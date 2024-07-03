https://sarabic.ae/20240703/مصادر-الناقلة-المنجرفة-قبالة-ساحل-اليمن-اختفت-ويعتقد-أنها-غرقت-1090432435.html
مصادر: الناقلة المنجرفة قبالة ساحل اليمن اختفت ويعتقد أنها غرقت
مصادر: الناقلة المنجرفة قبالة ساحل اليمن اختفت ويعتقد أنها غرقت
سبوتنيك عربي
أفادت 3 مصادر بحرية وأمنية، اليوم الأربعاء، إن الناقلة "لافانت" التي كانت قد انجرفت قبالة ساحل اليمن وغادرها طاقمها اختفت ويعتقد أنها غرقت. 03.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-03T20:36+0000
2024-07-03T20:36+0000
2024-07-03T20:36+0000
العالم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
روسيا
أخبار اليمن الأن
الحرب على اليمن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/07/11/1079138034_0:74:2828:1665_1920x0_80_0_0_d89822edbc919b57d63f45fc98c4db90.jpg
ونفت صحيفة "الشرق الأوسط" عن المصادر أنه باختفاء تلك الناقلة تصبح أحدث سفينة مفقودة في البحر الأحمر الذي يتمتع بأهمية استراتيجية.واستبعدت المصادر الأمنية والبحرية، الأسبوع الماضي، أن تكون جماعة "أنصار الله" اليمنية قد استهدفت الناقلة "لافانت"، حيث أن الناقلة كانت قد أبلغت عن عطل في المحرك وتسرب المياه إليها.من جانبها، أعلنت مجموعة "سوفكومفلوت" الروسية للشحن، الأسبوع الماضي، إن إحدى سفنها استجابت لنداء استغاثة وأنقذت الطاقم قبالة الساحل الجنوبي لليمن في 23 يونيو/ حزيران، بعدما اضطر لمغادرة الناقلة بقارب نجاة، ولم يتضح بعد ما إذا كانت تحمل وقودا على متنها.أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، أمس الاثنين، استهداف 4 سفن إسرائيلية وأمريكية وبريطانية، بالصواريخ الباليستية والمجنحة في البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط.وفي وقت سابق، قال المتحدث العسكري لجماعة "أنصار الله"، يحيى سريع، يوم الإثنين الماضي، عبر منصة "إكس"، إن "القوات المسلحة اليمنية نفذت أربع عمليات عسكرية نوعية استهدفت أربع سفن تابعة لثلاثي الشر الأميركي والبريطاني والإسرائيلي".وأوضح أن "العملية الأولى نفذتها القوة الصاروخية بعدد من الصواريخ المجنحة استهدفت سفينة "إم إس سي يونفك" الإسرائيلية في البحر العربي وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة".وأضاف أن "العملية الثانية نفذتها القوة الصاروخية والقوة البحرية بعددٍ من الصواريخ الباليستية والمجنحة استهدفت سفينة "ديلونيكس" النفطية الأمريكية في البحر الأحمر للمرة الثانية خلال هذا الأسبوع".وذكر سريع أن "العملية الثالثة استهدفت سفينة الإنزال البريطانية "انفل بوينت" في المحيط الهندي، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة"، مشيراً إلى "أن استهداف السفينة تم بعددٍ من الصواريخ المجنحة".وأفاد بأن "العملية الرابعة نفذتها القوة الصاروخية بعدد من الصواريخ المجنحة استهدفت سفينة "لاكي سايلر" في البحر الأبيض المتوسط، لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة".وأكد المتحدث العسكري أن "عمليات القوات المسلحة اليمنية لن تتوقف إلا بإيقاف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".
https://sarabic.ae/20240703/الأمم-المتحدة-اتفاق-بين-الحكومة-اليمنية-وأنصار-الله-على-إطلاق-سراح-أسرى-1090429773.html
https://sarabic.ae/20240701/إعلام-إسرائيلي-يتحدث-عن-قلق-استخباراتي-من-توسع-نفوذ-أنصار-الله-في-شمال-أفريقيا-1090349994.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/07/11/1079138034_178:0:2693:1886_1920x0_80_0_0_a6cd8d2a25d574c30892f53e48653855.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, الأخبار
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, الأخبار
مصادر: الناقلة المنجرفة قبالة ساحل اليمن اختفت ويعتقد أنها غرقت
أفادت 3 مصادر بحرية وأمنية، اليوم الأربعاء، إن الناقلة "لافانت" التي كانت قد انجرفت قبالة ساحل اليمن وغادرها طاقمها اختفت ويعتقد أنها غرقت.
ونفت صحيفة
"الشرق الأوسط" عن المصادر أنه باختفاء تلك الناقلة تصبح أحدث سفينة مفقودة في البحر الأحمر الذي يتمتع بأهمية استراتيجية.
واستبعدت المصادر الأمنية والبحرية، الأسبوع الماضي، أن تكون جماعة "أنصار الله" اليمنية قد استهدفت الناقلة "لافانت"، حيث أن الناقلة كانت قد أبلغت عن عطل في المحرك وتسرب المياه إليها.
من جانبها، أعلنت مجموعة "سوفكومفلوت" الروسية للشحن، الأسبوع الماضي، إن إحدى سفنها استجابت لنداء استغاثة وأنقذت الطاقم قبالة الساحل الجنوبي لليمن في 23 يونيو/ حزيران، بعدما اضطر لمغادرة الناقلة بقارب نجاة، ولم يتضح بعد ما إذا كانت تحمل وقودا على متنها.
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، أمس الاثنين، استهداف 4 سفن إسرائيلية وأمريكية وبريطانية، بالصواريخ الباليستية والمجنحة في البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط.
وفي وقت سابق، قال المتحدث العسكري لجماعة "أنصار الله"، يحيى سريع، يوم الإثنين الماضي، عبر منصة "إكس"، إن "القوات المسلحة اليمنية نفذت أربع عمليات عسكرية نوعية استهدفت أربع سفن تابعة لثلاثي الشر الأميركي والبريطاني والإسرائيلي".
وأوضح أن "العملية الأولى نفذتها القوة الصاروخية بعدد من الصواريخ
المجنحة استهدفت سفينة "إم إس سي يونفك" الإسرائيلية في البحر العربي وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة".
وأضاف أن "العملية الثانية نفذتها القوة الصاروخية والقوة البحرية بعددٍ من الصواريخ الباليستية والمجنحة استهدفت سفينة "ديلونيكس" النفطية الأمريكية في البحر الأحمر للمرة الثانية خلال هذا الأسبوع".
وذكر سريع أن "العملية الثالثة استهدفت سفينة الإنزال البريطانية "انفل بوينت" في المحيط الهندي، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة"، مشيراً إلى "أن استهداف السفينة تم بعددٍ من الصواريخ المجنحة".
وأفاد بأن "العملية الرابعة نفذتها القوة الصاروخية بعدد من الصواريخ المجنحة استهدفت سفينة "لاكي سايلر" في البحر الأبيض المتوسط، لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة".
وأكد المتحدث العسكري أن "عمليات القوات المسلحة اليمنية لن تتوقف إلا بإيقاف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".