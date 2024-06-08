https://sarabic.ae/20240608/نائب-رئيس-السلفادور-يقول-إن-بلاده-تؤيد-فتح-سفارة-روسية-لتعزيز-العلاقات-1089631240.html
نائب رئيس السلفادور يقول إن بلاده تؤيد فتح سفارة روسية لتعزيز العلاقات
نائب رئيس السلفادور يقول إن بلاده تؤيد فتح سفارة روسية لتعزيز العلاقات
سبوتنيك عربي
قال نائب رئيس السلفادور، فيليكس أولوا، في مقابلة مع "سبوتنيك" في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، إن السلفادور تؤيد فتح سفارة روسية مستقلة على أراضيها... 08.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-08T03:13+0000
2024-06-08T03:13+0000
2024-06-08T03:13+0000
منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024
روسيا
أخبار السلفادور
السلفادور
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وقال أولوا: "لدينا علاقات جيدة للغاية... لقد فتحنا سفارة (في روسيا) ونتوقع أن تتمكن روسيا من فتحها".حاليًا، تقع قضايا تطوير العلاقات مع السلفادور ضمن اختصاص السفارة الروسية في نيكاراغوا.وتابع، "نحن نرحب بالتفاعل مع روسيا بأذرع مفتوحة.. سيكون من المهم للغاية بالنسبة لنا أن يتم افتتاح سفارة في السلفادور، لأن وجود سفير نيكاراغوا في الوقت الحالي يغطي الاحتياجات الأساسية للتبادل بين الدول، ولكن الشخص الذي يقوم بالتمثيل في السلفادور لا يتمتع بوضع السفير، مما يحد من أنشطة معينة".تستضيف مدينة سانت بطرسبرغ الروسية النسخة السابعة والعشرين من منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، في الفترة من 5 إلى 8 يونيو.وفي العام الماضي، استقطب المنتدى 17 ألف مشارك من 130 دولة وشهد توقيع أكثر من 900 اتفاقية.
https://sarabic.ae/20240607/بوتين-الاقتصاد-الروسي-أصبح-أحد-أكبر-4-اقتصادات-في-العالم-من-حيث-تعادل-القوة-الشرائية-1089613112.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024, روسيا, أخبار السلفادور, السلفادور
منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024, روسيا, أخبار السلفادور, السلفادور
نائب رئيس السلفادور يقول إن بلاده تؤيد فتح سفارة روسية لتعزيز العلاقات
قال نائب رئيس السلفادور، فيليكس أولوا، في مقابلة مع "سبوتنيك" في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، إن السلفادور تؤيد فتح سفارة روسية مستقلة على أراضيها لتعزيز العلاقات.
وقال أولوا: "لدينا علاقات جيدة للغاية... لقد فتحنا سفارة (في روسيا) ونتوقع أن تتمكن روسيا من فتحها".
حاليًا، تقع قضايا تطوير العلاقات مع السلفادور ضمن اختصاص السفارة الروسية في نيكاراغوا.
وقال نائب الرئيس، "لدينا ممثل دائم (لروسيا) في سان سلفادور، ومن خلاله نتحدث دائمًا عن الحاجة والرغبة في تحسين العلاقات في مجال التجارة والثقافة والسياسة والاقتصاد".
وتابع، "نحن نرحب بالتفاعل مع روسيا بأذرع مفتوحة.. سيكون من المهم للغاية بالنسبة لنا أن يتم افتتاح سفارة في السلفادور، لأن وجود سفير نيكاراغوا في الوقت الحالي يغطي الاحتياجات الأساسية للتبادل بين الدول، ولكن الشخص الذي يقوم بالتمثيل في السلفادور لا يتمتع بوضع السفير، مما يحد من أنشطة معينة".
تستضيف مدينة سانت بطرسبرغ الروسية النسخة السابعة والعشرين من منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
، في الفترة من 5 إلى 8 يونيو.
وفي العام الماضي، استقطب المنتدى 17 ألف مشارك من 130 دولة وشهد توقيع أكثر من 900 اتفاقية.