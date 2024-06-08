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رئيس بوليفيا يبحث توريدات الهيدروكربونات السائل مع إدارة شركة "روسنفط" الروسية
رئيس بوليفيا يبحث توريدات الهيدروكربونات السائل مع إدارة شركة "روسنفط" الروسية
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس البوليفي، لويس آرسي، أنه بحث مع إدارة شركة "روسنفط" الروسية في بطرسبورغ توريدات الهيدروكربونات السائل من روسيا. 08.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-08T03:33+0000
2024-06-08T03:33+0000
منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024
منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
روسيا
أخبار بوليفيا
بوليفيا
اقتصاد
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بوينس آيرس - سبوتنيك. وكتب آرسي في حسابه على "تلغرام"، يوم الجمعة، "اليوم في بطرسبورغ عقدنا لقاء مهما مع إدارة شركة "روسنفط"، وهي واحدة من أكبر الشركات الحكومية في العالم والشركة الرائدة في قطاع النفط الروسي".يذكر أن لويس آرسي وصل إلى روسيا يوم 5 يونيو/ حزيران لحضور منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.جدير بالذكر، أن "منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي السابع والعشرين"، ينعقد في الفترة من 5 إلى 8 يونيو/ حزيران الجاري، ويشهد حضور أكثر من 17 ألف شخص و3.4 ألف ممثل إعلامي من 136 دولة ومنطقة؛ وتعد وكالة "سبوتنيك" شريكًا إعلاميًا للمنتدى.ويعتبر منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، الذي يعقد سنوياً منذ عام 1997، حدثا فريدا من نوعه في عالم الاقتصاد والأعمال؛ ومنذ عام 2006 بات يعقد برعاية ومشاركة الرئيس الروسي.
https://sarabic.ae/20240608/نائب-رئيس-السلفادور-يقول-إن-بلاده-تؤيد-فتح-سفارة-روسية-لتعزيز-العلاقات-1089631240.html
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منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي, روسيا, أخبار بوليفيا, بوليفيا, اقتصاد
منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي, روسيا, أخبار بوليفيا, بوليفيا, اقتصاد

رئيس بوليفيا يبحث توريدات الهيدروكربونات السائل مع إدارة شركة "روسنفط" الروسية

03:33 GMT 08.06.2024
© Photo / Wikipedia/Government of Boliviaلرئيس البوليفي، لويس آرسي
لرئيس البوليفي، لويس آرسي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2024
© Photo / Wikipedia/Government of Bolivia
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أعلن الرئيس البوليفي، لويس آرسي، أنه بحث مع إدارة شركة "روسنفط" الروسية في بطرسبورغ توريدات الهيدروكربونات السائل من روسيا.
بوينس آيرس - سبوتنيك. وكتب آرسي في حسابه على "تلغرام"، يوم الجمعة، "اليوم في بطرسبورغ عقدنا لقاء مهما مع إدارة شركة "روسنفط"، وهي واحدة من أكبر الشركات الحكومية في العالم والشركة الرائدة في قطاع النفط الروسي".
وأضاف: "أحرزنا تقدما في المشاريع المهمة ذات الاهتمام المشترك في مجال وقود الديزل وتوريدات روسيا للهيدروكربونات السائل إلى السوق البوليفية".
يذكر أن لويس آرسي وصل إلى روسيا يوم 5 يونيو/ حزيران لحضور منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.
جدير بالذكر، أن "منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي السابع والعشرين"، ينعقد في الفترة من 5 إلى 8 يونيو/ حزيران الجاري، ويشهد حضور أكثر من 17 ألف شخص و3.4 ألف ممثل إعلامي من 136 دولة ومنطقة؛ وتعد وكالة "سبوتنيك" شريكًا إعلاميًا للمنتدى.
انطلاق فعاليات اليوم الثالث من منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2024
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ويعتبر منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، الذي يعقد سنوياً منذ عام 1997، حدثا فريدا من نوعه في عالم الاقتصاد والأعمال؛ ومنذ عام 2006 بات يعقد برعاية ومشاركة الرئيس الروسي.
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