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اللجنة المنظمة: منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي سجل حضور أكثر من 21 ألف مشارك من 139 دولة
اللجنة المنظمة: منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي سجل حضور أكثر من 21 ألف مشارك من 139 دولة
سبوتنيك عربي
أعلن مستشار الرئيس الروسي والأمين التنفيذي للجنة المنظمة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، أنطون كوبياكوف، حضور 21300 مشارك من 139 دولة في المنتدى. 08.06.2024, سبوتنيك عربي
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2024-06-08T11:51+0000
روسيا
العالم
منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
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وقال كوبياكوف، خلال المؤتمر الصحفي الختامي للمنتدى، إن "21300 مشارك من 139 دولة حول العالم شاركوا في منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي”.وأضاف مستشار الرئيس الروسي أنه "تم التوقيع في المنتدى على 982 اتفاقية بمبلغ إجمالي قدره 6.430 تريليون مليار روبل، وهذا فقط عدد الاتفاقيات التي لا تعتبر سرية".ورحبت روسيا بضيوف المنتدى بطريقة استثنائية، حيث وضعت جدرانا ضخمة من الورود انتشر عبقها في قاعات المنتدى، مع ألواح من حلوى البرالين (السعادة) ومنصات نشرت عليها فاكهة الفروالة والضيافة للمشاركين في المنتدى.وينعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي – 2024، في الفترة من 5 إلى 8 يونيو/ حزيران.
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روسيا, العالم, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
روسيا, العالم, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي

اللجنة المنظمة: منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي سجل حضور أكثر من 21 ألف مشارك من 139 دولة

11:51 GMT 08.06.2024
© Sputnik . Nagham Kabbasانطلاق فعاليات اليوم الثالث من منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024
انطلاق فعاليات اليوم الثالث من منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2024
© Sputnik . Nagham Kabbas
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أعلن مستشار الرئيس الروسي والأمين التنفيذي للجنة المنظمة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، أنطون كوبياكوف، حضور 21300 مشارك من 139 دولة في المنتدى.
وقال كوبياكوف، خلال المؤتمر الصحفي الختامي للمنتدى، إن "21300 مشارك من 139 دولة حول العالم شاركوا في منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي”.
وأضاف مستشار الرئيس الروسي أنه "تم التوقيع في المنتدى على 982 اتفاقية بمبلغ إجمالي قدره 6.430 تريليون مليار روبل، وهذا فقط عدد الاتفاقيات التي لا تعتبر سرية".
ويتضمن المنتدى أكثر من مئة وخمسين جلسة مواضيعية بمشاركة أكثر من 1000 متحدث ومشرف في هذه المجالات، ومن المفترض أن يتم من خلال الأحداث الكشف عن مفهوم "مكان ودور روسيا في العالم المتعدد الأقطاب الناشئ".
لرئيس البوليفي، لويس آرسي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2024
رئيس بوليفيا يبحث توريدات الهيدروكربونات السائلة مع إدارة شركة "روسنفط" الروسية
03:33 GMT
ورحبت روسيا بضيوف المنتدى بطريقة استثنائية، حيث وضعت جدرانا ضخمة من الورود انتشر عبقها في قاعات المنتدى، مع ألواح من حلوى البرالين (السعادة) ومنصات نشرت عليها فاكهة الفروالة والضيافة للمشاركين في المنتدى.
ويشمل جدول الأعمال أيضا مناقشة شروط تطوير العلاقات بين الدول، فضلا عن تشكيل نقاط نمو جديدة. نحن نتحدث عن قادة اقتصاديين جدد يمكنهم إنشاء بديل لمراكز النفوذ الحالية، بحسب المتحدث.
وينعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي – 2024، في الفترة من 5 إلى 8 يونيو/ حزيران.
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