https://sarabic.ae/20240625/القضاء-على-حماس-سيستغرق-وقتا-طويلا-عاصفة-في-مجموعة-واتسآب-حكومة-نتنياهو-بسبب-تصريحات-هنغابي-1090180569.html

"القضاء على حماس سيستغرق وقتا طويلا".. عاصفة في مجموعة "واتسآب" حكومة نتنياهو بسبب تصريحات هنغابي

"القضاء على حماس سيستغرق وقتا طويلا".. عاصفة في مجموعة "واتسآب" حكومة نتنياهو بسبب تصريحات هنغابي

سبوتنيك عربي

أفادت قناة إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بوجود عاصفة في مجموعة "واتسآب" الخاصة بحكومة بنيامين نتنياهو بسبب تصريحات رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغابي. 25.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-25T20:40+0000

2024-06-25T20:40+0000

2024-06-25T20:40+0000

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وذكرت القناة السابعة الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أن عاصفة وجدلا ونقاشا كبيرا نشب خلال محادثات مباشرة جرت على مجموعة "واتسآب" الخاصة بحكومة نتنياهو، على خلفية ما صرح به هنغابي من أن "القضاء على حماس سيستغرق وقتا طويلا".وطلب عدد من وزراء ائتلاف نتنياهو إصدار توضيح من رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي أو إعادة تصحيح لأقواله أو إجراء تعديل في تلك التصريحات، مطالبين بالقضاء على حركة "حماس".وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أكد رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، أن "الحكومة ملتزمة بإعادة الرهائن من غزة في أقرب وقت ممكن".وقال هنغبي، في كلمة له، إن "إعادة الرهائن من غزة لا يزيد أهمية عن باقي أهداف الحرب"، مؤكدًا أن "القضاء على حركة حماس سيستغرق وقتا طويلا"، مضيفا: "نناقش مع الأمريكيين خيارات بشأن اليوم التالي في غزة"، متابعًا: "نريد بديلا محليا لحركة حماس في غزة يكون معتدلا يتولى إدارة القطاع بدعم عربي ودولي".وفي لبنان، أكد هنغبي أن "إسرئيل ستحاول في الأسابيع المقبلة حل الصراع مع لبنان وتفضل أن يكون ذلك بالدبلوماسية"، مشيرًا إلى أنه "يوجد إجماع في المجتمع الإسرائيلي بشأن تغيير الواقع قرب الحدود مع لبنان".وأكد رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، أن "المبعوث الأمريكي متفائل ويرى أن المرحلة الثالثة من القتال في غزة ستدفع حزب الله لخفض حالة الإسناد المعلنة".ويتواصل الاستهداف المتبادل في جنوب لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ أكثر من 8 أشهر، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، وأدت إلى الكثير من الأضرار بالبنية التحتية والأراضي والمزروعات، وهجّرت قرابة 90 ألف مواطن لبناني من القرى الحدودية إلى مناطق أكثر أمانًا.ولا تزال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مستمرة منذ أكثر من 9 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.

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