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الأمم المتحدة: اتفاق بين الحكومة اليمنية و"أنصار الله" على إطلاق سراح أسرى

الأمم المتحدة: اتفاق بين الحكومة اليمنية و"أنصار الله" على إطلاق سراح أسرى

سبوتنيك عربي

أعلن مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، اليوم الأربعاء، عن توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق حول إجراءات إطلاق سراح الأسرى... 03.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-03T18:44+0000

2024-07-03T18:44+0000

2024-07-03T18:44+0000

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وقال مكتب المبعوث الأممي في بيان، إن جولة المفاوضات الجارية والتي انطلقت في سلطنة عمان تجري في أجواء إيجابية وبناءة حتى الآن.وشدد البيان على استكمال التفاوض بمسؤولية للإفراج عن جميع المحتجزين بموجب مبدأ الكل مقابل الكل.وأكد أن المفاوضات جزء من الجهود الأممية لدعم الأطراف على تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق ستوكهولم.كما أشار البيان إلى أن بين الأسرى المقرر الإفراج عنهم، محمد قحطان السياسي البارز المحتجز لدى "أنصار الله".وبدأت في العاصمة العمانية مسقط، الأحد الماضي، مفاوضات بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وجماعة "أنصار الله" مفاوضات للإفراج عن الأسرى والمختطفين برعاية أممية. وكان مصدر حكومي يمني قد صرح لـ"سبوتنيك"، في وقت سابق، بأن المفاوضات ستبحث تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة اليمنية و"أنصار الله"، في مارس/آذار 2022، ويشمل تبادل نحو 1400 أسير، في ظل اشتراط الحكومة كشف مصير السياسي محمد قحطان.ويعاني اليمن للعام العاشر توالياً، صراعاً مستمراً على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بـ"الأسوأ على مستوى العالم".وتسيطر الجماعة، منذ عام 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، بحياة الآلاف، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.

https://sarabic.ae/20240616/رئيس-مجلس-القيادة-اليمني-يعلن-انتهاج-الحزم-الاقتصادي-ضد-جماعة-أنصار-الله-1089900010.html

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