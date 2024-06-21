https://sarabic.ae/20240621/إعلام-بريكس-أصبحت-قوة-موازنة-أقوى-من-مجموعة-السبع-1090053813.html
إعلام: "بريكس" أصبحت قوة موازنة أقوى من مجموعة السبع
إعلام: "بريكس" أصبحت قوة موازنة أقوى من مجموعة السبع
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية بأن توسع تحالف "بريكس" يجعله "ثقل موازن أقوى" لمجموعة الدول السبع الذي يسعى إلى تحدي الهيمنة الأمريكية على المسرح العالمي. 21.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-21T16:51+0000
2024-06-21T16:51+0000
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روسيا
مجموعة بريكس
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وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "توسع "بريكس" سياسي أكثر منه اقتصادي، ويمكن للتحالف الموسع أن يصبح ثقلا موازنا أقوى لما يسمى "مجموعة السبع".وأوضحت "بلومبرغ" أن العديد من الاتحادات بين الدول تسعى حاليا لتحقيق هدف مماثل، مستشهدة بأمثلة منظمة "أوبك"، ومنظمة "شانغهاي" للتعاون، والسوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي، والاتحاد الأفريقي.وتشكلت مجموعة "بريكس" من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، لكن في الآونة الأخيرة أعربت 23 دولة عن رغبتها في الانضمام إلى التحالف الاقتصادي.وفي الأول من يناير/ كانون الثاني 2024، انضمت مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا إلى البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، كأعضاء كاملين جدد في "بريكس".وتعد "بريكس" من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، وتمثل المجموعة نحو 30 في المئة من حجم الاقتصاد العالمي.
https://sarabic.ae/20240621/بوتين-منتدى-مدن-بريكس-بلس-يقدم-بداية-لمبادرات-جديدة-1090033682.html
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روسيا, مجموعة بريكس, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, مجموعة بريكس, العالم, أخبار العالم الآن
إعلام: "بريكس" أصبحت قوة موازنة أقوى من مجموعة السبع
أفادت وسائل إعلام غربية بأن توسع تحالف "بريكس" يجعله "ثقل موازن أقوى" لمجموعة الدول السبع الذي يسعى إلى تحدي الهيمنة الأمريكية على المسرح العالمي.
وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "توسع "بريكس" سياسي أكثر منه اقتصادي، ويمكن للتحالف الموسع أن يصبح ثقلا موازنا أقوى لما يسمى "مجموعة السبع".
وأشار المنشور إلى أن الصين تسعى لبناء نظام عالمي بديل، "يجذب دول نصف الكرة الجنوبي إلى مدارها الاقتصادي" وبالتالي يتحدى الهيمنة الأمريكية.
وأوضحت "بلومبرغ" أن العديد من الاتحادات بين الدول تسعى حاليا لتحقيق هدف مماثل، مستشهدة بأمثلة منظمة "أوبك"، ومنظمة "شانغهاي" للتعاون، والسوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي، والاتحاد الأفريقي.
وتشكلت مجموعة "بريكس"
من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، لكن في الآونة الأخيرة أعربت 23 دولة عن رغبتها في الانضمام إلى التحالف الاقتصادي.
وفي الأول من يناير/ كانون الثاني 2024، انضمت مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا إلى البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، كأعضاء كاملين جدد
في "بريكس".
وتعد "بريكس" من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، وتمثل المجموعة نحو 30 في المئة من حجم الاقتصاد العالمي.