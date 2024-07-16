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غرق ناقلة النفط "برستيج فالكون" قبالة سواحل سلطنة عمان
غرق ناقلة النفط "برستيج فالكون" قبالة سواحل سلطنة عمان
سبوتنيك عربي
أعلن مركز الأمن البحري العماني، اليوم الثلاثاء، أن ناقلة النفط "برستيج فالكون" التي ترفع علم جزر القمر انقلبت قبالة ميناء الدقم. 16.07.2024, سبوتنيك عربي
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ولفت المركز إلى أن طاقم الناقلة لا يزال في عداد المفقودين، مشيرا إلى أن البحث عن الطاقم المفقود لا يزال جاريا.وأظهرت بيانات شحن صادرة عن شركة مجموعة بورصات لندن أن وجهة الناقلة كانت عدن في اليمن.وأوضحت بيانات الشحن أن السفينة المنكوبة، ناقلة منتجات نفطية طولها 117 مترا وصنعت في عام 2007، وعادة ما تُستخدم مثل هذه الناقلات الصغيرة في رحلات قصيرة فقط.يقع ميناء الدقم على الساحل الجنوبي الغربي لعمان قرب مشاريع تعدين النفط والغاز الرئيسية في السلطنة بما في ذلك مصفاة نفط كبرى تشكل جزءا من منطقة الدقم الصناعية الشاسعة، أكبر مشروع اقتصادي منفرد في عمان.
https://sarabic.ae/20240703/مصادر-الناقلة-المنجرفة-قبالة-ساحل-اليمن-اختفت-ويعتقد-أنها-غرقت-1090432435.html
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أخبار اليمن الأن, بحر عمان, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, سلطنة عمان
أخبار اليمن الأن, بحر عمان, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, سلطنة عمان

غرق ناقلة النفط "برستيج فالكون" قبالة سواحل سلطنة عمان

11:33 GMT 16.07.2024
© AP Photoناقلة نفط
ناقلة نفط - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2024
© AP Photo
تابعنا عبر
أعلن مركز الأمن البحري العماني، اليوم الثلاثاء، أن ناقلة النفط "برستيج فالكون" التي ترفع علم جزر القمر انقلبت قبالة ميناء الدقم.
ولفت المركز إلى أن طاقم الناقلة لا يزال في عداد المفقودين، مشيرا إلى أن البحث عن الطاقم المفقود لا يزال جاريا.

وذكر المركز أن ناقلة النفط الغارقة "برستيج فالكون" كانت تقل طاقما مكونا من 16 شخصا، 13 منهم من الجنسية الهندية و3 من الجنسية السريلانكية، ولا يزال البحث عن الطاقم المفقود جاريا.

وأظهرت بيانات شحن صادرة عن شركة مجموعة بورصات لندن أن وجهة الناقلة كانت عدن في اليمن.
ناقلة النفط صافر المحاصرة بالعلم اليمني في البحر الأحمر ترسو قبالة ساحل محافظة الحديدة الغربية المتنازع عليها في اليمن في 15 يوليو 2023. ناقلة النفط صافر المحاصرة بالعلم اليمني في البحر الأحمر ترسو قبالة ساحل محافظة الحديدة الغربية المتنازع عليها في اليمن في 15 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2024
مصادر: الناقلة المنجرفة قبالة ساحل اليمن اختفت ويعتقد أنها غرقت
3 يوليو, 20:36 GMT
وأوضحت بيانات الشحن أن السفينة المنكوبة، ناقلة منتجات نفطية طولها 117 مترا وصنعت في عام 2007، وعادة ما تُستخدم مثل هذه الناقلات الصغيرة في رحلات قصيرة فقط.

وفي السياق ذاته، أفادت وكالة الأنباء العمانية الرسمية، بعد ظهر الثلاثاء، أن السلطات العمانية أجرت عملية بحث وإنقاذ في مكان الحادث بالتنسيق مع سلطات بحرية.

يقع ميناء الدقم على الساحل الجنوبي الغربي لعمان قرب مشاريع تعدين النفط والغاز الرئيسية في السلطنة بما في ذلك مصفاة نفط كبرى تشكل جزءا من منطقة الدقم الصناعية الشاسعة، أكبر مشروع اقتصادي منفرد في عمان.
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