نائب رئيس السلفادور يقول إن بلاده تؤيد فتح سفارة روسية لتعزيز العلاقات

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
لقاء مع سفير الجمهورية العربية السورية في موسكو بشار الجعفري وكنان ياغي، وزير المالية السوري
08:04 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
بولغاكوف ورواية "المعلم ومارغاريتا" التي طبعت بعد وفاته ب26 سنة
08:30 GMT
30 د
من الملعب
ريال مدريد يتوّج بدوري أبطال أوروبا ويعزز رقمه القياسي
09:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
10:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
10:37 GMT
8 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024
16:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: ليس مستبعدا أن تدخل إيران بشكل مباشر في أي حروب قد تنشأ في المنطقة
16:32 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
قطر: الوسطاء لم يتلقوا رداً من حماس، واشنطن تحذر إسرائيل من "حرب محدودة" مع لبنان
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
24 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
Morning show broadcast
Morning show episode
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
08:16 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
ملفات ساخنة
كيف ترد إيران على اغتيال إسرائيل لأحد مستشاريها في سوريا
09:03 GMT
29 د
من الملعب
ريال مدريد يتوّج بدوري أبطال أوروبا ويعزز رقمه القياسي
09:33 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
شؤون عسكرية
خبير: ليس مستبعدا أن تدخل إيران بشكل مباشر في أي حروب قد تنشأ في المنطقة
11:30 GMT
30 د
كواليس السينما
الممثل بين الفن والسياسة
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
روسيا وأفريقيا نحو تعميق الشراكة الاستراتيجية
16:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240608/نائب-رئيس-السلفادور-يقول-إن-بلاده-تؤيد-فتح-سفارة-روسية-لتعزيز-العلاقات-1089631240.html
نائب رئيس السلفادور يقول إن بلاده تؤيد فتح سفارة روسية لتعزيز العلاقات
نائب رئيس السلفادور يقول إن بلاده تؤيد فتح سفارة روسية لتعزيز العلاقات
سبوتنيك عربي
قال نائب رئيس السلفادور، فيليكس أولوا، في مقابلة مع "سبوتنيك" في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، إن السلفادور تؤيد فتح سفارة روسية مستقلة على أراضيها... 08.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-08T03:13+0000
2024-06-08T03:13+0000
منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024
روسيا
أخبار السلفادور
السلفادور
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/07/1089600430_0:119:1280:839_1920x0_80_0_0_ff830ae0552ebbe7f5ead5d89e6765f6.jpg
وقال أولوا: "لدينا علاقات جيدة للغاية... لقد فتحنا سفارة (في روسيا) ونتوقع أن تتمكن روسيا من فتحها".حاليًا، تقع قضايا تطوير العلاقات مع السلفادور ضمن اختصاص السفارة الروسية في نيكاراغوا.وتابع، "نحن نرحب بالتفاعل مع روسيا بأذرع مفتوحة.. سيكون من المهم للغاية بالنسبة لنا أن يتم افتتاح سفارة في السلفادور، لأن وجود سفير نيكاراغوا في الوقت الحالي يغطي الاحتياجات الأساسية للتبادل بين الدول، ولكن الشخص الذي يقوم بالتمثيل في السلفادور لا يتمتع بوضع السفير، مما يحد من أنشطة معينة".تستضيف مدينة سانت بطرسبرغ الروسية النسخة السابعة والعشرين من منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، في الفترة من 5 إلى 8 يونيو.وفي العام الماضي، استقطب المنتدى 17 ألف مشارك من 130 دولة وشهد توقيع أكثر من 900 اتفاقية.
https://sarabic.ae/20240607/بوتين-الاقتصاد-الروسي-أصبح-أحد-أكبر-4-اقتصادات-في-العالم-من-حيث-تعادل-القوة-الشرائية-1089613112.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/07/1089600430_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_1d1bbd69ee8d43113390b1deb5f8301e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024, روسيا, أخبار السلفادور, السلفادور
منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024, روسيا, أخبار السلفادور, السلفادور

نائب رئيس السلفادور يقول إن بلاده تؤيد فتح سفارة روسية لتعزيز العلاقات

03:13 GMT 08.06.2024
© Sputnik . Nagham Kabbasانطلاق فعاليات اليوم الثالث من منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024
انطلاق فعاليات اليوم الثالث من منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2024
© Sputnik . Nagham Kabbas
تابعنا عبر
قال نائب رئيس السلفادور، فيليكس أولوا، في مقابلة مع "سبوتنيك" في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، إن السلفادور تؤيد فتح سفارة روسية مستقلة على أراضيها لتعزيز العلاقات.
وقال أولوا: "لدينا علاقات جيدة للغاية... لقد فتحنا سفارة (في روسيا) ونتوقع أن تتمكن روسيا من فتحها".
حاليًا، تقع قضايا تطوير العلاقات مع السلفادور ضمن اختصاص السفارة الروسية في نيكاراغوا.
وقال نائب الرئيس، "لدينا ممثل دائم (لروسيا) في سان سلفادور، ومن خلاله نتحدث دائمًا عن الحاجة والرغبة في تحسين العلاقات في مجال التجارة والثقافة والسياسة والاقتصاد".
وتابع، "نحن نرحب بالتفاعل مع روسيا بأذرع مفتوحة.. سيكون من المهم للغاية بالنسبة لنا أن يتم افتتاح سفارة في السلفادور، لأن وجود سفير نيكاراغوا في الوقت الحالي يغطي الاحتياجات الأساسية للتبادل بين الدول، ولكن الشخص الذي يقوم بالتمثيل في السلفادور لا يتمتع بوضع السفير، مما يحد من أنشطة معينة".
تستضيف مدينة سانت بطرسبرغ الروسية النسخة السابعة والعشرين من منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، في الفترة من 5 إلى 8 يونيو.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2024
بوتين: الاقتصاد الروسي أصبح أحد أكبر 4 اقتصادات في العالم من حيث تعادل القوة الشرائية
أمس, 13:25 GMT
وفي العام الماضي، استقطب المنتدى 17 ألف مشارك من 130 دولة وشهد توقيع أكثر من 900 اتفاقية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية ماشرة لـ "طوفان الأقصى".. حزب الله يستهدف 4 موقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود00:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала