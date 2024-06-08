https://sarabic.ae/20240608/نائب-رئيس-السلفادور-يقول-إن-بلاده-تؤيد-فتح-سفارة-روسية-لتعزيز-العلاقات-1089631240.html

نائب رئيس السلفادور يقول إن بلاده تؤيد فتح سفارة روسية لتعزيز العلاقات

نائب رئيس السلفادور يقول إن بلاده تؤيد فتح سفارة روسية لتعزيز العلاقات

سبوتنيك عربي

قال نائب رئيس السلفادور، فيليكس أولوا، في مقابلة مع "سبوتنيك" في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، إن السلفادور تؤيد فتح سفارة روسية مستقلة على أراضيها... 08.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-08T03:13+0000

2024-06-08T03:13+0000

2024-06-08T03:13+0000

منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي

منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024

روسيا

أخبار السلفادور

السلفادور

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وقال أولوا: "لدينا علاقات جيدة للغاية... لقد فتحنا سفارة (في روسيا) ونتوقع أن تتمكن روسيا من فتحها".حاليًا، تقع قضايا تطوير العلاقات مع السلفادور ضمن اختصاص السفارة الروسية في نيكاراغوا.وتابع، "نحن نرحب بالتفاعل مع روسيا بأذرع مفتوحة.. سيكون من المهم للغاية بالنسبة لنا أن يتم افتتاح سفارة في السلفادور، لأن وجود سفير نيكاراغوا في الوقت الحالي يغطي الاحتياجات الأساسية للتبادل بين الدول، ولكن الشخص الذي يقوم بالتمثيل في السلفادور لا يتمتع بوضع السفير، مما يحد من أنشطة معينة".تستضيف مدينة سانت بطرسبرغ الروسية النسخة السابعة والعشرين من منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، في الفترة من 5 إلى 8 يونيو.وفي العام الماضي، استقطب المنتدى 17 ألف مشارك من 130 دولة وشهد توقيع أكثر من 900 اتفاقية.

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منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024, روسيا, أخبار السلفادور, السلفادور