https://sarabic.ae/20240802/رجل-أعمال-بارز-نظام-بريكس-المالي-يتسبب-بانهيار-اقتصاد-أمريكا-1091344896.html
رجل أعمال بارز: نظام "بريكس" المالي يتسبب بانهيار اقتصاد أمريكا
رجل أعمال بارز: نظام "بريكس" المالي يتسبب بانهيار اقتصاد أمريكا
سبوتنيك عربي
ذكر رجل الأعمال الألماني الفنلندي والمالك السابق لأكبر خدمة استضافة ملفات "ميغا أبلود"، كيم دوتكوم، أن النظام المالي الجديد لمجموعة البريكس سيؤدي إلى تدمير... 02.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-02T09:24+0000
2024-08-02T09:24+0000
2024-08-02T09:24+0000
العالم
مجموعة بريكس
الولايات المتحدة الأمريكية
الصين
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/0a/1089711077_0:130:3179:1918_1920x0_80_0_0_953425ef6e4c2736a090b90506492728.jpg
وقال دوتكوم على منصة "إكس": "تقترض الحكومة الأمريكية عشرة مليارات دولار يوميًا. وتقوم الولايات المتحدة بطباعة الأموال على حساب الدول الأخرى التي تستخدم الدولار كعملة احتياطية".وأفادت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو أن مجموعة "بريكس" يمكنها إنشاء منصة دفع وتسوية رقمية متعددة الأطراف، جسر بريكس. ووفقا لها، يتم الآن إعداد التقرير المقابل من قبل وزارة المالية والبنك المركزي الروسي.ويبلغ عجز الميزانية الأميركية، وفقاً لأحدث بيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، 1.27 تريليون دولار، كما بلغ الدين الوطني مستوى قياسياً بلغ 34.95 تريليون دولار.وأشار صندوق النقد الدولي في تقرير له في يوليو/ تموز الماضي إلى أن زيادة ديون الحكومة الأمريكية تسببت في تدهور وضع الاستثمار الأمريكي في العالم من سالب 61% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 إلى سالب 71% في عام 2023.
https://sarabic.ae/20240717/خبير-بريكس-بلس-تضم-45-من-مساحة-الأرض-و46-من-سكانها-1090869886.html
الولايات المتحدة الأمريكية
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/0a/1089711077_126:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_1e7ccc428314f33a54f70e0f2a033b78.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, مجموعة بريكس, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, روسيا
العالم, مجموعة بريكس, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, روسيا
رجل أعمال بارز: نظام "بريكس" المالي يتسبب بانهيار اقتصاد أمريكا
ذكر رجل الأعمال الألماني الفنلندي والمالك السابق لأكبر خدمة استضافة ملفات "ميغا أبلود"، كيم دوتكوم، أن النظام المالي الجديد لمجموعة البريكس سيؤدي إلى تدمير اقتصادي لا مفر منه للولايات المتحدة.
وقال دوتكوم على منصة "إكس": "تقترض الحكومة الأمريكية عشرة مليارات دولار يوميًا. وتقوم الولايات المتحدة بطباعة الأموال على حساب الدول الأخرى التي تستخدم الدولار كعملة احتياطية".
وتابع: "سيضع النظام المالي الجديد لدول البريكس حدًا لهذه السرقة العالمية وسيتسبب في التدمير الاقتصادي الحتمي للولايات المتحدة".
وأفادت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو أن مجموعة "بريكس" يمكنها إنشاء منصة دفع وتسوية رقمية متعددة الأطراف، جسر بريكس. ووفقا لها، يتم الآن إعداد التقرير المقابل من قبل وزارة المالية والبنك المركزي الروسي.
ويبلغ عجز الميزانية الأميركية، وفقاً لأحدث بيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، 1.27 تريليون دولار، كما بلغ الدين الوطني مستوى قياسياً بلغ 34.95 تريليون دولار.
وأشار صندوق النقد الدولي في تقرير له في يوليو/ تموز الماضي إلى أن زيادة ديون الحكومة الأمريكية تسببت في تدهور وضع الاستثمار الأمريكي في العالم من سالب 61% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 إلى سالب 71% في عام 2023.