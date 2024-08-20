https://sarabic.ae/20240820/أذربيجان-تقدم-طلبا-رسميا-للانضمام-إلى-مجموعة-بريكس-1091931983.html

أذربيجان تقدم طلبا رسميا للانضمام إلى مجموعة "بريكس"

أذربيجان تقدم طلبا رسميا للانضمام إلى مجموعة "بريكس"

سبوتنيك عربي

أعلن رئيس الدائرة الصحفية في وزارة الخارجية الأذربيجانية، أيخان حاجي زاده، اليوم الثلاثاء، أن أذربيجان قدمت طلبًا رسميًا للانضمام إلى مجموعة "بريكس". 20.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-20T14:11+0000

2024-08-20T14:11+0000

2024-08-20T14:11+0000

روسيا

أذربيجان

مجموعة بريكس

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وقال حاجي زاده للصحفيين: "لقد قدمت أذربيجان بالفعل طلبًا رسميًا للانضمام إلى مجموعة "بريكس".وفي بداية شهر يوليو/ تموز، اعتمدت أذربيجان والصين إعلانًا مشتركًا بشأن إقامة شراكة استراتيجية، أعرب فيه الجانب الأذربيجاني عن رغبته في الانضمام إلى "بريكس"، ورحب الجانب الصيني بالتفاعل مع باكو.وأصبحت روسيا، في الأول من يناير/ كانون الثاني الماضي، رئيسة مجموعة "بريكس"، وتعمل في رئاستها الحالية للمجموعة تحت شعار "تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالمي العادل"، وتنظم روسيا كجزء من رئاستها للمجموعة، أكثر من 200 حدث سياسي واقتصادي واجتماعي في البلاد.وتشكلت مجموعة "بريكس" من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، لكن في الآونة الأخيرة أعربت 23 دولة عن رغبتها في الانضمام إلى التحالف الاقتصادي.وفي الأول من يناير 2024، انضمت مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا إلى البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، أعضاء جددا كاملي العضوية في "بريكس".وتعد "بريكس" من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، وتمثل المجموعة نحو 30 في المئة من حجم الاقتصاد العالمي.خبير يكشف لـ"سبوتنيك" نوايا الولايات المتحدة من قرار "مجموعة السبع" الأخيربوتين: من الضروري دعم التعاون الدولي في مجال العلوم

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