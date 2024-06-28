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https://sarabic.ae/20240628/حزب-الله-وأنصار-الله-يعلنان-عن-هجمات-مكثفة-بالمسيرات-والصواريخ-ضد-أهداف-أمريكية-وإسرائيلية-1090290813.html
"حزب الله" و"أنصار الله" يعلنان عن هجمات مكثفة بالمسيرات والصواريخ ضد أهداف أمريكية وإسرائيلية
"حزب الله" و"أنصار الله" يعلنان عن هجمات مكثفة بالمسيرات والصواريخ ضد أهداف أمريكية وإسرائيلية
سبوتنيك عربي
أعلن "حزب الله" اللبناني وجماعة "أنصار الله" اليمنية، مساء اليوم الجمعة، عن شنهما هجمات مكثفة بالطائرات المسيرة والصواريخ، ضد أهداف تابعة لأمريكا وإسرائيل. 28.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-28T20:14+0000
2024-06-28T20:14+0000
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وقال "حزب الله" في بيان له، إنه "شن هجوما جويا بسرب من ‏المسيّرات الانقضاضية، على المقر المستحدث لقيادة كتيبة المدفعية 411 في جعتون، شمال إسرائيل. حيث ‏استهدف خيم استقرار ومبيت ضباطها وجنودها، فأصاب أهدافه بدقة، وأوقع عددا منهم بين قتيل ‏وجريح واندلعت الحرائق فيه"، وفقا لموقع "المنار" التابع لـ"حزب الله".وأضاف أنه استهدف موقع السماقة ‏في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وأصابوه، كما استهدف موقع رويسة ‏القرن في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وحقق إصابة مباشرة به.وأعلن "حزب الله" اللبناني كذلك، استهداف مقر قيادة كتيبة السهل في ‫ثكنة بيت هيلل بعشرات صواريخ الكاتيوشا.أما جماعة "أنصار الله" اليمنية، فقد أعلنت استهدافها "4 سفن، من بينها سفينة أمريكية بصواريخ ومسيرات وزوارق في البحرين الأحمر والمتوسط، لانتهاكها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة، وذلك بالتعاون مع المقاومة الإسلامية في العراق".وذكرت "أنصار الله" في بيان لها، أنها استهدفت سفينة "ويلر" في البحر الأبيض المتوسط، التي كانت في طريقها إلى ميناء حيفا.وتابع البيان أنه تم استهداف سفينة "جوهانس مايرسك" في البحر الأبيض المتوسط، وذلك بصاروخ مجنح، كما تم استهداف سفينة "Loannls"، بواسطة عدد من الزوارق المسيرة.وتفاقم الوضع على الحدود الإسرائيلية اللبنانية بعد بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، في أكتوبر/ تشرين أول 2023. ويطلق الجيش الإسرائيلي ومقاتلو "حزب الله" اللبناني النار يوميا على بعضهم البعض في المناطق الواقعة على طول الحدود.وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله"، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها، ردًا على عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.وأكد زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية عبد الملك الحوثي، أن عمليات الجماعة "مستمرة في إطار المرحلة الرابعة"، متوعدًا بأنها ستكون في "تصاعد مستمر كمّاً وكيفاً".وفي المقابل، توجه أمريكا وبريطانيا، ضربات جوية على مواقع "أنصار الله" بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة.
https://sarabic.ae/20240628/غالانت-إسرائيل-لا-تسعى-للحرب-لكنها-تعرف-ما-عليها-فعله-إذا-صعد-حزب-الله-1090285346.html
https://sarabic.ae/20240628/جماعة-أنصار-الله-اليمنية-تعلن-تجدد-الغارات-الجوية-الأمريكية-والبريطانية-على-تعز-1090247862.html
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أخبار حزب الله, لبنان, أنصار الله, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي
أخبار حزب الله, لبنان, أنصار الله, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي

"حزب الله" و"أنصار الله" يعلنان عن هجمات مكثفة بالمسيرات والصواريخ ضد أهداف أمريكية وإسرائيلية

20:14 GMT 28.06.2024
© Photo / x/shafeKoresheحرائق في إسرائيل بسبب صواريخ "حزب الله" اللبناني
حرائق في إسرائيل بسبب صواريخ حزب الله اللبناني - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2024
حرائق في إسرائيل بسبب صواريخ "حزب الله" اللبناني
© Photo / x/shafeKoreshe
تابعنا عبر
أعلن "حزب الله" اللبناني وجماعة "أنصار الله" اليمنية، مساء اليوم الجمعة، عن شنهما هجمات مكثفة بالطائرات المسيرة والصواريخ، ضد أهداف تابعة لأمريكا وإسرائيل.
وقال "حزب الله" في بيان له، إنه "شن هجوما جويا بسرب من ‏المسيّرات الانقضاضية، على المقر المستحدث لقيادة كتيبة المدفعية 411 في جعتون، شمال إسرائيل. حيث ‏استهدف خيم استقرار ومبيت ضباطها وجنودها، فأصاب أهدافه بدقة، وأوقع عددا منهم بين قتيل ‏وجريح واندلعت الحرائق فيه"، وفقا لموقع "المنار" التابع لـ"حزب الله".
وأضاف أنه استهدف موقع السماقة ‏في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وأصابوه، كما استهدف موقع رويسة ‏القرن في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وحقق إصابة مباشرة به.
وأعلن "حزب الله" اللبناني كذلك، استهداف مقر قيادة كتيبة السهل في ‫ثكنة بيت هيلل بعشرات صواريخ الكاتيوشا.
وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2024
غالانت: إسرائيل لا تسعى للحرب لكنها "تعرف ما عليها فعله" إذا صعد "حزب الله"
17:33 GMT
أما جماعة "أنصار الله" اليمنية، فقد أعلنت استهدافها "4 سفن، من بينها سفينة أمريكية بصواريخ ومسيرات وزوارق في البحرين الأحمر والمتوسط، لانتهاكها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة، وذلك بالتعاون مع المقاومة الإسلامية في العراق".
وذكرت "أنصار الله" في بيان لها، أنها استهدفت سفينة "ويلر" في البحر الأبيض المتوسط، التي كانت في طريقها إلى ميناء حيفا.
وتابع البيان أنه تم استهداف سفينة "جوهانس مايرسك" في البحر الأبيض المتوسط، وذلك بصاروخ مجنح، كما تم استهداف سفينة "Loannls"، بواسطة عدد من الزوارق المسيرة.
صنعاء - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2024
جماعة "أنصار الله" اليمنية تعلن تجدد الغارات الجوية الأمريكية والبريطانية على تعز
00:27 GMT
وتفاقم الوضع على الحدود الإسرائيلية اللبنانية بعد بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، في أكتوبر/ تشرين أول 2023. ويطلق الجيش الإسرائيلي ومقاتلو "حزب الله" اللبناني النار يوميا على بعضهم البعض في المناطق الواقعة على طول الحدود.
وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله"، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها، ردًا على عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
وأكد زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية عبد الملك الحوثي، أن عمليات الجماعة "مستمرة في إطار المرحلة الرابعة"، متوعدًا بأنها ستكون في "تصاعد مستمر كمّاً وكيفاً".
وفي المقابل، توجه أمريكا وبريطانيا، ضربات جوية على مواقع "أنصار الله" بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة.
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Люди выгружают гуманитарную помощь из колонны грузовиков, въезжающих в сектор Газа из Египта через пограничный переход Рафах - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"..الأمم المتحدة تنفي انسحابها من قطاع غزة وتعليق المساعداتأمس, 14:46 GMT
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