطوير الرياضة بين دول "بريكس" في اجتماع عقد في قازان "على هامش" دورة ألعاب "بريكس" الرياضية.وعقب اللقاء تحدث وزير الرياضة الروسي، ميخائيل ديجتياريف، عن قيام روسيا بوضع برنامج إطاري لتطوير التعاون الرياضي بين دول الاتحاد والذي سيتضمن قواعد إقامة ألعاب "بريكس" في الدورة الرئاسية.وأيضًا، كجزء من منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024، تم عقد اجتماع للسلطات التنظيمية للرعاية الصحية في دول "بريكس"، واجتماع مفتوح مع صناعة الأدوية، حيث تم عرض المتطلبات التنظيمية الوطنية لدول "بريكس".وانعقد الاجتماع السادس لرؤساء أجهزة النيابة العامة في دول "بريكس" "الحلول الرقمية الحديثة لحماية القانون: تجربة أجهزة النيابة العامة في دول البريكس" في سانت بطرسبورغ، وناقش المشاركون تجربة أجهزة النيابة العامة في دول "بريكس" في إدخال الحلول الرقمية الحديثة في مجال إنفاذ القانون واستخدامها، فضلا عن دور التقنيات الجديدة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، في ضمان سيادة القانون ومكافحة الجريمة.وانعقد منتدى "بريكس" الدولي الرفيع المستوى حول الطب النووي للمرة الأولى، وخلال الفعاليات، ناقش خبراء من دول الجمعية مقترحات وتوصيات للتعاون والتفاعل الفعال داخل دول "بريكس" لصالح هدف مشترك وهو تحسين نوعية الحياة وتقليل معدل الوفيات بين المرضى المصابين بأمراض الأورام وغير الأورام.وأصبح تحسين العمليات في تنسيق الحدائق وتنفيذ أفضل الممارسات في مجال خلق بيئة معيشية مريحة هو الموضوع الرئيسي لمنتدى "بريكس" التقليدي حول التحضر، وقد أقيم في موسكو كجزء من منتدى معرض "روسيا".واستمرارًا لموضوع خلق ظروف مريحة للعيش والسفر، عُقد المنتدى السياحي الأول لـ"بريكس" كجزء من تقويم الرئاسة، والذي تم تخصيص برنامجه للقضايا الرئيسية للتعاون وتطوير صناعة السياحة في دول "بريكس".وناقش المشاركون في منتدى رؤساء قضاة المحاكم العليا لدول "بريكس" الذي عقد في سوتشي، كذلك قضايا ضمان توحيد الممارسة القضائية ومواءمة تشريعات دول "بريكس"، والحماية القضائية للحقوق الاجتماعية للمواطنين، والحماية القضائية لحقوق المستثمرين، وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الإجراءات الجنائية وقضايا إدخال التكنولوجيا في العمليات القضائية .وأصبح تطوير التعاون العلمي والأكاديمي هو الفكرة الرئيسية لمنتدى "بريكس" الأكاديمي واجتماع رؤساء أكاديميات العلوم في دول الرابطة، كما عُقد اجتماع لمجلس الإدارة الدولي لجامعة شبكة "بريكس".وإحدى نقاط التعاون الرئيسية بين دول "بريكس" هي توسيع الاتصالات بين الثقافات وفرص التبادل الثقافي، وإن الفهم العميق لعمليات التعددية الثقافية وخصائص عقلية دول "بريكس" يسهم في بناء علاقات وثيقة في جميع مجالات النشاط.ويقام في الفترة من فبراير/شباط إلى أكتوبر/تشرين الأول، معرض الصور الدولي "BRICS UNIVERSE" في مدن دول الجمعية، وقدم منتدى الأعمال الإبداعية الثامن ومعرض "العلامات التجارية الوطنية لدول البريكس" موضوعات التوجهات الإبداعية لدول الجمعية في إطار منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.وفي إطار الرئاسة، عُقد عدد من الاجتماعات والدورات خارج الموقع، وهكذا، عُقد اجتماع للجنة التنسيق لسياسة مكافحة الاحتكار لمجموعة "بريكس" في جنيف (سويسرا)، وعلى هامش جمعية الصحة العالمية السابعة والسبعين في جنيف (سويسرا) كان هناك اجتماع لوزراء صحة "بريكس" في شكل "غداء عمل".وناقش ممثلو وزارء الصحة في دول "بريكس" ومنظمة الصحة العالمية القضايا ذات الصلة على جدول الأعمال الدولي في إطار الرابطة، مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، وتطوير الطب النووي، والصحة العامة، وإنتاج اللقاحات.وفي فيينا (النمسا)، بالتزامن مع اجتماع الأمم المتحدة، عُقد الاجتماع الثاني لمجموعة عمل مكافحة الفساد التابعة لمجموعة "بريكس" (ACW) هذا العام.وتشكلت مجموعة "بريكس" من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا؛ لكن في الآونة الأخيرة، أعربت 23 دولة بالفعل عن رغبتها في الانضمام إلى التحالف الاقتصادي.وفي الأول من يناير/ كانون الثاني 2024، انضمت مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا إلى البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، كأعضاء جدد في "بريكس".وتعد "بريكس" من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، وتمثل المجموعة نحو 30 في المئة من حجم الاقتصاد العالمي.

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