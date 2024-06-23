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شؤون عسكرية
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كواليس السينما
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من هو الإعلامي ... وهل أصبحت الصحافة مهنة من لا مهنة له؟
11:03 GMT
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مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
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الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
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ما أسباب زيارة غالانت لواشنطن؟
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مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
حكومة نتنياهو تستعد للإعلان عن هزيمة كتائب القسام في غزة رغم تأكيدات الجيش استحالة ذلك
17:03 GMT
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لبنان والعالم
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نجدهم بين الأزقة وعلى قارعة الطريق يبيعون المناديل ويمسحون زجاج السيارات، سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع.
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https://sarabic.ae/20240623/حزب-الله-ينشر-مقطع-فيديو-يظهر-التقاط-صور-لمواقع-حساسة-داخل-إسرائيل-1090086863.html
"حزب الله" ينشر مقطع فيديو يظهر التقاط صور لمواقع حساسة داخل إسرائيل
"حزب الله" ينشر مقطع فيديو يظهر التقاط صور لمواقع حساسة داخل إسرائيل
سبوتنيك عربي
نشر "حزب الله" اللبناني، اليوم الأحد، مقطعا مصورا بعنوان "إلى من يهمه الأمر"، والذي يرصد مواقع حساسة داخل إسرائيل. 23.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-23T06:25+0000
2024-06-23T06:25+0000
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ويُظهر الفيديو، البالغ مدته دقيقة و11 ثانية، صورا تبيّن مواقع إسرائيلية حيوية.ويتضمّن المقطع مشاهد رصد جوي لمناطق ومدن إسرائيلية، حصل عليها "حزب الله".وبحسب مراقبين، فإن صور الاستطلاع التي ظهرت بالفيديو، تظهر أهدافا حيوية وعسكرية إسرائيلية، منها مصاف للنفط في مدينة حيفا، ومطار بن غوريون في تل أبيب وميناء أسدود وقواعد عسكرية في الجليل الأعلى.كما تضمّن الفيديو، مقطعا من كلمة سابقة للأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله، والتي قال فيها إن "المقاومة ستقاتل بلا ضوابط وبلا قواعد وبلا أسقف".وخُتم الفيديو بتصريح لنصر الله، يحذر فيه من أن "من يفكر بالحرب معنا سيندم".ويتواصل الاستهداف المتبادل في جنوب لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ أكثر من 8 أشهر، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، وأدت إلى الكثير من الأضرار بالبنية التحتية والأراضي والمزروعات، وهجّرت قرابة 90 ألف مواطن لبناني من القرى الحدودية إلى مناطق أكثر أمانًا.
https://sarabic.ae/20240621/حزب-الله-يعلن-استهداف-6-مواقع-للجيش-الإسرائيلي-بالقرب-من-الحدود-اللبنانية-الجنوبية-1090057767.html
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أخبار حزب الله, لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي
أخبار حزب الله, لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي

"حزب الله" ينشر مقطع فيديو يظهر التقاط صور لمواقع حساسة داخل إسرائيل

06:25 GMT 23.06.2024
© AP Photo / Mohammed Zaatariقوات المقاومة اللبنانية "حزب الله" في لبنان
قوات المقاومة اللبنانية حزب الله في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2024
© AP Photo / Mohammed Zaatari
تابعنا عبر
نشر "حزب الله" اللبناني، اليوم الأحد، مقطعا مصورا بعنوان "إلى من يهمه الأمر"، والذي يرصد مواقع حساسة داخل إسرائيل.
ويُظهر الفيديو، البالغ مدته دقيقة و11 ثانية، صورا تبيّن مواقع إسرائيلية حيوية.
ويتضمّن المقطع مشاهد رصد جوي لمناطق ومدن إسرائيلية، حصل عليها "حزب الله".
وبحسب مراقبين، فإن صور الاستطلاع التي ظهرت بالفيديو، تظهر أهدافا حيوية وعسكرية إسرائيلية، منها مصاف للنفط في مدينة حيفا، ومطار بن غوريون في تل أبيب وميناء أسدود وقواعد عسكرية في الجليل الأعلى.
كما تضمّن الفيديو، مقطعا من كلمة سابقة للأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله، والتي قال فيها إن "المقاومة ستقاتل بلا ضوابط وبلا قواعد وبلا أسقف".
وخُتم الفيديو بتصريح لنصر الله، يحذر فيه من أن "من يفكر بالحرب معنا سيندم".
رجال دروز محليون يشاهدون ألسنة اللهب تشتعل في أحد الحقول بعد سقوط صواريخ أطلقت من جنوب لبنان على منطقة بانياس في مرتفعات الجولان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2024
"حزب الله" يعلن استهداف 6 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية
21 يونيو, 23:23 GMT
ويتواصل الاستهداف المتبادل في جنوب لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ أكثر من 8 أشهر، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، وأدت إلى الكثير من الأضرار بالبنية التحتية والأراضي والمزروعات، وهجّرت قرابة 90 ألف مواطن لبناني من القرى الحدودية إلى مناطق أكثر أمانًا.
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