https://sarabic.ae/20240701/أنصار-الله-تعلن-مهاجمة-4-سفن-إسرائيلية-وأمريكية-وبريطانية-بالصواريخ-1090374670.html

"أنصار الله" تعلن مهاجمة 4 سفن إسرائيلية وأمريكية وبريطانية بالصواريخ

"أنصار الله" تعلن مهاجمة 4 سفن إسرائيلية وأمريكية وبريطانية بالصواريخ

سبوتنيك عربي

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، أمس الاثنين، استهداف 4 سفن إسرائيلية وأمريكية وبريطانية، بالصواريخ الباليستية والمجنحة في البحرين الأحمر والعربي... 01.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-01T22:33+0000

2024-07-01T22:33+0000

2024-07-01T22:33+0000

أنصار الله

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القاهرة - سبوتنيك. وقال المتحدث العسكري لجماعة "أنصار الله"، يحيى سريع، عبر منصة "إكس"، إن "القوات المسلحة اليمنية نفذت أربع عمليات عسكرية نوعية استهدفت أربع سفن تابعة لثلاثي الشر الأميركي والبريطاني والإسرائيلي".وأوضح أن "العملية الأولى نفذتها القوة الصاروخية بعدد من الصواريخ المجنحة استهدفت سفينة [إم إس سي يونفك] الإسرائيلية في البحر العربي وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة".وأضاف أن "العملية الثانية نفذتها القوة الصاروخية والقوة البحرية بعددٍ من الصواريخ الباليستية والمجنحة استهدفت سفينة [ديلونيكس] النفطية الأميركية في البحر الأحمر للمرة الثانية خلال هذا الأسبوع".وذكر سريع أن "العملية الثالثة استهدفت سفينة الإنزال البريطانية [انفل بوينت] في المحيط الهندي، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة"، مشيراً إلى "أن استهداف السفينة تم بعددٍ من الصواريخ المجنحة".وأفاد بأن "العملية الرابعة نفذتها القوة الصاروخية بعدد من الصواريخ المجنحة استهدفت سفينة [لاكي سايلر] في البحر الأبيض المتوسط، لانتهاك الشركة المالكة لها قرار [الجماعة] حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة".وأكد المتحدث العسكري أن "عمليات القوات المسلحة اليمنية لن تتوقف إلا بإيقاف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".وتأتي الهجمات الصاروخية لـ "أنصار الله" على السفن الأربع، بعد أيام من إعلان الجماعة، يوم الجمعة الماضي، استهداف 4 سفن إحداها أميركية، بالصواريخ والطائرات المُسيرة والزوارق المفخخة، في البحرين الأحمر والأبيض المتوسط، ضمن هجمات الجماعة التي تقول إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل وأميركا وبريطانيا، دعمًا للفصائل الفلسطينية في غزة.ويوم الخميس الماضي، توعد زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، باستهداف أي حاملة طائرات أمريكية جديدة تدخل البحر الأحمر، بـ "صواريخ متطورة لا يمكن اعتراضها"، وذلك غداة كشف الجماعة عن صاروخ فرط صوتي محلي الصنع، "يعمل بالوقود الصلب وقادر على المناورة، ودقيق الإصابة، يصل إلى مديات بعيدة".وكانت "أنصار الله"، أعلنت، في 20 حزيران/ يونيو الجاري، ارتفاع عدد السفن المستهدفة من قواتها، إلى 153 سفينة مرتبطة بإسرائيل وأميركا وبريطانيا.وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، ردًا على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.وفي العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعلنت "أنصار الله"، أنها ستساند الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل أميركا عسكريًا بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.وبين الحين والآخر تعلن جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا وحزب الله اللبناني والفصائل الفلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب الفصائل الفلسطينية.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

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https://sarabic.ae/20240628/حزب-الله-وأنصار-الله-يعلنان-عن-هجمات-مكثفة-بالمسيرات-والصواريخ-ضد-أهداف-أمريكية-وإسرائيلية-1090290813.html

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أنصار الله, أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن